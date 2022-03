L'Ucraina ha avvertito che le truppe di Putin stanno concentrando i loro attacchi sui magazzini di cibo e carburante

First responders work at a site of fuel storage facilities hit by cruise missiles, as Russia's attack on Ukraine continues, in Lviv, Ukraine in this still image taken from a video released March 27, 2022. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.





Il consigliere del ministero dell'Interno ucraino Vadim Denisenko ha affermato che una nuova strategia dell'esercito russo prevede la distruzione di negozi di cibo e petrolio nel paese, come sembrano indicare. una serie di attacchi simili negli ultimi giorni.

«La Russia ha iniziato a distruggere i depositi di petrolio e i negozi di alimentari. Nei giorni scorsi hanno distrutto i giacimenti petroliferi a Kalinovka e il cibo a Severodonetsk», ha detto il funzionario ucraino.

Questo dimostra che «l'Ucraina ha bisogno di capire la strategia russa» e questo sarà «il compito delle prossime settimane», secondo un'intervista raccolta da RBC-Ucraina.

Così, il ministro ha affermato che il piano di risposta prevede la ridistribuzione, «per quanto possibile», di cibo dai magazzini, oltre che di carburante, a una sorta di «depositi mobili» più difficili da attaccare.

«Sarà difficile e le regioni dovranno fare un grande sforzo, ma non abbiamo scelta perché (i russi) stanno iniziando ad attaccare sia il cibo che i depositi di petrolio e petrolio», ha detto.

I vigili del fuoco operano in un deposito petrolifero danneggiato dopo un attacco missilistico russo nella città di Leopoli (Reuters/Alkis Konstantinidis)

Da parte loro, le autorità ucraine hanno indicato che gli attacchi russi hanno già colpito un totale di 59 luoghi di culto dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio.

Il danno si concentra sugli edifici della Chiesa ortodossa ucraina, che dipende da Mosca e che ha una presenza speciale nell'est del Paese, secondo l'elenco pubblicato dal Servizio di Stato per la politica di nazionalità e libertà di coscienza.

L'agenzia ha incluso i danni a una chiesa cattolica, cinque chiese protestanti, tre moschee e tre sinagoghe, oltre ai danni subiti dal Drobitsky Yar, un omaggio alle vittime dell'Olocausto situato a Kharkiv.

Il monumento, un candelabro ebraico a sette braccia o menorah, è stato colpito da un obice russo, secondo il portale di notizie KharkivToday sabato. Due dei sette bracci del monumento sono stati danneggiati.

Il memoriale ricorda i 6.000 - 20.000 ebrei e prigionieri sovietici uccisi alla periferia di Kharkov durante l'occupazione nazista (1941-42).

Le forze armate russe hanno distrutto con armi a lungo raggio lanciate dal mare un deposito missilistico ucraino vicino a Kiev, ha riferito oggi il Ministero della Difesa, che ha anche riferito la rimozione di una base di carburante e di un'officina di riparazione radio negli attacchi di ieri a Leopoli.

Il monumento Drobitsky, dedicato alle vittime dell'Olocausto, danneggiato da un bombardamento russo

Il portavoce del dipartimento militare, Igor Konashenkov, ha detto nel rapporto militare mattutino che il deposito missilistico per i sistemi missilistici antiaerei S-300 e Buk è stato distrutto nella città di Plesetskoye, 30 chilometri a sud-ovest della capitale.

Inoltre, ha confermato che sabato l'esercito russo ha attaccato una grande base di carburante a Leopoli con missili a lungo raggio, rifornendo le truppe ucraine nelle regioni occidentali e quelle schierate vicino a Kiev

«Inoltre, i missili da crociera ad alta precisione hanno distrutto le officine dell'impianto di riparazione radio di Leopoli», ha detto.

Nel frattempo, quasi 1.100 civili ucraini sono stati uccisi e 1.754 sono rimasti feriti dall'inizio dell'invasione, secondo l'ultimo aggiornamento dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, pubblicato questo sabato.

«Dalle 4 del mattino del 24 febbraio, quando è iniziato l'attacco armato della Federazione Russa all'Ucraina, fino alle 00 del 25 marzo, l'Alto Commissario ha registrato 1.104 morti e 1.754 feriti», secondo il rapporto.

I defunti sono stati identificati come 221 uomini, 167 donne, 30 ragazzi e 15 ragazze, oltre a 51 ragazzi e 1.288 adulti in attesa di identificazione. I feriti sono stati identificati come 194 uomini, 148 donne, 30 ragazze e 24 ragazzi, oltre a 70 bambini e 1.288 adulti in attesa di identificazione.

Con le informazioni di Europa Press e EFE

