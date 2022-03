Le autorità ucraine hanno affermato che gli Stati Uniti «non hanno obiezioni» alla consegna da parte della Polonia di aerei da combattimento

U.S. President Joe Biden joins a meeting between U.S. Secretary of State Antony Blinken, U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba and Ukrainian Defense Minister Oleksii Reznikov, amid Russia's invasion of Ukraine, at the Marriott Hotel, in Warsaw, Poland March 26, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

L'Ucraina ha assicurato sabato che gli Stati Uniti non si oppongono al fatto che la Polonia gli dia aerei da combattimento per affrontare l'invasione russa, nonostante il Pentagono avesse precedentemente respinto quella proposta.

«Gli Stati Uniti non hanno obiezioni al trasferimento di aeroplani. Pertanto, la palla è ora sul tetto della Polonia», ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in una lettera inviata all'AFP.

Kuleba e il ministro della Difesa ucraino Oleksi Reznikov hanno incontrato durante la giornata a Varsavia il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che sta visitando la Polonia per rafforzare il loro sostegno a questo paese membro della NATO, che confina con l'Ucraina.

Dopo l'incontro con i funzionari ucraini, insieme ai segretari di Stato e Difesa degli Stati Uniti Antony Blinken e Lloyd Austin, il presidente ha incontrato il presidente polacco Andrzej Duda.

Il presidente polacco Andrzej Duda riceve il presidente degli Stati Uniti Joe Biden (Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl tramite REUTERS)

All'inizio di questo mese, il Pentagono aveva respinto il trasferimento di aerei da combattimento dalla Polonia a Kiev per combattere le forze russe come «ad alto rischio», che all'epoca significava un barattolo di acqua fredda per l'Ucraina nel suo tentativo di ottenere più potenza di fuoco aerea.

«L'Ucraina ha un bisogno critico di più aerei da combattimento», ha detto Kuleba, insistendo sul fatto che Kiev aveva bisogno di loro per «trovare un equilibrio nel cielo» e impedire alla Russia di «uccidere più civili».

La Polonia ha già espresso sostegno a un piano per trasferire i suoi MiG-29 dell'era sovietica in Ucraina attraverso una base aerea statunitense a Ramstein, in Germania.

Biden ha assicurato che il suo impegno per la difesa della Polonia e di altri paesi membri della NATO è «sacro» e che la stabilità dell'Europa è «di cruciale importanza» per gli Stati Uniti.

06-12-2021 Il presidente dell'Ucraina, Volodymir Zelensky POLITICA TWITTER//VOLODYMYR ZELENSKYJ

Durante l'incontro a Varsavia, Duda ha detto a Biden che i polacchi hanno un «enorme senso di essere minacciati»; un timore che la Russia possa attaccare il loro territorio dopo aver invaso l'Ucraina.

«Consideriamo l'articolo 5 come un obbligo sacro. Un obbligo sacro. Puoi contare su questo. La loro libertà è nostra», ha detto Biden a Duda.

Il presidente degli Stati Uniti ha ritenuto essenziale che la NATO rimanga «assolutamente, completamente e totalmente unita, senza divisioni nelle sue opinioni», e che agisca «all'unisono».

A sua volta, ha detto che questo è l'effetto dell'invasione russa dell'Ucraina un mese fa, e che il presidente russo Vladimir Putin non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo di «separare il fianco orientale» della NATO da quello occidentale.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden partecipa a Varsavia in un incontro bilaterale con una delegazione polacca per discutere dell'invasione russa dell'Ucraina. Polonia, 26 marzo 2022. Reuters/Evelyn Hockstein

«La stabilità in Europa è di fondamentale importanza per gli Stati Uniti», ha sottolineato Biden.

L'incontro di sabato con i funzionari ucraini ha segnato il primo incontro di Biden con un funzionario ucraino dall'inizio dell'invasione russa e ha discusso «gli sforzi futuri per aiutare l'Ucraina a difendere il suo territorio», secondo la Casa Bianca.

Dopo l'incontro, il ministro della Difesa ucraino ha espresso «cauto ottimismo» sul futuro dell'assistenza degli Stati Uniti all'Ucraina, e ha detto in un tweet che Biden gli aveva detto: «L'Ucraina ha ispirato il mondo intero».

Biden concluderà il suo tour europeo questo sabato con un incontro con i rifugiati ucraini e un discorso sui prossimi passi che il mondo deve compiere di fronte alla guerra in Ucraina.

Con informazioni fornite da AFP, EFE

