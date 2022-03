Ate: I criminali ingannano un bambino assicurandogli che suo padre sarebbe andato in prigione e avrebbe svuotato la sua casa

Venerdì scorso, un ragazzo di 12 anni è stato ingannato da almeno due criminali che hanno approfittato del fatto che il minore era a casa, da solo con il fratello di 6 anni, e gli hanno assicurato che suo padre sarebbe andato in prigione se non avesse consegnato tutti gli oggetti di valore dalla sua casa, situata in Mangiò Vitarte.

La madre, che era uscita per un momento per comprare il materiale scolastico dei bambini, ha detto al notiziario Buenos Dias Perù che suo figlio è stato chiamato per la prima volta sul telefono fisso per dirgli che suo padre era stato il protagonista di un incidente e che aveva ucciso per errore una ragazza che vendeva caramelle per strada.

Le hanno anche assicurato che la presunta madre del bambino deceduto aveva chiesto di ricevere cose preziose in cambio della mancata denuncia di suo padre. L'intera storia era completamente falsa.

CON INGANNI

Inoltre, hanno detto al minore di sapere che suo padre aveva un laptop e gli hanno detto di mettere tutto in uno zaino in modo che potesse darlo a qualcun altro.

Il ragazzo, che temeva cosa potesse succedere a suo padre, ha messo nello zaino un laptop, un cellulare, gioielli, profumi e altri oggetti di valore che è uscito per incontrare i truffatori.

Gli hanno anche detto di guardare il luogo in cui stava per consegnare lo zaino, non c'era una telecamera di sicurezza.

Gli hanno anche chiesto di non chiamare suo padre o sua madre perché erano impegnati a cercare di risolvere il presunto incidente; tuttavia, hanno finto di essere il loro genitore, imponendo una voce fioca come quella di qualcuno ferito, per dirgli di rinunciare a tutto ciò di valore perché «le cose materiali possono essere recuperate, ma la vita non posso».

Infine, il minore si è recato all'incrocio tra i viali Nicolás Ayllón e Santa Lucia, a pochi metri da casa sua, dove ha consegnato lo zaino a una donna, che gli ha detto di tornare a casa per prendersi cura di suo fratello.

SEGNALA LA TRUFFA

«Mamma, ho già dato delle cose all'uomo, gli ho consegnato laptop, cellulare», è stato quello che il ragazzo ha detto alla madre dopo aver consegnato lo zaino.

Il genitore, che non ha voluto rivelare la sua identità per evitare rappresaglie, ha commentato che i trasgressori avevano già informazioni sulla famiglia e sapevano a che ora il bambino era solo a casa.

Inoltre, ha anche sottolineato che le telecamere di sicurezza potrebbero aver catturato i truffatori poiché, sebbene il minore abbia detto ai criminali che non c'erano telecamere sul posto perché non sapeva come differenziarli, esistono in la zona.

Queste immagini saranno importanti per avere informazioni sulla donna che ha preso lo zaino. La denuncia è stata presentata alla stazione di polizia di Salamanca.

ALTRE TRUFFE

Un altro tipo comune di truffe sono le truffe informatiche che continuano a crescere in Perù. La Divisione Investigazioni Criminali ad Alta Tecnologia della Polizia Nazionale Peruviana riceve circa 45 segnalazioni di questo tipo di crimine al giorno, da tutte le regioni del Paese.

«Nell'ambito della criminalità informatica, la modalità più diffusa è la frode informatica, che può avvenire attraverso la clonazione delle carte. Vi sono anche frodi nel commercio elettronico o nelle transazioni e transazioni che potrebbero verificarsi nel settore bancario. Questo tipo di crimine rappresenta quasi l'80% delle denunce attualmente ricevute da questa direzione «, ha detto all'Agenzia andina Erick Ángeles, capo di quest'area, all'Agenzia andina all'inizio di gennaio.

