Perché la scomparsa delle api mette a rischio l'uomo e come impedire che si estinguano

Cosa faresti se un giorno il tuo frutto preferito scomparisse e non importa quanto tu sia desideroso di riprovarlo non è possibile? Poi non ci sono più fiori, non puoi sentire l'odore o sentire di nuovo il girasole, il dente di leone, la lavanda; improvvisamente non vedi farfalle, uccelli o gli animali che hai visto comunemente nel tuo viaggio quotidiano. Sebbene sembri fantascienza, è una realtà che potrebbe accadere a causa dell'attuale minaccia per le api e altri impollinatori, e cioè che come specie umana dipendiamo da questi piccoli insetti.

Gerardo Ceballos, ricercatore presso l'Istituto di Ecologia dell'UNAM, dice a Infobae Mexico che se le api sono perse, la capacità di produrre cibo. Nelle sue parole: «Con l'estinzione delle api e l'estinzione delle specie in generale, ci troviamo in una situazione così complicata che ciò che accadrà nei prossimi 15 anni determinerà ciò che accadrà all'umanità e alla vita sulla Terra ».

Il ricercatore afferma che le api sono uno degli indicatori di come si trova il pianeta. Secondo Ceballos, perdere così tante api e che si stanno estinguendo indica che siamo in guai seri: «È un campanello d'allarme che dopo le api seguano altri animali e poi altri».

Sul pianeta ci sono almeno 20mila specie di api. L'ape che conosciamo comunemente è l'apis mellifera; tuttavia, non è endemica del Messico poiché proviene dall'Europa. Il lavoro svolto dalle api, e dagli impollinatori in generale, è estremamente importante per l'ecosistema e per l'alimentazione umana. Questo processo dipende dal 90% delle piante da fiore come girasoli, maggiorana, borragine; Il 75% delle colture alimentari mondiali come pomodoro, avocado, zucca, che sono tutte importanti nella dieta messicana e il 35% dei terreni agricoli, secondo le Nazioni Unite.

In Messico ci sono circa 2mila specie di api. Alcuni di loro sono solitari, 47 producono miele e sono api melipona, cioè non hanno pungiglione. I Maya li coltivano da centinaia di anni e la chiamano «ape sacra» per le proprietà curative del loro miele. A causa di vari fattori, le api sono a serio rischio di estinzione. È importante ricordare che la specie europea ha molti alveari negli allevamenti di apicoltura in tutto il mondo; tuttavia, le specie selvatiche del paese sono quelle che sono minacciate.

L'ape melipona è un importante impollinatore in colture come achiote, avocado, caffè, zucca, chayote, pepe habanero, mango, cetriolo, anguria, pomodoro. (Foto: governo del Messico)

Elizabeth Bacilio, medico veterinario specializzato in api, attualmente lavora nella Commissione per le risorse naturali e lo sviluppo rurale del Ministero dell'Ambiente, ed è anche apicoltore e formatore in questo settore. Bacilio spiega a Infobae Mexico che il declino di questi insetti è un insieme di diversi fattori: «Malattie parassitarie e virali, uso di insetticidi e pesticidi, cambiamento climatico, cattiva gestione degli agricoltori, macchia urbana, così come l'uso di antenne di segnale aiutare le api a non tornare nel loro alveare perché si sono perse». Cioè, le antenne necessarie per poter utilizzare i nostri telefoni cellulari oggi sono responsabili della perdita di molte api.

Uno dei problemi, dice, è che in molti luoghi dove c'è la semina, gli agricoltori puliscono la terra, cioè sradicano le erbacce; ma al suo interno ci sono girasole selvatico, trifoglio bianco, dente di leone, viti di campanita. Il miele e il polline si ottengono da tutte queste erbe infestanti e, quando vengono rimossi, il cibo viene portato via dalle api e da altri impollinatori, facendoli morire. Egli afferma che «queste api sono quelle che sono in pericolo di estinzione. La gente non ha idea che queste api esistano perché non sono molto attente, non hanno la pazienza di avere un giardino e prendersene cura».

Anche molte persone demonizzano i pipistrelli, ma sono anche importanti impollinatori. Ad esempio, se i pipistrelli si esauriscono, non ci sarebbero più mezcal perché sono impollinatori esclusivi di questo tipo di maguey in cui viene tolta la bevanda.

Indubbiamente, uno dei principali problemi che circondano le api che è urgentemente necessario per sradicare, secondo gli specialisti, è l'uso di pesticidi e insetticidi. Ceballos afferma che dovrebbero essere vietati perché contengono residui che uccidono le api e che due o tre grandi aziende dovrebbero essere costrette a smettere di produrre queste sostanze chimiche.

A questo, Bacilio aggiunge che le aziende di questa portata hanno già diverse richieste perché sono prodotti che hanno neonicotinoidi, che sono cancerogeni secondo l'Organizzazione mondiale della sanità. Anche le persone che maneggiano questo tipo di prodotto si sono ammalate: «va oltre la morte degli impollinatori, la salute umana va di pari passo», dice.

Associazioni come Greenpeace hanno proposto di vietare i pesticidi tossici come neonicotinoidi, fipronil e altri insetticidi.

Senza di loro, la popolazione mangerebbe solo tuberi, dicono gli esperti. (Foto: Cuartoscuro).

Aurora Xolalpa, professoressa e ricercatrice presso l'Università Interculturale Maya di Quintana Roo e capo del Centro di innovazione per lo sviluppo sostenibile dell'apicoltura, dice a Infobae Mexico che l'uso di pesticidi è un problema che non è stato fermato e che è quasi impossibile fermarsi.

«Abbiamo avuto un caso quattro anni fa nel comune in cui mi trovo, c'erano poco più di 300 colonie danneggiate, molte delle quali morte, altre sono morte lentamente e altre bruscamente; era un unico prodotto che praticamente avvelenava molte api e non c'era risposta legale da parte del governo», racconta. Si dice anche che lo scorso gennaio 430 colonie sono state danneggiate dallo stesso problema e fino ad oggi non c'è stata un'istituzione che si fermi nella zona per rispondere, nonostante sia stata presentata una denuncia presso la Procura della Repubblica.

Secondo Xolalpa, le questioni prioritarie che dovremmo affrontare sono le sostanze chimiche a causa dell'elevata mortalità che ci sono, non ci sono basi legali per rispondere a questo tipo di crimine quando le persone li mettono, non esiste una regolamentazione corretta di questi prodotti e l'agricoltore non sa cosa stanno usando, non usano una protezione per applicarli, più nel sud. Afferma inoltre che ci sono aree a Campeche dove ci sono applicazioni aeree molto frequenti e gli agricoltori non sanno quando la sostanza chimica cadrà sulla loro testa.

Le api sono uno dei gruppi più importanti di impollinatori. (Foto: Cuartoscuro).

A Città del Messico, i giardini impollinatori sono stati implementati nei centri urbani promossi dalla direttrice di FES Iztacala María del Coro Arizmendi. In essi viene piantato uno spazio con piante specifiche per attirare animali impollinatori come api, bombi e colibrì per fornire loro risorse alimentari in una città dove il loro habitat naturale si è deteriorato e ci sono poche aree verdi.

Elizabeth Bacilio spiega che possiamo implementare nei nostri giardini vasi che sono appesi al muro o, se hai un balcone, consiglia che siano piante aromatiche come la menta, il rosmarino, che sebbene non sembrino avere piccoli fiori. Se hai uno spazio più grande, aggiunge, puoi piantare alberi da frutto o viti, dove anche questi insetti possono essere apprezzati, oltre a lasciare contenitori d'acqua in giardino con marmi, pietre o ramoscelli in modo che le api non anneghino e possano prenderlo.

Se vediamo uno sciame, è importante non chiamare i vigili del fuoco per sterminarlo. Esiste un processo di trasferimento dello sciame che può essere eseguito con diversi apicoltori, ma ha un costo. Questo è quando le persone non vogliono farlo, ma è necessario pensare che l'apicoltore abbia spese come la diaria o la tuta, dice Bacilio

A livello individuale, Aurora Xolalpa afferma che la cosa più importante è tenerci informati, conoscere l'importanza del suo lavoro e come contribuisce a nutrire gli esseri umani. I giardini impollinatori sono molto preziosi, ma volendo aiutare questo problema deve andare oltre il mettere belle piante, dobbiamo informarci per sapere se il polline di quelle piante nutre e nutre le api. Oltre a ridurre al massimo le sostanze chimiche a casa, separando organico da inorganico e organico per dargli un nuovo uso.

Secondo Xolalpa, dice che «pensare di avvantaggiare le api mettendoci sopra un fiore o dando loro acqua con lo zucchero non è sufficiente». È importante ricordare che, nonostante gli sforzi compiuti come individui, il ciclo è infinito se non ci sono regolamenti e leggi che vietano l'uso di sostanze chimiche che colpiscono sia gli animali impollinatori che gli esseri umani stessi.

Il primo giardino è stato piantato nel 2014 a FES Iztacala. (Foto: Maria del Coro Arizmendi/Sito Weebly).

Aurora conclude che ogni volta che mangiamo un cucchiaio di miele stiamo mangiando migliaia di fiori, migliaia di batteri e migliaia di enzimi benefici «perché il miele non è solo un dolcificante, è una miscela perfetta di vita; le api portano la vita sulle loro gambe. Prendersi cura delle api è prendersi cura di te».

