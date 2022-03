Yate ha tagliato un bagnante con le sue eliche sulle spiagge di Cholón, Cartagena

Nelle ultime ore c'è stato un nuovo incidente sulle spiagge di Cartagena che ha coinvolto bagnanti con barche. In questa occasione, la vittima è Eliseo García, un turista speronato dalle eliche di uno yacht nelle terme di Cholón, sull'isola di Barú.

Secondo il rapporto preliminare del Capitanato di Porto di Cartagena, l'uomo sarebbe saltato in mare quando la nave in cui era trasportato si stava muovendo.

Il corpo di Eliseo García è stato tagliato più volte dalle eliche, così è stato portato in un ospedale della città dove ha ricevuto cure mediche per le ferite ricevute, soprattutto alle gambe e alla schiena.

«Un'unità della Guardia Costiera della Marina colombiana, che al momento dell'incidente stava monitorando le attività marittime nella zona, ha evacuato la persona ferita in un ospedale della città di Cartagena, dove è attualmente in cura per valutare la gravità delle sue ferite», ha detto. il capitano della nave, Darío Eduardo Sanabria, capitano del porto di Cartagena.

Ha anche annunciato che il ferito è stato evacuato dal sito e portato in un centro sanitario e ha ricordato che il 25 marzo «si era tenuto un incontro con aziende di navi più piccole, in Corpoturismo, avvertendo della necessità di rispettare le misure di sicurezza per evitare incidenti».

Da parte sua, Yermin Tehran Velázquez, presidente della cooperativa Ciénaga Azul, a Cholón, secondo le informazioni di La Fm, ha detto che l'incidente è avvenuto quando, a quanto pare, il bagnante è saltato dallo yacht senza autorizzazione.

«Siamo nell'area di lavoro che si trova a terra, lo yacht non era ancora stato parcheggiato quando l'uomo si è gettato nella parte posteriore e l'autista non se ne è accorto; la persona ha ferite alle gambe e alla schiena. Abbiamo un'area delimitata dove arrivano le barche per lasciare il turista e partire, le persone hanno un'altra area dove fanno il bagno e il turista non aspetta», ha detto Teheran.

Ha aggiunto che, «È stata un'imprudenza del cittadino perché non avevano parcheggiato lo yacht, abbiamo sempre sottolineato che abbiamo una spiaggia balneare segnalata, diciamo sempre ai turisti che li portiamo lì; raccomandiamo che non nuotino nello stesso posto delle barche e ci ignorano».

Le autorità hanno invitato bagnanti e proprietari di barche a rispettare le norme previste per il trasporto di passeggeri, e hanno avvertito la comunità in generale, di non essere vicino a barche in movimento, di avvisare i loro compagni o l'equipaggio di qualsiasi attività da svolgere in acqua, di utilizzare i giubbotti bagnini a bordo, tra altri, per garantire una navigazione sicura.

Il presidente Iván Duque ha annunciato questo venerdì da Cartagena alla chiusura del vertice delle competenze dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ha confermato l'apertura ufficiale della gara pubblica per il megaprogetto Canal del Dique, in cui è previsto un investimento di $3 miliardi.

Il presidente lo ha classificato come «il più importante progetto di adattamento ai cambiamenti climatici che il nostro Paese avrà nei prossimi quattro decenni» e ha spiegato che il progetto consentirà la protezione della baia di Cartagena e dei barbecue, il che implica anche la protezione di gran parte delle specie marine, continuerà a consentire l'arrivo delle navi passeggeri e mercantili senza influire sulla quantità di sedimenti, pescaggio e navigabilità.

Beneficeranno i comuni di Bolívar, Atlántico e Sucre, migliorando la navigabilità ed evitando inondazioni durante la stagione invernale. In totale, secondo il governo nazionale, sono già state approvate 16 consultazioni precedenti.

