Qualificazioni Qatar 2022: Pedro Gallese e la discussione su WhatsApp con i capitani sudamericani secondo il formato attuale

Le qualificazioni per il Qatar 2022 stanno per concludersi. Questo martedì, 29 marzo, potrebbero essere definiti i quattro posti e mezzo che CONMEBOL deve inviare i suoi rappresentanti alla Coppa del Mondo. Tuttavia, il processo in corso da circa due anni e mezzo ha causato qualche disagio ai capitani dei paesi di questa parte del continente, tra cui Pedro Gallese, portiere del Selezione peruviana.

Il motivo? I referenti di ogni squadra sarebbero inclusi in un gruppo WhatsApp dove avrebbero discusso, tra le altre questioni, i lunghi viaggi e la durata del processo di qualificazione stesso. Il cambio di formato sarebbe una soluzione per tornare alla disputa a due gruppi, come avveniva prima delle qualificazioni per la Francia del 1998.

Queste informazioni sono state raccolte dal portale brasiliano Globo Esporte, dove ha rilasciato le dichiarazioni di Thiago Silva, capitano del «Scratch», sul tempo impiegato per i viaggi alle partite di qualificazione, poiché la maggior parte di loro proviene dall'Europa e viaggia per lunghe ore. Questo è diverso dagli stessi europei, che, avendo tutto vicino (sia club che nazionali), devono viaggiare solo poche ore. « Non sono solo 18 partite, ma i viaggi che facciamo. È un sacco di chilometri rispetto agli europei che giocano vicini e con poco trasferimento. È un sacco di usura, oltre al tempo, totalmente diverso dall'Europa», ha commentato il difensore del Chelsea dall'Inghilterra.

Ha anche chiesto che si prenda in considerazione come abbreviare il processo di classificazione al fine di compensare il lungo tempo trascorso su un aereo. In questo modo, evita uno sforzo fisico inferiore a quello che hanno fatto. «Se riuscissimo in qualche modo a trovare un equilibrio in questi viaggi, renderebbe sicuramente più facile il nostro soggiorno e le nostre prestazioni . E' sicuramente un'usura, a mio parere, non necessaria», ha aggiunto.

D'altra parte, anche Marcelo Martins, attaccante e capitano della Bolivia, si è unito a questa richiesta, ma ha chiarito che la decisione finale sarebbe arrivata dalla FIFA. «Abbiamo avuto un incontro con la FIFA e sembra che ci sarà un cambiamento nel formato delle qualificazioni. Chi sono io per cambiarlo? L'ordine viene dall'alto. La FIFA è quella che decide, ma penso che sia buona, valida, sarà interessante, perché i giocatori non viaggeranno a lungo e torneranno in nazionale », ha detto l'attuale attaccante del Cerro Porteño.

L'elenco dei capitani delle squadre sudamericane è il seguente:

. Pedro Gallese (Perù)

. Lionel Messi (Argentina)

. Thiago Silva (Brasile)

. Diego Godin (Uruguay)

. Claudio Bravo (Cile)

. David Ospina (Colombia)

. Enner Valencia (Ecuador)

. Gustavo Gomez (Paraguay)

. Tomas Rincon (Venezuela)

. Marcelo Martins (Bolivia)

Va notato che questo gruppo WhatsApp è stato creato nell'anteprima della Copa America Brazil 2021. La pandemia di COVID-19 era in aumento in quel paese e c'erano dubbi sul suo sviluppo. Anche se alla fine hanno avuto modo di giocarci con rigide misure di biosicurezza per prevenire il contagio.

CASO DELLA NAZIONALE PERUVIANA

Ed è che non c'è solo un inconveniente per chi arriva dall'Europa. Nel caso del Perù, ha 3 giocatori che giocano in Medio Oriente. André Carrillo e Christian Cueva in Arabia Saudita, mentre Wilder Cartagena gioca negli Emirati Arabi Uniti. Fanno viaggi di circa 17 ore per venire a Lima e incontrare la delegazione peruviana prima delle partite di qualificazione. Inoltre, si deve tenere presente che devono quindi adattarsi al cambio di orario ed essere in grado di digerire il più possibile il «jet lag». Per non parlare del fatto che hanno poi 3 giorni concentrati con la squadra nazionale, dove devono dare il massimo sforzo con i loro cinque sensi al limite.

Allo stesso modo, nell'ultimo anno, CONMEBOL ha stabilito che due date triple si giocheranno nei mesi di settembre e ottobre, un fatto che ha ferito non solo i giocatori, ma anche le squadre nazionali e i club stessi, poiché molti sono arrivati feriti al loro ritorno a causa dell'enorme usura fisica che hanno fatto in un tempo breve.

