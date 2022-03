Referendum in Uruguay: cosa si sta votando questa domenica e perché il governo di Luis Lacalle Pou potrebbe segnare

L'Uruguay è nell'ultimo tratto prima del referendum che definirà se 135 articoli dell'Urgent Consideration Act sono mantenuti. Poche ore dopo l'apertura dei circuiti elettorali, lo scenario precedente è segnato dalla parità, poiché gli ultimi sondaggi di diverse società coincidono in un risultato con un'alta percentuale di indecisi.

L'Urgent Consideration Act, popolarmente noto con il suo acronimo «LUC», è un insieme di 476 articoli che hanno cambiato diverse norme. Ci sono articoli relativi alla sicurezza pubblica, all'istruzione, al diritto di sciopero, al nuovo regime di noleggio non garantito, alla fissazione dei prezzi del carburante, all'allentamento dei controlli sul riciclaggio di denaro, tra molti altri.

È arrivato in Parlamento nel marzo 2020, quando il paese ha passato il comando del presidente Luis Lacalle Pou. La legge, pur avendo avuto voti a favore del Broad Front (gruppo di partiti di sinistra), è passata a maggioranza parlamentare grazie alla coalizione di partiti di destra che si è formata durante la campagna elettorale. Da quel momento in poi, divenne la legge di punta del governo di Luis Lacalle Pou.

Dopo il malcontento da parte del Fronte Largo, che è stato approvato da militanti, leader e cittadini, una raccolta di firme ha iniziato ad abrogare 135 articoli della LUC in un referendum. L'8 dicembre 2021, la Corte elettorale ha contato le 671.544 firme necessarie per consentire il referendum, che sarà votato questa domenica.

Il Parlamento uruguaiano è stato diviso sul voto. Da un lato, c'erano partiti con più ideologie di destra (il Partito Nazionale, il Partito del Colorado, il Partito Indipendente, l'Open Cabildo e il Partito Popolare), questa cosiddetta «coalizione multicolore». Dall'altro, il gruppo di partiti di sinistra, il Broad Front.

Il voto per «Sì» (voto rosa) è un voto a favore dell'eliminazione di tutti i 135 articoli. Il voto per «No» (scrutinio azzurro) indica la volontà di mantenere invariata la legge. L'opzione che ottiene il 50% + 1 dei voti validi vincerà.

In questa situazione, i regolamenti stabiliscono anche che l'opzione di votare in bianco sarà considerata come un voto per «No», o per il ballottaggio celeste.

Oltre alle conseguenze legislative del voto, ce ne sono anche altre che sono simboliche. Due anni dopo l'inizio del governo di Luis Lacalle Pou e dopo quindici anni di presidenza del Fronte Largo (due volte l'ex presidente Tabaré Vázquez e una volta l'ex presidente José Mujica), i risultati del referendum segneranno il secondo tratto del ramo esecutivo.

In breve, ciò che verrà votato è anche la dichiarazione dei cittadini, che sostenga o meno il governo.

Il voto per il referendum è segreto e obbligatorio per le 2.684.131 persone che hanno diritto al voto. Le informazioni sui circuiti elettorali possono essere consultate sul sito web corteelectoral.gub.uy, dove sono divise per dipartimento. Inoltre, è stato aggiunto un motore di ricerca in cui gli elettori potranno inserire il proprio nome e ottenere automaticamente l'indirizzo del luogo in cui votano.

Gli aventi diritto devono votare nel circuito che gli corrisponde e tenere presente che devono farlo all'interno del proprio dipartimento. In questo caso, il voto interdipartimentale non è consentito.

Come in ogni istanza elettorale a livello nazionale, ci sono diverse situazioni che sono vietate. Tra questi, c'è la propaganda di proselitismo nei media scritti, radiofonici o televisivi (iniziata venerdì scorso) e la vendita di bevande alcoliche, la cui chiusura è iniziata alle 19:30 di sabato e rimane fino alla chiusura delle votazioni di domenica.

Il Consiglio elettorale vuole garantire l'apertura dei circuiti elettorali dalle 8 del mattino di domenica 27 marzo Foto: manifestazioni a favore del «No» a Montevideo

Per l'esempio di oggi, il Consiglio elettorale di Montevideo ha fatto un appello speciale per funzionari pubblici e notai che sono disponibili a unirsi ai seggi elettorali durante il 27 marzo, in quanto vi è stata una perdita di personale a causa di «malattia». «Vogliamo assicurarci che i circuiti si aprano alle otto del mattino», ha detto a Telemundo la presidente dell'organizzazione, Mary López.

Il conteggio dei voti è stimato per la fine della giornata di domenica, ma si nota che potrebbe essere ritardato verso l'inizio della settimana.

Coloro che si sono registrati per collaborare con il Board of Elections otterranno diversi vantaggi: una vacanza per lunedì 28 marzo e cinque giorni di ferie che si aggiungeranno a quelli generati nell'anno.

I notai pubblici che non lavorano negli uffici statali avranno anche uno sconto sul pagamento delle tasse della Direzione generale delle imposte (DGI) di 12 unità ripristinabili (UR). L'importo sarebbe equivalente a circa 17.136 pesos uruguaiani, quasi 400 dollari.

Il ministro del Tribunale elettorale, José Garchitorena, ha riferito che il costo di questo referendum sarà di circa 70 milioni di pesos (più di un milione e mezzo di dollari), secondo il portale di Montevideo. Ciò che rende la situazione più costosa, a quanto pare, è il software utilizzato per i tablet sui circuiti.

Coloro che non voteranno al referendum o non giustificheranno di non farlo saranno tenuti a pagare una multa equivalente a un'unità ripristinabile, 1.428,01 pesos uruguaiani (33 dollari USA).

Questa cifra sarà raddoppiata quando la persona che non ha votato è un pubblico ufficiale o ha lo status di professionista con una laurea rilasciata dall'Università della Repubblica.

Gli ultimi sondaggi

La società di consulenza Equipos ha pubblicato il suo ultimo sondaggio il 9 marzo, dove ha indicato che il 35% degli uruguaiani voterebbe per mantenere i 135 articoli della LUC con il voto celeste. Un 34%, invece, voterebbe per abrogarli con il ballottaggio rosa. Allo stesso tempo, c'erano il 28% indeciso, l'1% che avrebbe votato in bianco e il 2% avrebbe votato annullato.

Il 22 marzo la sondaggista Cifra aveva detto che secondo il suo ultimo sondaggio, «No» otterrebbe il 45% dei voti, mentre «Sì» otterrebbe il 41% dei voti. Hanno anche riferito che il 10% era indeciso, il 2% avrebbe votato annullato e il 2% in bianco.

Infine, Opción ha emesso un sondaggio il 23 marzo in cui ha suggerito che il 38% dei cittadini voterebbe per «no», ma il 35% per «sì». C'erano il 22% indeciso, l'1% che voterebbe in bianco, il 2% che non andrà alle urne e un altro 2% che voterà annullato.

