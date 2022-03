Karol G ha parlato del suo tempo fallito su «X Factor» e si è ricordato di Marbelle

Karol G è una delle cantanti colombiane di maggior successo del momento e questo è dimostrato dai milioni di commedie che le sue canzoni accumulano su piattaforme digitali, nonché dal gran numero di premi e riconoscimenti che ha ricevuto in onore del suo lavoro.

Tuttavia, prima di raccogliere tutti questi trionfi, era una giovane introversa che sognava di diventare una grande artista. Ecco perché suo padre l'ha iscritta alla versione per bambini di «Factor X», un reality show su RCN Televisión, e le ha fatto affrontare tutte le sue paure.

Questo è ciò che si è raccontata in un'intervista rilasciata al programma 'Yo, José Gabriel' nel 2020, che è tornato rilevante grazie a una serie di post pubblicati dai fan di «La Bichota» sui social network.

Sebbene l'inesperienza e la mancanza di fiducia potessero giocare brutti scherzi a Karol G, è riuscita a superare gli ostacoli del momento e si è comportata molto bene nella sua audizione, al punto che la giuria di qualificazione le ha dato l'opportunità di passare al turno successivo: i campi di addestramento, dove si trovava il suo istruttore Marbelle.

E anche se in seguito è finito fuori dal programma e non è nemmeno riuscito a partecipare ai gala di premiazione, è stato quando hanno iniziato a emergere le prime opportunità nella musica.

Da allora, tutto è stato un successo nella vita di Karol G, come ha brillato nelle serate di gala dei Latin Grammy Awards, Lo Nuestro e Billboard, azienda che pochi giorni fa le ha assegnato il premio 'Break the Rules' (Break the Rules), assegnato a quegli artisti che sfidano le aspettative con la loro musica e che, in passato sono state indossate da artisti come Demi Lovato e Alessia Cara.

Inoltre, con la sua collaborazione musicale con Nicky Minaj ('Tusa'), la colombiana è riuscita a detronizzare «Thriller» di Michael Jackson come la terza canzone più premiata nella storia della musica in tutto il mondo ed è diventata, a sua volta, la canzone latina più riconosciuta.

D'altra parte, il 'X Factor' continua ad essere trasmesso sul segnale RCN Televisión, ma il suo pubblico non è stato molto buono e, secondo molti spettatori, è ben lungi dall'essere la competizione popolare che ha portato artisti come Farina, Siam (duo), Camilo Echeverry, Shaira e Greeicy Rendón a celebrità.