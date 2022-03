Indiretto a Patricio Parodi? Austin Palao rilascia una frase inaspettata: «Non sa come trattare una donna, ma io sì»

Austin Palao ha tenuto un concerto all'Arena Perú, dove ha sconvolto i suoi seguaci non solo per le sue canzoni ma anche per aver rilasciato una frase tremenda che sarebbe stata diretta a Patricio Parodi. Come ricordi, la cantante è estroversa della modella e attrice Flavia Laos, che recentemente è finita con il ragazzo della realtà.

Tutto è successo nello spettacolo «Vacations with the Ferxxo», dove Austin si è esibito con diversi colleghi. Mentre cantava la canzone Me llamas, e Piso 21, il giovane ha dato un contributo al testo che ha sorpreso e riso a crepapelle a molti. «Non sono perfetto, ma ti dirò, lui non sa come trattare una donna, ma io sì», ha detto.

Sua cognata Alejandra Baigorria è stata responsabile della diffusione di questo estratto sui suoi social network. Aggiungendo la parola «fuoco». Oltre a una faccia sorpresa. Nel video, Flavia Laos è anche vista registrare Austin, che quando lo ascolta rilasciare la frase ride e si guarda con i suoi amici ma continua a registrarla.

Come ricordato, Austin e Flavia hanno rivelato di esserlo incontri ma non in una relazione. Anche, il cantante ha dichiarato di non essere innamorato dell'attrice.

«Penso che la parola enamorado abbia molto peso, diciamo che siamo in una fase di illusione, che è ciò che suggerisce l'inizio. Diciamo che ci stiamo conoscendo in modo diverso, tutto inizia con qualcosa di amico e nel corso vedi cosa succederà dopo... le esperienze ti fanno prendere le cose più lentamente», ha detto l'artista in Amor y Fuego.

FLAVIA LAOS È IL NUOVO PRESUNTUOSO DELLA FAMIGLIA PALAO

Nel frattempo, Alejandra Baigorria, partner di Said Palao, ha detto che Flavia Laos ha partecipato alla festa di compleanno di Lorelein Palao. Secondo la bionda, la modella è stata trattata come parte della famiglia ed è stata persino inghiottita.

«L'ho detto a loro, capisci. Flavia è andata alla cena della sorella di Austin e Said, eravamo lì a condividere, a ridere. Il padre di Said era lì e ha incontrato Flavia, eravamo super felici», ha detto.

«È una ragazza super cool, piace a tutti e sono felici con lei... Lei è la nuova presuntuosa, ho già preso il background e Flavia è la nuova presuntuosa delle sorelle di Austin, dei genitori e di tutti», ha aggiunto.

