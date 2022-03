Oscar 2022: Anthony Quinn il messicano che ha vinto due Oscar nella stessa categoria

Mancano poche ore alla 94esima edizione degli Oscar e con essa l'euforia per il premio più importante della settima arte al mondo ha suscitato grande interesse. Questo è il motivo per cui la storia dei latini all'interno della cerimonia nel corso della sua storia ha generato la ricerca di quegli attori, registi, fotografi e altri che hanno vinto vincendo nomination o addirittura vincendole.

Anthony Quinn è stato un attore, regista, pittore, scrittore e scultore messicano nazionalizzato americano che ha ricevuto numerosi premi, tra cui due Oscar, rendendolo la prima storia di sangue azteco non solo a conquistarli, ma a fare quell'atto nella stessa categoria a soli 4 anni di distanza: «Miglior supporto Attore» nel 1953 per ¡Viva Zapata! e nel 1957 da El Loco del Pelo Rojo.

L'attore nato il 21 aprile 1915 a Chihuahua, fu battezzato con il nome Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca, poiché suo padre era di origine irlandese e sua madre era messicana, che si incontrò durante la rivoluzione messicana, a cui entrambi parteciparono. La mescolanza di culture è stata una delle principali motivazioni per lui a continuare a svolgere vari ruoli con tonalità di molte nazionalità.

Il premio Oscar Anthony Quinn posa agli Academy Awards di Hollywood, California, il 27 marzo 1957. Quinn ha vinto come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in «Lust for Life». (Foto AP)

Fin da piccolo, la sua famiglia si trasferì negli Stati Uniti e, poiché la situazione economica non era favorevole, Antonio dovette lavorare da quando aveva 5 anni e ancora di più quando suo padre morì. Alcuni dei mestieri che eseguì furono venditore di giornali, pulitore di stivali, muratore e persino un pugile durante la sua adolescenza. Professioni di cui non si vergognava mai e dopo la sua celebrità ricordava con gioia ogni volta che un giornalista gli chiedeva dell'argomento.

Anthony Quinn ha seguito un corso di pittura e recitazione al Polytechnic High School e in architettura con Frank Lloyd Wright, ma nonostante abbia giocato per un po' e lo faccia in modo straordinario secondo la critica del settore, il suo destino era già diretto alla recitazione. Per questo motivo, non ci volle molto perché la sua performance nel settimo arrivasse con progetti che, sebbene non fossero molto ricordati, contribuirono a rendere l'ascesa alla fama una realtà.

L'attore era messicano di nascita ed è diventato americano qualche tempo dopo (Foto: archivio)

I suoi pininos sono stati rappresentati in teatro quando aveva 21 anni, e in seguito ha fatto il suo debutto nel mondo del cinema come comparsa in film come La Via Lattea, di Leo McCarey e The Prison Vultures, di Louis Friedlander. Nonostante ciò, il suo primo grande momento sul grande schermo fu con il film La Via Lattea (1936) e con un ruolo nel film Parole (1936). In entrambi, la presenza «extra» è diventata un punto focale che il pubblico americano non ha gradito, quindi più ruoli sono arrivati rapidamente.

Nonostante avesse sposato la figlia del regista Cecil B. De Mille, Katherine, la carriera di Anthony Quinn ristagnò in ruoli secondari in cui interpretò nativi americani, mafiosi italiani, gangster, filippini e ispanici, personaggi che non arricchirono la sua professione.

L'attore ha vissuto solo 5 anni in Messico (Foto: archivio)

Con Black Gold, la fama internazionale sarebbe apparsa davanti ai suoi occhi quando questo film ha vinto il suo primo ruolo, essendo l'anno 1947 molto significativo nella sua vita, poiché è stato anche nazionalizzato negli Stati Uniti allo stesso tempo. Lì ha personificato un nativo americano che diventa un milionario del petrolio. Inoltre, è tornato a teatro con il personaggio di Stanley Kowalski nella commedia Un tram chiamato desiderio con il quale ha ricevuto numerosi consensi di critica.

Morì all'età di 86 anni (Foto: archivio)

Nel 1952 raggiunse la vetta quando vinse il suo primo Oscar come miglior attore non protagonista per la sua partecipazione al film ¡Viva Zapata! , al fianco di Marlon Brando, nel ruolo del fratello di Emiliano Zapata, Eufemio. È così che Anthony Quinn è diventato il primo messicano a ottenere una statuetta d'oro dall'Accademia.

Lunga vita a Zapata! è stato un biopic americano del 1952 diretto da Elia Kazan. Racconta la vita del leader rivoluzionario messicano che va dalle sue origini contadine, dalla sua traiettoria rivoluzionaria fino alla sua morte. Il film è stato fondamentale nella mitologizzazione di Zapata che oggi possiamo conoscere l'idolo messicano ed è stato qui che la storia è stata fatta all'interno della storia dell'Oscar per i messicani.

L'attore ha posato con il suo premio (Foto: archivio)

Con questo premio in mano, la carriera di Quinn assunse una nuova aria che lo portò a vincere il suo secondo Oscar, nella stessa categoria, nel 1956, grazie alla sua interpretazione del pittore Paul Gauguin in Lust for Life, un film sulla vita dell'artista Vincent van Gogh, in cui apparve solo otto minuti.

Questo atto batte due grandi record per i latini: diventare il primo messicano a vincere lo stesso premio nella stessa categoria e ottenere riconoscimenti dall'Accademia per un lavoro impeccabile che lo ha reso una delle esibizioni più brevi nella storia del cinema a vincere ancora la statuetta d'oro.

Ecco come appariva nel film (Foto: archivio)

Purtroppo, è morto con l'ultima moglie e i figli in un ospedale di Boston nel 2001, all'età di 86 anni, a causa di una grave polmonite contratta dopo aver subito una chemioterapia a causa di cancro esofageo. Alcune delle sue ceneri furono gettate nel Copper Canyon a Chihuahua e il resto delle sue ceneri giaceva nella sua tenuta nel Rhode Island.

Il lavoro professionale di Anthony Quinn è diventato non solo un punto di riferimento di successo per attori e attrici messicani, ma per l'intera gilda latinoamericana, poiché è l'esempio che non solo essendo originari degli Stati Uniti si possono vincere gli Oscar. In questa edizione del 2022, le possibilità che un altro messicano si unisca alla lista sono grandi.

