Il Regno Unito afferma che le sanzioni alla Russia potrebbero essere revocate se Putin interromperà l'invasione

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a concert marking the eighth anniversary of Russia's annexation of Crimea at Luzhniki Stadium in Moscow, Russia March 18, 2022. RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS/File Photo

Il ministro degli Esteri britannico Elizabeth Truss ha assicurato che le sanzioni contro oligarchi, banche e società russe potrebbero essere revocate se il presidente russo Vladimir Putin porrà fine all'invasione dell'Ucraina e si impegnasse a «non più aggressioni» su altri paesi.

«Quelle sanzioni dovrebbero scomparire solo con un cessate il fuoco e il ritiro totali, ma anche con l'impegno che non ci sarà più aggressione», ha detto Truss in un'intervista a 'The Telegraph', in cui ha sottolineato che «c'è anche l'opportunità di imporre sanzioni indietro se ci sono più aggressioni in futuro».

Truss ha anche rivelato che il suo ministero ha creato un'unità negoziale specializzata per «sostenere l'Ucraina quando i russi prendono sul serio i negoziati», motivo per cui il capo della diplomazia britannica sostiene che gli alleati della Nato devono essere «duri» per raggiungere la pace.

«Dobbiamo raddoppiare le sanzioni. Dobbiamo raddoppiare le armi che abbiamo inviato in Ucraina. Ma quando arriverà il momento dei negoziati, voglio che il Regno Unito sia una parte fondamentale per garantire che sosteniamo l'Ucraina nell'ottenere un accordo che funzioni», ha spiegato.

Il ministro degli Esteri britannico Elizabeth Truss

Truss ha assicurato che una continuazione - e in alcuni casi, un'escalation - delle attuali tattiche dispiegate da Ucraina e Occidente «potrebbe portare Putin al tavolo dei negoziati».

«Dobbiamo fare ancora più pressione su Putin (...) Internamente, attraverso l'economia e l'indebolimento della Russia», ha spiegato il ministro degli Esteri del Regno Unito.

Le dichiarazioni del ministro degli Esteri britannico coincidono con quelle rilasciate la scorsa settimana dal segretario di Stato Usa Antony Blinken, in cui sosteneva che le sanzioni contro la Russia continueranno finché il Paese «non cambierà rotta».

Sebbene Blinken abbia sottolineato che l'intenzione degli Stati Uniti con sanzioni, che hanno «un enorme impatto» sull'economia russa, non è quella di averle «perennemente».

Da parte sua, il Cremlino ha nuovamente suscitato lo spettro dell'uso di armi nucleari nell'invasione dell'Ucraina mentre le truppe di Putin attaccano contemporaneamente diverse città del paese.

Dmitri Medvedev, ex presidente russo e vicepresidente del Consiglio di sicurezza del paese, ha affermato che Mosca potrebbe attaccare con bombe atomiche un nemico usando solo armi convenzionali.

«Abbiamo un documento speciale sulla deterrenza nucleare. Questo documento indica chiaramente i motivi per cui la Federazione Russa ha il diritto di usare armi nucleari. Ce ne sono alcuni, permettetemi di ricordarvi: il numero uno è la situazione, quando la Russia viene colpita da un missile nucleare. Il secondo caso è qualsiasi uso di altre armi nucleari contro la Russia o i suoi alleati», ha enumerato.

(Con informazioni di Europa Press)

