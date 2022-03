Le truppe ucraine useranno missili britannici portatili per abbattere gli aerei russi

I missili antiaerei di fabbricazione britannica stanno per essere schierati dall'Ucraina nel conflitto per la prima volta, ha annunciato domenica il governo britannico.

Il segretario alla Difesa Ben Wallace ha dichiarato al Mail on Sunday che il sistema Starstreak, missili portatili ad alta velocità per abbattere gli aerei nemici che volano a bassa quota, inizierebbe ad essere utilizzato dalle truppe ucraine in modo imminente.

Wallace ha detto che le prime truppe ucraine erano state addestrate ed erano già schierate con Starstreak, aggiungendo che il Regno Unito stava «facendo più di chiunque altro» per aiutare il Paese invaso da Putin.

D'altra parte, il ministro della Difesa ha escluso la fornitura di carri armati, una delle richieste del presidente ucraino Zelensky agli alleati occidentali.

«Una delle maggiori sfide è che più si fanno progressi nella sofisticazione dei sistemi d'arma, maggiore è la formazione necessaria per usarli, motivo per cui il vero obiettivo dello sforzo deve essere quello di aiutare gli ucraini a ripristinare o localizzare l'equipaggiamento russo o sovietico che è già nel loro inventario. Solo fornire carri armati britannici non funzionerebbe davvero, "Ha detto Wallace.

Il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace (Reuters/Peter Nicholls)

Mercoledì scorso, alla vigilia di due vertici NATO e G7, il primo ministro britannico Boris Johnson aveva già annunciato la consegna di 6.000 missili aggiuntivi all'Ucraina, raddoppiando le sue forniture di armi difensive al Paese dall'invasione russa.

Nonostante la resistenza «straordinariamente coraggiosa» degli ucraini, «non possiamo stare a guardare e lasciare che i russi distruggano le città ucraine», ha detto Johnson.

Questi 6.000 missili difensivi sono stati aggiunti agli oltre 4.000 missili anticarro, tra cui NLAW e Javelin e Starstreak che erano già stati inviati dal Regno Unito in Ucraina.

Johnson ha anche annunciato 25 milioni di sterline (33 milioni di dollari, 30 milioni di euro) aiuti all'esercito ucraino, oltre ai 400 milioni di sterline di aiuti economici e umanitari già promessi.

«Un mese dopo l'inizio della crisi, la comunità internazionale si trova di fronte a una scelta», ha avvertito il presidente britannico. «Possiamo tenere accesa la fiamma della libertà in Ucraina, o rischiare la sua estinzione in tutta Europa e nel mondo», ha detto.

Il Regno Unito stanzierà inoltre 4,1 milioni di sterline a BBC World Service, il servizio internazionale del gruppo radiotelevisivo pubblico britannico, per «combattere la disinformazione in Russia e Ucraina» e fornire un maggiore sostegno alle indagini dell'ICTY su possibili crimini di guerra.

A questo proposito, Wallace ha avvertito domenica che i generali di Putin stanno affrontando una resa dei conti simile ai processi di Norimberga dei nazisti dopo la seconda guerra mondiale per crimini di guerra in Ucraina, con Mikhail Mizintsev, il cosiddetto «Macellaio di Mariupol», in cima alla lista per il suo bombardamento di civili nel città.

«La distruzione sistematica di oltre 1.000 proprietà a Mariupol è contraria alle Convenzioni di Ginevra. Il tipo di armi utilizzate e il modo in cui vengono consegnate indicano un obiettivo deliberato «, ha affermato Wallace.

«Alla fine, la giustizia raggiunge la maggior parte delle persone e non ho dubbi che alla fine lo farà. In questo momento, la resa dei conti sembra avvenire sul terreno con un numero significativo di leader [militari] russi uccisi», ha concluso.

Continua a leggere: