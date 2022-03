«Nessuno li aiuta»: le madri in cerca di Sonora chiedono sostegno agli orfani delle persone scomparse

NOGALES, SONORA, 19FEBRERO2022.- En el segundo día actividades en la Primera Brigada Internacional de Personas Desaparecidas, madres y familiares que realizan búsqueda en campo, lograron encontrar dos "tesoros" en la Mesa, el sector Las Pilas, de la ciudad fronteriza. Una de las osamentas fue localizada expuesto en la superficie y la otra en una fosa junto a un árbol en la cima de un cerro. El colectivo de Nogales de Buscadoras de la Frontera, a lo largo de un año, han localizado en el lugar a cerca de 100 cuerpos, por lo que decidieron seguir buscando con el apoyo de los colectivos participantes de La Brigada. Con 99 participantes de diferentes estados y por lo menos 5 países, entre ellos Colombia, Perú y Guatemala, los familiares se desplegaron en dos grupos y mientras unos realizan búsqueda en vida por centros de rehabilitación y calles de la ciudad, otros realizan búsqueda de fosas en lugares con sospechas de entierros o lugares de violencia. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Il 26 marzo è stato il terzo giorno dell'Incontro dei movimenti sociali a Sonora, a cui ha partecipato il collettivo Mothers Seekers of Sonora, gruppo creato nel 2019 e che oggi conta quasi duemila donne che cercano le loro famiglie. Durante l'incontro, i cercatori hanno raccontato la loro esperienza sulle sparizioni dei loro parenti e denunciato l'indifferenza che esiste da parte dello Stato, mentre chiedevano sostegno ai bambini rimasti orfani dopo la scomparsa dei loro genitori.

«Stare con alcuni bambini che ti interrogano e ti chiedono, quando torna il loro papà, perché il loro papà li ha abbandonati o se ne è andato con un'altra donna, perché il loro papà non compra più regali a Natale, o non li chiama, è molto doloroso per me e per tutte le mamme che ne soffrono, per tutte quelle nonne che sono rimaste con i nipoti perché hanno preso il padre, alla madre o entrambi» ha detto Cecy Flores con la voce in un thread.

Cecy è presidente e fondatrice del gruppo, una madre che una volta si è trovata a cercare i suoi tre figli. È riuscito a recuperarne uno vivo, degli altri due non c'è traccia. Da allora si è dedicata ad aiutare altre famiglie che, come lei, continuano a indagare per trovare dove si trovino coloro che sono stati loro portati via.

«I bambini degli scomparsi non sono aiutati da nessuno, non ho mai ascoltato un'autorità che si preoccupa di aiutare gli orfani, anche se noi l'abbiamo chiesto, ci sono bambini che non hanno nemmeno che mangiano. Cerchiamo il peso in base al peso da donare alle mamme che sono rimaste con i figli dei loro figli». I bambini, come ha raccontato Cecy, non hanno risorse.

Sebbene non esista un numero che specifichi quanti bambini ci sono in queste circostanze, è noto che in Messico la criminalità organizzata in diverse forme ha lasciato orfani più di 30.000 bambini, secondo i dati forniti dalla Commissione nazionale per i diritti umani nel 2019.

«Spero che non guardino i bambini nel modo in cui guardano i genitori, come se non esistessero», ha detto. Allo stesso modo, il gruppo di ricerca ha assicurato che all'interno del suo collettivo ci sono molte ragazze e ragazzi che hanno perso i genitori e che questo è replicato in tutti gli stati in cui ci sono persone scomparse. Questi bambini sperimentano non solo l'assenza delle loro figure paterne, ma anche la disgregazione familiare e la fase in cui vivono:

«Ricordo il caso di un compagno, il cui figlio gli chiese se era in montagna a cercare suo padre, com'è che l'infanzia di un bambino è cambiata? invece di godersi i carrelli, i giochi, le ha chiesto di suo padre» dicono i membri del gruppo.

«È un peccato per noi trovare le persone scomparse in un pugno di ossa per pensare che il pugno di ossa sia stato tuo figlio a distruggerti», ha detto Cecy.

Anche così, Cecy ha detto davanti al microfono che tutto ciò che vuole è trovare suo figlio: «Come questo, anche se è in un pugno di ossa come quelli che abbiamo trovato, così come i corpi bruciati, voglio trovare mio figlio e non ho il sostegno».

Ecco perché le madri hanno chiesto che le autorità si assumano la responsabilità e forniscano loro sostegno, «facciamo il lavoro che spetta a loro», denunciano ripetutamente. Il 23 marzo non ha fatto eccezione e hanno sottolineato l'urgenza di applicare test del DNA su già 803 corpi trovati in fosse comuni, poiché senza la loro identificazione, non c'è modo per loro di essere localizzati dalle loro famiglie.

Va aggiunto che nel 2021, il vice segretario per i diritti umani, Alejandro Encinas, ha riconosciuto che il Messico sta vivendo una crisi forense e che fino a quel momento c'erano 52.000 corpi non identificati nelle fosse comuni del Paese.

Questo è il motivo per cui diverse ONG e gruppi di ricerca hanno invitato i membri della famiglia a partecipare per contribuire ai database del DNA della National Data Bank.

D'altra parte, Liliana López, un altro membro del collettivo Mothers Buscadores de Sonora, ha aggiunto che c'è un urgente bisogno di parlare della sparizione forzata come una questione che dovrebbe interessare alla società nel suo insieme.

Suo fratello è stato vittima di questo crimine, sua madre è morta in attesa di trovare indizi sulle sue tracce, Liliana ha ereditato il lavoro di ricerca con la promessa di trovarlo. «A Sonora abbiamo 833 fosse comuni. Queste statistiche sono solo dal 2019 al 2021", ha affermato Liliana.

Ed è che fino ad oggi, secondo i loro registri, più di 900 persone sono state trovate in tombe clandestine e più di 700 sono state trovate vive. Va aggiunto che solo nel 2020 il governo del Messico ha segnalato l'ubicazione di 559 tombe clandestine nel Paese, in cui sono stati recuperati 1.086 corpi.

Va aggiunto che oltre alle implicazioni della scomparsa di una persona cara, le donne hanno anche presentato varie denunce per la violenza che subiscono come ricercatrici. «L'unica risposta che abbiamo ricevuto dalle autorità è quella di essere sfollati», dicono.

Non voglio essere un'altra statistica delle mamme che sono morte cercando i loro figli, voglio continuare a stare in piedi, aiutando, ha assicurato Cecy, che ha ribadito che non c'è più alcun dubbio che ciò che cercano le madri danneggi lo Stato. «Non fa male ai cartelli, non abbiamo più dubbi, (...) perché sono loro che ci interrogano, sono quelli che ci criticano, sono quelli che ci revittimizzano e sono loro che ci hanno sfollati».

