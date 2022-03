Il presidente Duque ha riconosciuto che ci sono stati errori durante le votazioni per il Congresso, ma non una frode

Foto de archivo del presidente de Colombia Iván Duque. EFE/ Carlos Ortega

A seguito delle polemiche sorte dopo l'elezione del nuovo congresso colombiano, il presidente Iván Duque si è ufficialmente pronunciato sulle accuse di presunta frode nei seggi elettorali con cui la coalizione Pact Histórico ha ottenuto quasi 390.000 voti aggiuntivi, ma che hanno portato anche all'ex presidente Alvaro Uribe, leader del Centro Democratico, ha minacciato di non riconoscere le elezioni.

In un'intervista rilasciata al quotidiano El Tiempo, il presidente ha sottolineato che ci sono stati errori sporgenti, ma mai una frode.

«Il governo nazionale non ha mai parlato di frodi, il governo ha sempre detto che abbiamo un sistema elettorale affidabile, ovviamente ci rammarichiamo per questa situazione che si è verificata con questi errori sporgenti e speriamo che vengano risolti ed è per questo che le misure che abbiamo raccomandato in termini di formazione, auditing. E che tutte le sfide possano essere chiarite nelle fasi di scrutinio è il modo di procedere», ha detto sul quotidiano Bogotá.

Duque ha anche sottolineato che tutto ciò che è successo è stata una lezione da cui il sistema elettorale deve imparare in modo che la stessa cosa non accada nelle prossime elezioni.

«È necessario adottare immediatamente misure correttive. Penso che sia urgente che il Consiglio elettorale nazionale (Cne) e l'Ufficio del Registro possano imparare dalle circostanze che si sono verificate e che si intraprendano azioni», ha aggiunto.

Egli ha indicato che tali misure dovrebbero includere la revisione del processo casuale per la selezione delle giurie, nonché la loro formazione. Ha anche indicato che ci si aspetta che gli errori commessi nella trasmissione del pre-conteggio possano essere verificati e che i controversi moduli E-14 e gli altri utilizzati sarebbero stati raccolti in tempo reale, in modo che non ci siano discrepanze.

«Inoltre, penso che sia molto importante eseguire un audit approfondito di tutto ciò che è il software di conteggio in modo che non vi siano dubbi sull'idoneità tecnologica applicata dal CNE», ha affermato Duque.

Ha concluso affermando che ciò che è stato menzionato sopra è stato ciò che ha causato le controversie, gli attacchi e i dubbi, quindi è stato necessario affrontarli.





È così che hanno rilevato le carenze nelle schede elettorali

La verifica del conteggio in diversi tavoli è stata richiesta dalla coalizione Historical Pact, che attraverso la sua supervisione è riuscita a trovare un numero di voti che gli hanno assicurato diversi seggi nel Congresso della Repubblica.

La prova di anomalie e fallimenti nella conoscenza dei voti è stata data grazie a uno strumento sviluppato da un team istituito da questo gruppo politico, che è riuscito a rilevare irregolarità in 29.000 tavoli nel paese.

In Noticias Uno, è stato possibile conoscere in dettaglio qual era la composizione di questa squadra e il modello di lavoro che è stato implementato, per rilevare i fallimenti che hanno violato la sua partecipazione politica, anche se la controversia è sorta perché è stato il Patto storico che ha recuperato il maggior numero di seggi, tutto perché è stato apparentemente l'unico partito che è stato il più al di là della supervisione elettorale, dal momento che hanno istituito uno strumento digitale che ha permesso loro di conoscere in tempo reale diversi fallimenti nel conteggio, che li hanno colpiti direttamente.

Il primo avvertimento che questo strumento ha dato è stata la crescita degli elettori in relazione al numero che hanno votato comunemente in un seggio elettorale, poiché era considerato abbastanza sospetto che in alcuni luoghi in cui l'astensione era evidente nelle elezioni precedenti, da un momento all'altro i numeri sarebbero cambiati.

L'eccesso di voti per un candidato o partito specifico è stato costituito come il secondo fattore di avvertimento di fronte a una gestione controversa nel conteggio, poiché era prevista una possibile manipolazione o nullità dei voti per una particolare coalizione.

Infine, l'ultimo e più importante segnale di avvertimento ha dovuto vedere quando non c'è stato alcun voto a favore del Patto storico alle urne, questa è stata una delle anomalie che questo partito ha immediatamente denunciato davanti alle autorità competenti e al grande pubblico.









