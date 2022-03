L'Ucraina ha riferito che dall'inizio degli attacchi russi sono stati danneggiati 59 luoghi di culto

IMAGEN DE ARCHIVO. Una vista de un edificio residencial dañado durante un ataque aéreo, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en Chernígov, Ucrania, en esta foto distribuida el 13 de marzo de 2022. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania/Distribuida vía REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO. CRÉDITO OBLIGATORIO

Le autorità ucraine hanno riferito che gli attacchi russi hanno già colpito un totale di 59 luoghi di culto dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio.

Il danno si concentra sugli edifici della Chiesa ortodossa ucraina, che dipende da Mosca e che ha una presenza speciale nell'est del Paese, secondo l'elenco pubblicato dal Servizio di Stato per la politica di nazionalità e libertà di coscienza.

L'agenzia ha incluso i danni a una chiesa cattolica, cinque chiese protestanti, tre moschee e tre sinagoghe, oltre ai danni subiti dal Drobitsky Yar, un omaggio alle vittime dell'Olocausto situato a Kharkiv.

Il monumento, un candelabro ebraico a sette braccia o menorah, è stato colpito da un obice russo, secondo il portale di notizie KharkivToday sabato. Due dei sette bracci del monumento sono stati danneggiati.

Il monumento Drobitsky, dedicato alle vittime dell'Olocausto, danneggiato da un bombardamento russo

Il memoriale ricorda i 6.000 - 20.000 ebrei e prigionieri sovietici uccisi alla periferia di Kharkov durante l'occupazione nazista (1941-42).

Nel frattempo, quasi 1.100 civili ucraini sono stati uccisi e 1.754 sono rimasti feriti dall'inizio dell'invasione, secondo l'ultimo aggiornamento dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, pubblicato questo sabato.

Il monumento Drobitsky prima dell'attacco russo

«Dalle 4 del mattino del 24 febbraio, quando è iniziato l'attacco armato della Federazione Russa all'Ucraina, fino alle 00 del 25 marzo, l'Alto Commissario ha registrato 1.104 morti e 1.754 feriti», secondo il rapporto.

I defunti sono stati identificati come 221 uomini, 167 donne, 30 ragazzi e 15 ragazze, oltre a 51 ragazzi e 1.288 adulti in attesa di identificazione. I feriti sono stati identificati come 194 uomini, 148 donne, 30 ragazze e 24 ragazzi, oltre a 70 bambini e 1.288 adulti in attesa di identificazione.

I pennacchi di fumo dietro i bombardieri russi a Leopoli, Ucraina (Reuters/Pavlo Palamarchuk)

Per aree di controllo, le Nazioni Unite stimano 1.045 morti e 1.527 feriti in territorio ancora controllato dal governo ucraino, contando 295 morti e 681 feriti nelle aree sotto il suo controllo delle contese regioni di Donetsk e Lugansk nell'est del paese. Nell'area sotto il controllo delle milizie di queste repubbliche autoproclamate, l'Onu ha registrato 286 vittime (59 morti e 227 feriti).

Le Nazioni Unite sottolineano che la maggior parte delle vittime civili sono state causate dall'uso di armi esplosive con una «vasta area di impatto», attraverso l'artiglieria pesante, l'uso di piattaforme missilistiche e attacchi aerei.

L'Onu rileva che le cifre reali «sono considerevolmente più alte, soprattutto in territorio controllato dal governo e soprattutto negli ultimi giorni», perché mancano informazioni su alcuni luoghi in cui si sono verificate intense ostilità e molti dettagli delle vittime «sono ancora in attesa di conferma».

La foto di venerdì di soldati e residenti ucraini al funerale di un soldato di 20 anni ucciso in guerra 25 mar 2022. Reuters/Nacho Doce

Anche le Nazioni Unite «prendono atto» del rapporto dell'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina, secondo cui alle 0800 (ora locale) del 26 marzo, 136 bambini erano stati uccisi e 199 feriti.

Con informazioni fornite da EuropaPress

