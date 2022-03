Secondo quanto riferito, i vettori hanno attaccato camion con passeggeri diretti all'AIF

Solo pochi giorni dopo l'inaugurazione dell'aeroporto internazionale Felipe Angeles (AIFA), ci sono stati una serie di attacchi presumibilmente effettuati da personale di trasporto locale dello Stato del Messico. Uno degli autobus diretti verso il megaprogetto di Andrés Manuel López Obrador è stato recentemente attaccato sull'autostrada federale Messico-Pachuca.

Secondo quanto riferito, un gruppo di vettori ha lapidato un camion della linea di autobus Primera Plus, registrato con il numero economico 2647. Un video che circola sui social mostra come l'autobus sia parcheggiato con gli indicatori accesi, senza passeggeri a bordo, ma con i finestrini che si sono schiantati.

Ad un certo punto lungo il percorso — non è stato specificato dove o in che ora — l'unità di trasporto è stata attaccata con pietre. Sul parabrezza si possono vedere almeno tre impatti diretti, mentre sui lati, dove si trovavano i passeggeri, si verificano anche danni ai finestrini.

Un secondo incidente si è verificato la mattina di giovedì 24 marzo, quando un furgone sulla linea ADO è stato attaccato con pietre mentre guidava lungo l'autostrada Messico-Pachuca (Foto: Presidenza del Messico/Governo del Messico)

Lo ha riferito l'utente Jorge Suárez, che ha condiviso il video sui social network. Secondo la sua versione, questo incidente sarebbe avvenuto due giorni dopo l'apertura dell'aeroporto, cioè mercoledì 23 marzo. Sebbene non si sappia dove sia stato attaccato sulla strada, il camion aveva segnato il percorso di San Juan del Río (Querétaro) e ha detto 07:30 ore.

Come narrato dall'utente, a bordo dell'autobus c'erano famiglie con minori, che sono scese immediatamente una volta raggiunta la destinazione. Finora non è stato registrato alcun numero di feriti dopo gli attacchi.

Tuttavia, questo non è stato l'unico incidente verificatosi dall'inaugurazione dell'AIFA. Un altro incidente segnalato si è verificato la mattina di giovedì 24 marzo, quando anche un furgone sulla linea ADO è stato attaccato con pietre mentre guidava lungo l'autostrada Messico-Pachuca, all'altezza del Rancho.

Secondo i rapporti locali, gli attacchi sarebbero stati provocati dagli operatori di trasporto di Tecámac e Zumpango, che secondo quanto riferito hanno piazzato delle guardie sulle strade che portano all'AIFA come forma di protesta contro il non essere contemplati per fornire i loro servizi.

Il governo del Messico ha annunciato attraverso il suo account Twitter ufficiale quali tariffe e rotte saranno disponibili in CDMX e in alcune aree dell'Edomex (Foto: governo del Messico)

Con annunci che dicevano «Inclusione nei progetti Tecámac-Aifa», hanno posto un posto di blocco a San Jerónimo Xonacahuacán, situato in quel comune. Allo stesso modo, anche un autobus della Costa Line, registrato con il numero economico 2529, è stato lapidato a un paio di chilometri dalla base di Santa Lucia, provocando tre attacchi contro autobus privati nell'ultima settimana.

Finora, nessuna delle aziende interessate ha segnalato una possibile denuncia contro i responsabili di questi attacchi.

Va ricordato che le linee di autobus registrate con le rotte per AIFA sono: Primera Plus, Estrella Roja, ADO, Pullman de Morelos, Caminante, Costa Line e Estrella Blanca, che partono da Morelos, Puebla, Querétaro ed Edomex.

Allo stesso modo, il governo del Messico ha indicato che ci sarebbero dieci rotte disponibili in CDMX e in alcune parti dell'Edomex per arrivare all'AIFA, che lascerebbe Perisur, Santa Fe, Mundo E, Cuautitlán, Auditorium Nazionale, World Trade Center, Indios Verdes, Ciudad Azteca e Toreo.

CONTINUA A LEGGERE: