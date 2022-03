Il Ministero della Difesa ha demolito la casa di una nonna di 93 anni che, denunciano, è stata spacciata per una pentola di microtraffico

Quello che il ministro della Difesa Diego Molano ha descritto come un duro colpo al microtraffico a Pereira (Risaralda) dopo aver assistito alla demolizione di una casa in cui le autorità hanno affermato che si trattava di un negozio di microtrafficanti nel quartiere di La Libertad, venerdì scorso, 18 marzo, sarebbe un falso positivo giudiziario ha finito di colpire una nonna di 93 anni.

Nel notiziario televisivo Noticias Uno, hanno detto che i parenti dell"adulto più anziano hanno riferito che la polizia, prima dell"evento di sicurezza presieduto da Molano, ha realizzato un montaggio in cui hanno persino portato i residenti di strada per far sembrare il posto un negozio di droga.

«Era sempre a conoscenza della sua casa e non voleva andarsene da lì», ha detto alla notizia Carlos Andrés Sánchez, uno dei nipoti proprietari della casa.

Hanno anche indicato che l'adulto più anziano ha accettato, un mese fa, di essere trasferita, a causa della sua demenza civile, in una casa di passaggio attraverso l'ufficio del sindaco di Pereira e la casa è stata monitorata da uno dei figli della donna, che è anche un adulto più anziano.

Mentre era su RCN Radio, il nipote della donna colpita ha indicato che sebbene ci fosse un ordine di demolire la casa, questo processo è avvenuto perché la casa era minacciata di rovina, ma non perché fosse collegata al traffico di droga.

«Infatti venerdì ci siamo resi conto che la casa veniva demolita perché era una pentola per 10 anni, quando abbiamo documenti che dicono che la casa non è mai stata dovuta al traffico di droga, ma semplicemente a causa del deterioramento e del crollo. Anche mia nonna viveva lì fino a un mese fa ed è stata presa dallo stesso ufficio del sindaco per una casa di passaggio a La Florida», ha detto Sanchez su quella stazione.

Tuttavia, il ministro Molano ha assicurato che si trattava di un covo per rapinatori, venditori e tossicodipendenti.

«In un luogo di consumo si generano zone di paura. Sono sicuro che nessuno voleva fermarsi di notte. L'adulto più anziano ha paura, i genitori che hanno dovuto attraversare il quartiere di La Libertad avevano paura di loro», ha detto il funzionario, quando ha parlato di questo presunto risultato del Piano 1.000 contro il microtraffico.

Ma giorni prima dell'evento, secondo il nipote dell'adulto più anziano colpito, la polizia è andata a casa, e con il suo permesso e quello di suo padre, sono entrati per fare alcune immagini dell'interno della casa. Tuttavia, in un momento in cui Sánchez dovette andarsene e suo padre rimase solo, l'uniforme, a quanto pare, entrò in alcuni abitanti delle strade per fingere che si trattasse di un vaso di microtraffico.

«Quello che sapevamo era che giovedì ho aperto io stesso la porta alla polizia, perché ti fidi della polizia, sono entrati con una telecamera, hanno registrato all'interno della casa, ma in un momento in cui me ne sono andato, mio padre e loro lo hanno impigliato, alcuni senzatetto sono entrati e li hanno registrati mentre consumavano all'interno della casa», ha detto il nipote su RCN Radio.

In quei media, si sono consultati con il comandante della polizia di Pereira, il colonnello Aníbal Villamizar, che ha confermato che la demolizione dovrebbe essere effettuata a causa di danni strutturali alla casa, anche se ha indicato che c'era consumo di droga e furto lì.

«Questo non è un caso di estinzione del dominio, ma di consumo, poiché secondo le versioni disponibili per la Polizia, il proprietario e alcuni vicini, il sito è stato utilizzato per il consumo e altre attività, perché di fronte c'erano furti. L'insicurezza è per l'esterno della casa», ha detto l'ufficiale.

In Noticias Uno, si sono consultati con il comandante della Direzione nazionale delle indagini criminali e dell'Interpol (Dijín), il generale Fernando Murillo, che ha detto di essere andato a Pereira per occuparsi della denuncia, ma ha ribadito che l'area è stata definita uno spacciatore di droga.

«(Speriamo) sarà stabilito se ci sono situazioni speciali e irregolarità nei procedimenti per lo svolgimento di indagini disciplinari o penali sul caso», ha concluso l'alto funzionario.





