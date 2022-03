Marko Cortes ha definito la riforma del potere di AMLO «altamente dannosa» per il Messico

Marko Cortés Mendoza, il leader del Partito di Azione Nazionale (PAN), si è nuovamente precipitato contro il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a causa del Riforma dell'elettricità, che ha descritto come «altamente dannosa» per il Messico.

Attraverso un comunicato stampa, il panista ha indicato che, se le modifiche al quadro giuridico fossero approvate, causerebbe una perdita di posti di lavoro, una carenza di energia, nonché un aumento del costo dell'elettricità, quindi prevede che i blackout potrebbero iniziare nei prossimi mesi nei 32 stati della repubblica.

Ha anche chiarito che, secondo l'Istituto messicano per la competitività (IMCO), questa riforma è solo un «capriccio» presidenziale che costerà più di 500 milioni di pesos «considerando gli attuali investimenti privati in progetti di generazione di energia pulita e la ristrutturazione degli impianti della Commissione federale di Elettricità (CFE).

Marko Cortés ha ribadito che il PAN voterà contro la riforma elettrica di AMLO (Foto: EFE/Luis Tejido)

Di fronte a questo panorama, Cortés Mendoza ha sottolineato di aver chiesto ai gruppi parlamentari del PAN, nelle due camere del Congresso dell'Unione, di creare una controproposta legislativa in cui benefici in modo che paghi meno per il servizio elettrico.

«Acción Nacional non sosterrà una costosa e sporca riforma dell'elettricità per il Messico. Lo abbiamo detto chiaramente, la controriforma del governo morenoista non avverrà. Insisteremo sul fatto che è preferibile una riforma legale piuttosto che costituzionale, che promuova l'occupazione, aumenti gli investimenti nella generazione di energia pulita e rinnovabile, come avviene in tutto il mondo», ha spiegato.

Tuttavia, la controriforma non è l'unica cosa che promuoverà l'unione parlamentare, poiché anticipo che i tre partiti respingeranno la proposta avanzata dalla Presidenza della Repubblica, poiché, ha detto, non permetteranno al CFE di diventare un monopolio.

Oltre a quanto sopra, ha osservato che con il «monopolio energetico» che l'amministrazione federale cerca di stabilire attraverso il CFE, il Messico sarebbe identificato con paesi con dittature o governi autoritari, oltre al mancato rispetto dei trattati internazionali come il Parigi Accordi contro le emissioni inquinanti.

Marko Cortés ha indicato che Va por Mexico andrà insieme per fermare la riforma energetica (Foto: PAN)

Infine, Cortés Mendoza ha chiesto al governo di López Obrador di rispettare gli investimenti nazionali e internazionali nel settore elettrico, nonché di sostenere l'appello lanciato anche dal governo degli Stati Uniti a rispettare tutti gli investimenti in questo settore e i posti di lavoro che generano.

«Siamo contrari a scacciare gli investimenti produttivi nel settore elettrico, vogliamo promuovere tutti coloro che si prendono cura dell'ambiente, garantiscono l'approvvigionamento nazionale, generano posti di lavoro e scommettono su energia pulita ed economica. Basta con le battute d'arresto. I messicani vogliono andare avanti e con un'opposizione unita, ferma e coraggiosa, il governo morenoista non potrà andare», ha concluso.

Marko Cortés ha assicurato che la PAN vincerà nel 2024 (Foto: Twitter/ @MarkoCortes)

Nel frattempo, questa domenica 27 marzo, Marko Cortés ha anche assicurato che i blu e i bianchi sono «l'opposizione più avanzata» all'amministrazione di López Obrador e ha sottolineato che rovesceranno il Movimento Nazionale di Rigenerazione (Morena) nel 2024.

Durante la riunione virtuale del Consiglio nazionale di sabato 26 marzo, il leader nazionale del PAN ha affermato che il Messico «sta attraversando uno dei momenti peggiori della storia».

