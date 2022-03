Revoca del mandato: Sheinbuam ha parlato di nuovo della consultazione dopo le dichiarazioni dell'INE

Nonostante diverse accuse dell'Istituto elettorale nazionale (INE) contro di lui, il capo del governo di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, ha parlato nuovamente della consultazione di Revoca del mandato, che avrà luogo il 10 aprile.

Attraverso il suo account Twitter ufficiale, la presidente della capitale ha indicato che per la prima volta in Messico sarà possibile decidere sulla permanenza della persona che ricopre la carica di Chief Executive.

«Questo 10 aprile c'è un appuntamento con la storia. Per la prima volta potremo decidere se il presidente del Messico continuerà il suo mandato. Immagina se questo esercizio fosse esistito prima. Alcuni non vogliono partecipare. La decisione spetta a lui. La maggior parte vuole una democrazia partecipativa», ha scritto Claudia Sheinbaum sui social media in quell'occasione.

Il capo del governo di CDMX ha parlato ancora una volta della revoca del mandato (Foto: Twitter)

Vale la pena ricordare che in diverse occasioni, l'organo elettorale ha chiesto al capo del governo della capitale del paese di scaricare pubblicazioni in cui ha fatto riferimento alla consultazione promossa dal presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

L'ultima volta che l'INE ha ordinato a Sheinbaum di cancellare un post su Twitter è stato il 22 marzo. In quell'occasione, l'organo elettorale la informò di non aver rispettato le misure cautelari precedentemente emesse.

«Oggi ho ricevuto un nuovo lavoro da @INEMexico che ha forzato la cancellazione di post sui social media che pensano siano propaganda. Procedo a scaricare le reti ma ci metteremo in discussione poiché lo consideriamo parziale ed eccessivo. Ancora una volta», ha scritto il presidente della capitale su quella piattaforma.

La consultazione sulla revoca del mandato si svolgerà il 10 aprile (Foto: ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

Era lo scorso 10 marzo quando è stata generalmente approvata l'iniziativa con progetto di decreto che interpreta la portata del concetto di propaganda governativa, con la quale i funzionari pubblici, a tutti i livelli, possono diffondere o parlare della revoca del mandato o di altro processo democratico senza essere considerati come propaganda. Il cosiddetto «decreto» è stato proposto dal presidente della Camera dei Deputati, Sergio Gutiérrez Luna.

Tuttavia, il Tribunale elettorale della Federazione giudiziaria (TEPJF) ha dichiarato che il decreto non è considerato per la consultazione di aprile.

La Camera specializzata del Tribunale ha stabilito che non può essere applicato in questo momento, poiché sarebbe contrario alla temporalità stabilita nell'articolo 105 della Costituzione, che stabilisce che gli emendamenti alle regole elettorali devono essere approvati e pubblicati almeno 90 giorni prima l'inizio delle elezioni o, in questo caso, la revoca del mandato, cosa che non è avvenuta.

Il TEPJF ha indicato che il «decreto» non si applica alla revoca del mandato (Foto: Twitter @TEPJF_Informa)

«Questa specificazione della portata dei concetti richiamati nel decreto è fondamentale e quindi non dovrebbe applicarsi ai processi elettorali già avviati perché in tal caso l'applicazione dei principi che governano queste elezioni potrebbe essere alterata, almeno quella di certezza, il che implica che tutte le persone che parteciperanno attivamente al procedimento e quelle che voteranno devono essere molto chiare «, ha affermato il presidente della Camera, Rubén Lara.

Lara ha spiegato che se il decreto viene applicato negli attuali processi elettorali, altererebbe la certezza di quali regole sono soggetti, a quali saranno soggetti e quali determineranno le rotte di questi processi, nonché quelle di certezza del diritto, legalità e non retroattività di le norme.

