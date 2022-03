Zelensky ha affermato di aver studiato a fondo la questione della neutralità dell'Ucraina nei negoziati con la Russia

06-12-2021 El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky POLITICA TWITTER / VOLODIMIR ZELENSKY

La questione della «neutralità» dell'Ucraina, uno dei punti centrali dei negoziati con la Russia per porre fine al conflitto, viene «studiata a fondo», ha detto domenica il presidente ucraino Volodymir Zelensky in un'intervista ai media russi.

Una delle clausole dei negoziati è quella delle «garanzie di sicurezza e neutralità, lo status senza armi nucleari del nostro Stato», ha detto nell'intervista online, pubblicata sul canale Telegram dell'amministrazione presidenziale ucraina.

«Siamo disposti ad accettarlo», ha proseguito. «Questo punto dei negoziati (...) è in discussione, viene studiato a fondo», ha detto.

«Ma non voglio che sia un altro documento nello stile del Memorandum di Budapest», ha aggiunto, riferendosi agli accordi firmati dalla Russia nel 1994 che garantiscono l'integrità e la sicurezza di tre ex repubbliche sovietiche, tra cui l'Ucraina, in cambio della rinuncia alle armi nucleari ereditate dall'Urss.

Le delegazioni russa e ucraina si incontreranno all'inizio di questa settimana in Turchia per un nuovo round di negoziati faccia a faccia, hanno annunciato entrambe le parti.

Anche il capo negoziatore russo Vladimir Medinsky, citato dalle agenzie russe, ha annunciato un nuovo round di colloqui, ma ha detto che si terranno martedì e mercoledì, senza specificare la sede.

«Durante le discussioni in videoconferenza di oggi [domenica] è stato deciso di tenere il prossimo round faccia a faccia in Turchia dal 28 al 30 marzo», ha detto il negoziatore ucraino su Facebook.

FILE FOTO: Il consigliere presidenziale russo Vladimir Medinsky partecipa a una sessione all'International Economic Forum di San Pietroburgo, Russia, 3 giugno 2021. REUTERS/Evgenia Novozhenina/Foto stock

Finora, le due parti si sono incontrate personalmente in tre occasioni — il 28 febbraio, il 3 marzo e il 7 marzo — in territorio bielorusso, mentre il 10 i ministri degli Esteri russo e ucraino Sergey Lavrov e Dmitro Kuleba si sono incontrati rispettivamente ad Antalya.

Da allora, i negoziati si sono svolti quasi quotidianamente sotto forma di videoconferenza a livello di delegazioni e gruppi di lavoro, che entrambe le parti considerano «difficili».

«Il processo negoziale è molto difficile», ha detto venerdì il capo della diplomazia ucraina, Dmytro Kuleba, smentendo ogni «consenso» con Mosca.

Poco prima, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva assicurato che Russia e Ucraina erano d'accordo su quattro dei sei punti del negoziato.

Tra questi ha citato il rifiuto dell'Ucraina di aderire alla NATO, il riconoscimento del russo come lingua co-ufficiale, nonché le concessioni in materia di smilitarizzazione e «sicurezza collettiva».

Al contrario, ha detto Erdogan, l'Ucraina non è disposta a negoziare la cessione della Crimea alla Russia o a riconoscere l'indipendenza delle regioni separatiste filo-russe di Donetsk e Lugansk, cosa che è già stata chiarita dallo stesso presidente ucraino Volodymir Zelensky in diverse occasioni.

A sua volta, ha ammesso che l'Ucraina non entrerà mai nella NATO, e ha quindi chiesto garanzie di sicurezza alla comunità internazionale, Russia inclusa, in cambio della rinuncia a quell'aspirazione dello Stato.

«Non c'è consenso con la Russia sui quattro punti menzionati dal presidente della Turchia», ha detto Kuleba, ma ha elogiato gli «sforzi diplomatici» di Ankara per porre fine alla guerra.

