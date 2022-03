Anla dà il via libera al progetto di fracking a Puerto Wilches (Santander)

La National Environmental Licensing Authority (ANLA) ha concesso alla compagnia petrolifera statale colombiana Ecopetrol la licenza per avviare il progetto di ricerca pilota (PPI) da implementare a Puerto Wilches, Santander, nonostante il rifiuto degli attivisti ambientali della regione orientale della Colombia.

PPI Kalé mira a raccogliere informazioni tecniche, ambientali e sociali, i cui risultati potrebbero essere lo scenario che consente l'implementazione del fracking come pratica di esplorazione petrolifera nel paese.

Questo progetto perforerà un pozzo di 200 piedi (60,96 metri) che avrà una traiettoria fino a 4.000 piedi o 1.219 chilometri.

ANLA approva il progetto di fracking a Puerto Wilches, Santander

La compagnia petrolifera Ecopetrol ha presentato alla National Environmental Licensing Agency (ANLA) i risultati dello studio di impatto ambientale del progetto non convenzionale chiamato «Platero», situato nel comune di Puerto Wilches, Santander.

Per Gabriel Combariza, vice presidente dei depositi non convenzionali presso Ecopetrol, questo studio fa parte del processo per ottenere la licenza ambientale corrispondente:

L'esecutivo ha sottolineato che questo studio ha un piano di gestione delle emergenze e dei rischi che identifica i potenziali rischi, le misure di mitigazione e le azioni previste per la gestione delle contingenze, al fine di proteggere la comunità, gli ecosistemi, la biodiversità, le risorse idriche, il suolo e l'aria, tra gli altri aspetti .

Foto del file. Immagine della raffineria Ecopetrol a Barrancabermeja, dipartimento di Santander, Colombia, 1 marzo 2017. Reuters/Jaime Saldarriaga

Tuttavia, la plenaria della società civile e gli organi politici del dipartimento di Santander si oppongono a questi piloti e hanno riferito di essere vittime di minacce e attacchi che minacciano la loro vita e integrità.

Di fronte a questa situazione, la Colombia Fracking Free Alliance ha ritenuto che tale attività estrattiva, di tipo idraulico, dovesse essere censurata, poiché contraddice la Costituzione ecologica del 1991, l'Accordo di Parigi, la Convenzione di Rio de Janeiro, la Convenzione di Ramsar, tra gli altri strumenti di diritto internazionale dei diritti umani.

L'Ufficio del Procuratore Generale della Nazione raccomanda inoltre di rovesciare le norme che consentono la pratica estrattiva del tipo idraulico a causa della mancanza di prove scientifiche che indichino che non influisce sull'ambiente, sull'acqua e sulla salute pubblica.

Uno dei più importanti nella discussione su questo tipo di estrazione idraulica, la Colombia Free Fracking Alliance ha riferito di essersi fortemente opposta allo sviluppo e al processo che si è consolidato in meno di 5 mesi, con numerose voci di rifiuto, seri interrogativi del processo e del aumento degli atti di violenza in Magdalena Medium.

Ha anche sottolineato che le minacce di morte hanno coinvolto l'esilio di un attivista dalla regione.

«È deplorevole che una questione fondamentale nell'energia non sia stata discussa al Congresso della Repubblica, dove gli alleati del governo hanno ritardato la discussione sui progetti di legge per vietare il fracking per la terza volta consecutiva, ed è deciso dal governo Duque, con impazienza, senza garanzie, e pochi mesi dopo il possesso di un nuovo presidente «, ha dichiarato la Colombia Free Fracking Alliance in una dichiarazione pubblica.

