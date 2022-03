Prima di diventare la formula vicepresidenziale di Federico Gutiérrez, Rodrigo Lara Sánchez ha dato propaganda a Fajardo

In un evento dalla stazione di San Javier della metropolitana di Medellín, il candidato alla presidenza Federico Gutiérrez ha annunciato questo sabato 26 marzo il nome della sua formula vicepresidenziale. Questo è Rodrigo Lara Sánchez, il primogenito di Rodrigo Lara Bonilla, che era ministro della Giustizia del presidente Belisario Betancur al momento del suo assassinio. Lara Sánchez è un chirurgo specializzato in Chirurgia Generale ed è stata sindaco di Neiva nello stesso periodo in cui «Fico» era sindaco della capitale di Antioquia.

Sebbene il mistero sia stato finalmente offuscato, poiché è stato l'ultimo candidato a rivelare chi sarebbe stato il suo compagno di squadra, il nome ha lasciato diversi partiti e movimenti con molti dubbi e sapori, poiché non avrebbero mai immaginato che l'ex sindaco di Medellín sarebbe andato a mettere un membro del Partito dei Verdi in quella posizione. e ancora di più se la nuova formula aveva lasciato prima chiaro il suo sostegno a Sergio Fajardo.

Ricordiamo che il sostegno che Lara Sánchez aveva dato non era passato molto tempo, perché dal suo account Twitter personale aveva detto il 7 febbraio 2022: «15 anni fa ho incontrato @sergio_fajardo ero stato sindaco di Medellín e riconosciuto da @colombia_lider come il miglior sindaco della Colombia. Poi è stato il miglior governatore del Paese. Non ho mai visto un atto di corruzione nella sua vita politica, e credo fermamente nella sua capacità di governare», inoltre, lo ha accompagnato con una foto in cui si vedono entrambi, questo perché per molto tempo l'attuale formula vicepresidenziale di Gutiérrez ha riconosciuto l'attuale candidato della Coalizione Centro Esperanza come suo mentore.

D'altra parte, ha lasciato gli elettori molto confusi perché oltre al fatto che solo un mese e mezzo fa ha applaudito la candidatura di Fajardo, essendo del partito dei Verdi ha dimostrato che questo movimento politico è più diviso di quanto si pensasse in precedenza. Inizialmente, alcuni membri si sono divisi perché alcuni hanno sostenuto la Coalizione del Centro Esperanza e altri hanno favorito il Patto storico, ma ora con questa candidatura rimane nell'immaginazione che ci siano tre chiare tendenze nel partito che cancellano l'indipendenza che i Verdi avevano dimostrato per anni.

Tuttavia, dovrebbe essere chiarito che finora il partito dei Verdi non è uscito per rilasciare dichiarazioni che chiariscano la situazione o parlino di ciò che accadrà al suo collettivo una volta che le elezioni presidenziali saranno passate. Il movimento ha annunciato la libertà di voto al primo turno.

Ricordiamo che Rodrigo Lara Sánchez si è laureato in una scuola pubblica e un chirurgo con una specializzazione in Chirurgia Generale presso l'Università di Cauca, anche pubblica. Ha dedicato gran parte della sua vita al servizio medico negli ospedali di Bogotà e Neiva.

L'incursione di Lara Sánchez nella vita politica è piuttosto recente. Nel 2010 ha cercato di raggiungere il Senato attraverso la lista Citizen Commitment, lo stesso movimento guidato da Sergio Fajardo, il candidato della Center Hope Coalition. Ha avuto il nono voto più alto, ma il gruppo significativo di cittadini non ha superato la soglia per conquistare seggi.

Durante la campagna presidenziale di Antanas Mockus nel 2010, Rodrigo Lara Sánchez si è unito al Partito dei Verdi e ha coordinato la campagna a Huila. Poi, nel 2016, è diventato sindaco di Neiva nello stesso periodo in cui Fico era sindaco della capitale di Antioquia (2016-2019), con la simpatia di personaggi come Antonio Navarro Wolff, Enrique Peñalosa e lo stesso Mockus.





CONTINUA A LEGGERE