«Bridgerton»: dove puoi vedere altre fiction di Jonathan Bailey, l'attore che interpreta Anthony nella serie?

Nella prima stagione, il personaggio di Regé-Jean Page è riuscito a conquistare il cuore dei fan della serie. Il suo allontanamento dalla fiction ha generato molti disordini tra gli amanti di questa storia che ora cambia la sua trama centrale nel personaggio di Anthony Bridgerton, interpretato dall'attore britannico Jonathan Bailey. Ma chi è l'attore e dove possiamo vedere le sue opere prima della serie basata sulla saga di Julia Quinn.

Jonathan Bailey è nato nel 1988 ma è salito alla fama quando è stato scelto per interpretare Leonardo Da Vinci nella serie CBBC (un canale appartenente al conglomerato della BBC) chiamata semplicemente Leonardo. Lì, Bailey fu scelta per rappresentare gli anni della giovinezza dell'artista fiorentino nel XV secolo. La serie è andata in onda per due stagioni e ha acquisito uno stile moderno caratterizzato dal linguaggio e dalla musica (è stata utilizzata una canzone della band Radiohead). È stato trasmesso tra il 2011 e il 2012.

Jonathan Bailey ha fatto parte della commedia «Crashing», creata da Phoebe Waller-Bridge, che può essere vista su Netflix. (@jbayleaf)

Secondo diversi media quando gli hanno chiesto come è nata l'idea di fare l'attore, Bailey ha dichiarato che è stato in giovane età, all'età di 5 anni, che ha visto la commedia Oliver. La scelta di fare l'attore era già stata fatta e la sua carriera avrebbe iniziato a brillare nei decenni successivi.

Nel 2013 ha fatto parte di Broadchurch, la serie inglese con Olivia Colman e David Tennant. Lì, Bailey interpretava Olly Stevens, un giovane giornalista che stava facendo una sorta di tirocinio presso il quotidiano Broadchurch Echo, dove aspirava ad acquisire conoscenze per fare il salto sui media nazionali più rilevanti.

Ha anche fatto parte della commedia della BBC chiamata Me and Mrs. Jones, in cui ha condiviso la formazione con Sarah Alexander e Neil Morrissey, che ha interpretato Gemma e Jason Jones, rispettivamente. Qui Jonathan ha dato vita ad Alfie, figlio dei Jones. La serie, andata in onda nel 2012, è andata in onda per una sola stagione e comprendeva sei episodi di mezz'ora trasmessi dalla televisione inglese.

Bailey è stato anche uno dei tanti attori inglesi che hanno partecipato all'ormai storica fiction Doctor Who, in cui interpretava Psi nella stagione numero otto.

Tempo fa, Jonathan Bailey ha parlato liberamente della sua omosessualità, che ha nascosto per diversi anni. (@jbayleaf)

Ma forse una delle serie che più hanno segnato la carriera di Bailey è stata, senza dubbio, Crashing. Questa fiction - disponibile su Netflix - contiene una stagione di sei episodi e ha come protagonista Phoebe Waller-Bridge, l'attrice che in seguito si è affermata a Fleabag. La storia è ambientata a Londra e Bailey (che indossa un biondo gentiluomo) fa parte di un gruppo di trentenni che vivono in una proprietà guardiani (un luogo che prima era un edificio comunale e ora è affittato). La produzione mostra com'è la vita dei millennial, che non importa quanto duramente lavorino, non acquistano la propria proprietà. Qui Bailey interpreta Sam, mentre Waller-Bridge è Lullu ed è anche lo scrittore di questa commedia.

E man mano che arrivano più produzioni e personaggi, i suoi fan possono continuare a goderselo nella seconda stagione di Bridgerton, conoscendo il suo triangolo amoroso con Edwina e Kate.

