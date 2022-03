Mónica Cabrejos rivela di aver subito abusi sessuali: «In Perù, lo stupro è la cosa più facile che possa esistere»

Durante un'intervista con Beto Ortiz, Mónica Cabrejos ha rivelato di essere stata vittima di stupro nel 2020, quando molti peruviani erano ancora confinati dal COVID-19. La conduttrice di Al Sexto Día ha sottolineato che l'autore di questo crimine era una persona che conosceva da diversi anni e non rispettava l'amicizia che avevano.

Sebbene non preferisse non rivelare l'identità del suo aggressore, ha spiegato di essere una persona legata al mondo della modellazione e del calcio, quindi molti presumono che sia Ronald Baroni. «Mi ci vogliono più o meno 6 anni (personaggio pubblico?) Sì, giornalista sportivo, per molti anni legato al mondo della modellazione, è stato un calciatore», ha narrato in Beto a Sabre.

Secondo la sua testimonianza, l'uomo l'ha invitata a festeggiare il suo 45° compleanno nella sua casa situata in Asia. Non aveva problemi ad andare, ma l'aveva avvertita prima che non avrebbero fatto sesso, a cui era d'accordo.

« Mi ha invitato a trascorrere il mio compleanno in una casa in Asia. Siamo andati e da donna adulta la prima cosa che ho detto è stata: 'Accettare il tuo invito non è sinonimo di me che vado a letto con te'», ha detto.

Secondo la conduttrice televisiva, hanno trascorso diverse ore nella casa sulla spiaggia condividendo alcuni drink, mentre lei ha chiarito che non avrebbero avuto nulla; tuttavia, quando ha preso la seconda bottiglia di vino, ha iniziato a sentirsi male.

«Mi sono svegliato nudo, coperto, i suoi vestiti erano sotto il mio letto (...) In quel momento sapevo che mi aveva drogato (...) Mi ha detto: «Chi ti violenterà, sei una donna di 45 anni, per favore. Sono un puffo, non voglio scandali». È diventato violento », ha detto.

RACCONTA TUTTO NEL SUO NUOVO LIBRO

Mónica Cabrejos racconta tutto ciò che ha vissuto quella notte nel suo libro «Public Woman». Spera che quando dirà la sua verità non sarà giudicata per aver preso la decisione di andare a casa di un'amica, indicando che ha preso la decisione di raccontare questa storia un anno dopo per chiudere questo capitolo.

«L'unico modo per guarire è dirlo, indipendentemente dal fatto che mi credano o no. Da quando è successo a me ho ricevuto dubbi e domande, se ne avevo la responsabilità, se l'ho provocata o se sono sicuro che sia successo, come se una donna della mia età non potesse essere sicura di cosa sia successo ».

PER LEI STUPRARE IN PERÙ È MOLTO FACILE

Nel suo libro sottolinea che stuprare in Perù è molto facile, soprattutto se sei una donna anziana, poiché quasi nessuno le ha creduto, oltre al fatto che ci sono farmaci che non lasciano traccia sul metabolismo dopo 12 ore.

« In Perù, lo stupro è la cosa più facile che possa esistere, la più economica e la più economica. Provare lo stupro su una donna adulta è la cosa più difficile. Non mi basta dirlo. «Viola easy» è un farmaco che non lascia traccia, viene metabolizzato in meno di 12 ore; cioè quando ti svegli dallo stupro non c'è droga nel tuo corpo e non hai modo di dimostrarlo», ha aggiunto.

