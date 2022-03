Oscar 2022: Chi è stato nominato 52 volte per l'Oscar

FILE PHOTO: FILE PHOTO: An Oscar statue sits before being placed out for display as preparations for the Academy Awards are underway in Los Angeles, California, U.S., March 24, 2022. REUTERS/Eric Gaillard/File Photo/File Photo

Domenica prossima, 27 marzo, si terranno i 94° Oscar, premi assegnati dall'Accademia delle arti e delle scienze cinematografiche al meglio del cinema in diverse categorie, tra cui «Miglior film», «Miglior attore», «Miglior attrice» e «Miglior regista». Dalla prima edizione, molti artisti sono stati considerati per ricevere la tanto attesa statuetta d'oro, ma pochi ci sono riusciti.

Molti di loro sono stati addirittura contemplati in più di un'occasione. È il caso di John Williams, il famoso compositore americano che nel corso della sua carriera nel medium è stato nominato 52 volte, stabilendo un record che è ben lungi dall'essere eguagliato. Nonostante la sua fermezza, ha vinto solo cinque Oscar nei suoi oltre 60 anni di carriera per le sue straordinarie composizioni.

La prima volta che il musicista è stato considerato per ricevere il premio è stato nel 1968 nella categoria «Miglior orchestrazione, adattamento o trattamento» per il suo lavoro svolto per Valley of the Dolls, un film interpretato da Patty Duke, Barbara Parkins, Jacqueline Susann, Sharon Tate, Susan Hayward e Paul Burke. Purtroppo non ha vinto.

Il compositore ha 90 anni e più di 60 anni. Archivio web

Il suo nome riapparve nelle liste dei candidati nel 1969 grazie alle composizioni e agli arrangiamenti che realizzò per The Reivers (The Rascals o The Thievers) e Goodbye, Mr, Chips, il ricordato dramma romantico interpretato da Greer Garson, Terry Kilburn e Robert Donat, quest'ultimo ha ricevuto una statuetta per la sua interpretazione.

Fu solo nel 1972 quando John Williams vinse il suo primo Oscar per «Miglior orchestrazione, adattamento e coro originale» per Fiddler on the Roof, un film che ha trasceso le generazioni diventando un classico del cinema internazionale.

Il 1973 è stato un grande anno per il compositore americano in quanto è stato nominato tre volte allo stesso premio per la sua interpretazione in Images, un film horror diretto da Robert Altman, The Poseidon Adventure, con Gene Hackman, e Tom Sawyer, tratto dal romanzo di Mark Twain.

Tra il 1974 e il 1975, è stato nominato per la colonna sonora di Cinderella Liberty (Permission to Love Until Midnight) e per la canzone Nice to Be Around. È stato anche contemplato dalla produzione musicale di The Towering Inferno (Hell in the Tower) per il quale ha vinto un premio BAFTA.

Prima della fine degli anni '70, John Williams vinse due Oscar per la «Migliore colonna sonora originale» di Jaws (Shark) e Star Wars: Episode IV - A New Hope. Chi non ricorda la musica che suona quando uno squalo si avvicina o l'ambiente buio che circonda lo spazio? , entrambe le produzioni musicali sono le più riconosciute dell'autore nella misura in cui sono considerate capolavori che hanno lasciato un segno nella storia del cinema mondiale e hanno segnato un'intera generazione.

Negli anni successivi compose colonne sonore per Close Encounters of the King, Superman, Star Wars: Espidous V - The Empire Strikes Back e Raiders of the Lost Ark (Indiana Jones e i cacciatori dell'arca perduta).

John Williams alla Star Wars Celebration Orlando e al suo concerto per il 40° anniversario del franchise

Nel 1983 ha vinto il suo quarto Oscar nella stessa categoria per E.T. The Extraterrestrial, un film di fantascienza che sconvolge raccontando l'incontro tra l'umanità e una misteriosa. È stato interpretato da Henry Thomas, Drew Barrymore e Robert MacNaugthor e diretto da Steven Spielberg. Nello stesso anno la sua canzone If we were in love ha gareggiato per la migliore canzone originale, ma non ha vinto.

Dal 1984 al 1992 ha realizzato arrangiamenti e composizioni per Star Wars: episodio VI - Il ritorno dello Jedi, Indiana Jones and the Temple of Doom, Wild River, The Empire of the Sun, The Witches of Eastwick, A Stumble Called Love, Indiana Jones and the Last Crusade, Born il 4 luglio, My Poor angelito, JFK e le canzoni Somewhere in my memory e When you're alone, tutte considerate nei premi annuali dell'Accademia.

Fu fino al 1994 che vinse il suo quinto e, finora, ultimo Oscar per la colonna sonora di Schindler's list (Schindler's List), film interpretato da Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Embeth Davidtz. Questo premio è stato il terzo che John Williams ha vinto dal famoso regista Steven Spielberg.

«Schindler's List» è uno dei film che ritrae l'olocausto.

Dal 1996 al 2014, il compositore è stato nuovamente nominato per le colonne sonore di Nixon, Sabrina, Children of the Street, Friendship, Rescuing Private Ryan, Angela's Ashes, The Patriot, Harry Potter e la pietra filosofale, AI Artificial Intelligence, Catch Me If You Can, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Memorie di una geisha, Monaco, Le avventure di Tintin, War Horse, Lincoln, The Book Thief, così come per la canzone Moonlight.

Dal 2016 al 2020 ha nuovamente recitato nelle nomination per la colonna sonora originale degli episodi VII, VII e IX di Star Wars.

Rupert Grint, Daniel Radcliffe ed Emma Watson, gli indimenticabili protagonisti della saga cinematografica «Harry Potter». (REUTERS/Lucas Jackson)

Chi è il famoso compositore americano con 52 nomination agli Oscar?

John Towner Williams è nato l'8 febbraio 1932 a New York, negli Stati Uniti, attualmente ha 90 anni. Ha eccelso nell'industria dello spettacolo a livello internazionale come compositore, direttore d'orchestra, pianista e trombonista, oltre a suonare il clarinetto e la tromba.

Ha mostrato interesse per la musica fin da bambino, grazie all'influenza del padre, che era un jazz-percussionista. Durante la sua giovinezza, è stato reclutato nella United States Air Force dove ha suonato la band militare e in seguito si è avventurato nel mondo dello spettacolo componendo per la televisione.

