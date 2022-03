Lidia Avila ha ricordato la figlia Sophia in quello che sarebbe stato il suo tredicesimo compleanno

Il 24 marzo, Lidia Ávila ha condiviso una foto inedita della sua piccola Sophia, che è stata la sua prima figlia ed è morta pochi mesi dopo la sua nascita.

Come fa di solito anno dopo anno, Lidia Avila ha condiviso una nuova immagine della sua prima figlia, Sophia. Ogni 24 marzo, la cantante OV7 celebra il fatto che sua figlia avrebbe completato un altro anno di vita. In questa occasione, ha pubblicato l'immagine sul suo account Instagram con un messaggio piccolo e tenero.

Ha accompagnato la sua pubblicazione hashtag che dicono «presto ci incontreremo di nuovo», «il mio guerriero», «il mio pezzo di paradiso».

Sophia avrebbe compiuto 13 anni questo 2022 (Foto: Instagram/ @lidiaavila)

In diverse occasioni Ávila ha confessato che per lei il 24 marzo è un giorno agrodolce, perché celebra la nascita di Sophia con i suoi figli e il marito, ma non c'è giorno in cui non la ricordi e si rammarica di non essere più con lei.

L'anno scorso, quando Sophia avrebbe compiuto 12 anni, Lidia si è ricordata di aver espresso quali sono i suoi sentimenti in questi giorni. Ha spiegato che, poiché ricorda sua figlia con amore, non piange, sperando che ad un certo punto e su un altro piano esistenziale si incontrino di nuovo.

«Oggi non piango bambina mia, oggi ho un sorriso sul viso perché ti ricordo così, perché oggi ti porto nella mente e nel cuore, sono sicuro che ci incontreremo di nuovo per cantare e abbracciarci per l'eternità. Buon compleanno ragazza mia, il paradiso sta festeggiando. TI AMO!!!» , ha scritto Lidia.

In quell'occasione ha condiviso un video inedito del bambino, che gli ha sorriso quando l'ha vista avvicinarsi e ha fatto rumore mentre il cantante la salutava.

Lidia pubblica questi messaggi come omaggio a sua figlia (Foto: Instagram/ @lidiaavila)

In un'intervista a People en Español, Lidia ha confessato che la perdita di sua figlia è qualcosa che non supererà mai in quanto è un dolore molto profondo che vive come madre, ma ha imparato a conviverci, il che le ha permesso di affrontarlo nel corso degli anni. «Non è che tu lo superi, impari a conviverci. Perdere un figlio, credo, sia il peggior dolore che una madre possa soffrire», ha detto.

Il membro OV7 è stato aperto sulla morte della sua prima figlia, quindi ha incoraggiato altre donne che hanno passato la stessa cosa a lottare per andare avanti. Ávila ha confessato che ci sono giorni in cui precipita nel dolore, ma ha capito che vale la pena chiedere aiuto e far fronte alla perdita.

In un'intervista con Yordi Rosado, la cantante ha confessato di aver chiesto a Dio di prendere sua figlia, poiché giorno dopo giorno ha visto quanto duramente ha combattuto per la sua vita (Foto: Instagram/ @lidiaavila)

Lidia ha condiviso che dopo la nascita del suo secondo figlio, Erik, aveva molta paura che morisse, poiché non poteva superare la morte di Sophia. Tuttavia, ritiene di essere qualcun altro dopo il suo primo bambino ed è grata per gli insegnamenti che le ha dato nei sei mesi in cui è stata con lei.

Sophia è morta perché poche settimane dopo la sua nascita ha sviluppato complicazioni intestinali, che le hanno impedito di assorbire il cibo e i nutrienti necessari per sopravvivere.

