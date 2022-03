«Non un voto PAN al Senato»: l'avvertimento di Damián Zepeda ad AMLO sulla riforma elettrica

Damián Zepeda Vidales, senatore del National Action Party (PAN), ha affermato che la riforma dell'elettricità proposto dal presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) è negativo per il paese perché guida energia più costosa e sporca, così ha avvertito il presidente e Movimiento Nacional Regeneration (Morena) che nella camera alta «non accadrà».

Durante un incontro con i media a Tepic, Nayarit, nell'ambito del suo tour nazionale per discutere della situazione politica nazionale e del «pericolo delle riforme» del capo dell'esecutivo federale e della cosiddetta Quarta Trasformazione (Q4), Zepeda Vidales ha sostenuto che l'ideale è votare il più rapidamente possibile ed essere respinta come dannosa.

Il senatore Panista ha dichiarato che se la riforma fosse stata approvata, l'incertezza sarebbe generata dal cambiamento delle regole negli investimenti multimilionari (EFE/LUIS TEJIDO)

Il senatore Panista ha affermato che se la riforma fosse approvata, l'incertezza sarebbe generata dal cambiamento delle regole negli investimenti multimilionari effettuati in Messico. «L'incertezza generata dal governo di López Obrador è ciò che ha fermato gli investimenti in Messico dal 2019 e uno dei motivi per cui non siamo stati in grado di riprenderci rapidamente nel nostro Paese dopo la crisi del COVID-19", ha aggiunto.

Damián Zepeda ha sottolineato che, se non ci sarà fiducia degli investitori in termini di rispetto delle regole stabilite, «gli investimenti saranno spaventati e non ci sarà sviluppo e generazione di posti di lavoro».

Di fronte a questo scenario, il legislatore ha ricordato che l'attuale amministrazione ha un numero cumulativo di fallimenti in materia di salute, sicurezza e povertà, motivo per cui, ha ribadito, è tempo di «porre fine alle bugie e alle strategie» che stanno danneggiando il presente e il futuro dei messicani.

Il legislatore ha ricordato che l'attuale amministrazione ha un arretrato di fallimenti (Foto: senatori PAN)

«Come sempre, il presidente López Obrador mente sulla riforma dell'elettricità, dicendo che ciò che cercano è miglioramento e benefici per i cittadini; la verità è che ciò che vogliono è eliminare la concorrenza e dare priorità alla generazione di energia da parte della CFE (Federal Electricity Commission), che costa il doppio di quello prodotto da un privato, in base al ciclo combinato del gas, e fino a quattro volte più costoso delle energie rinnovabili a lungo termine, che non inquinano. Scegliamo elettricità pulita e a buon mercato», ha concluso Zepeda Vidales.

