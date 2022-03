La sorella di Octavio Oacaña ha diffuso un messaggio emozionante in vista della nuova stagione di Vecinos

Prima della premiere dell'ottava stagione della serie Vecinos, Bertha Ocaña, sorella del defunto attore Octavio Ocaña, ha inviato un messaggio emozionante invitando i suoi follower a non perdere il primo episodio della produzione di Televisa.

Attraverso il suo account Instagram, Bertha Ocaña ha pubblicato un collage con titoli di vari portali di notizie in cui si parlava dell'interprete Benito Rivers in Vecinos. In quel post, ha affermato che la famiglia dell'attore è estremamente orgogliosa dell'affetto che i fan di suo fratello hanno espresso sui social network.

«Quindi le reti poco prima della prima della nuova stagione di Neighbors. Siamo più orgogliosi che mai del nostro Octavian. Ha brillato tanto sulla terra quanto in cielo ora, grazie per averlo reso così immortale in questa vita. E non perdetevi queste nuove stagioni di questo grande programma realizzato con tanto amore per tutti voi e per il grande Octavio, che faceva parte della vostra storia», ha scritto Bertha Ocaña su Instagram.

Il messaggio emotivo di Bertha alla premiere dell'ottava stagione della serie (Foto: Instagram)

Prima della pubblicazione di Bertha, i fan di Octavio Ocaña erano presenti e hanno reagito mostrandogli l'affetto che avevano per l'attore: «Che orgoglio», «La sua famiglia, i suoi amici, i suoi fan siamo orgogliosi di lui», «Era un bambino pieno di grande gioia, pieno di luce, brilla molto nel cielo e si prende sempre cura di lui loro», «Si sente anche molto orgoglioso di te», «Ci faccio molti sorrisi; non lo dimenticheremo mai, sarà sempre presente», «Fa male che non ci sia più», «Attendo con ansia la nuova stagione di Neighbours», sono stati alcuni dei commenti che si possono leggere nel suo post.

Questo 27 marzo presenterà in anteprima la nuova stagione di Vecinos attraverso il canale Las Estrellas e occuperà il tempo di 19:30 ore. Da parte loro, i membri del cast della serie hanno rivelato come sarà il tributo a Benito Rivers.

Uno dei primi a parlare è stato l'attore Pablo Valentín, che interpreta Pedro Medina, menzionato durante un'intervista con Mara Patricia Castañeda che Benito avrebbe avuto un momento speciale nei nuovi capitoli.

Va notato che un altro attore di Vecinos che è già morto è stato Polo Ortín (Foto: Instagram/ @vecinosoficial)

«Elias, gli sceneggiatori e il regista hanno inchiodato alcuni incontri tremendi prima che ottenessimo il libretto in cui Benito ci saluta e lo salutiamo», ha detto Pablo Valentín.

A questo proposito, l'attore ha affermato che all'interno della trama Benito Rivers avrebbe fatto un provino per il ruolo di un angelo e poi, se selezionato, sarebbe andato all'estero.

«Poi i vicini sono fuori dall'edificio e Benito inizia a parlare con la sua ragazza, i suoi genitori e noi ci riuniamo così possono consegnarci al telefono e salutarlo», ha detto.

Pablo Valentín ha detto che è stata una giornata molto commovente in cui tutti si sono fidanzati per poter dire una frase d'addio per Octavio Ocaña.

Il produttore della trasmissione ha invitato la famiglia Pérez Ocaña a visitare il set di registrazioni della serie (Foto: Instagram @berthaocaa)

D'altra parte, in un'intervista con TVYNovelas, il produttore di Vecinos, Elías Solorio, ha affermato che qualcosa su cui il team creativo era chiaro era la necessità di rendere omaggio a Benito.

«Octavio sarà sempre nello show, nel primo capitolo lo spiegheremo, quindi non puoi perdertelo. È stato difficile per tutti registrare queste stagioni, ma ci ha anche dato questo entusiasmo e questa gioia di poter rendere omaggio a qualcuno che amiamo così tanto», ha spiegato Solorio.

