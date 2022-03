Il gesto di delusione di Hamilton dopo il decimo posto nel GP dell'Arabia Saudita in Formula 1

Formula One F1 - Saudi Arabia Grand Prix - Jeddah Corniche Circuit, Jeddah, Saudi Arabia - March 25, 2022 Mercedes' Lewis Hamilton during practice REUTERS/Hamad I Mohammed

L'inizio della stagione di Lewis Hamilton confonde tutti i fan della Formula 1. Il sette volte campione del mondo e secondo lo scorso anno alle spalle di Max Verstappen, ha concluso il Gran Premio dell'Arabia Saudita con un umile decimo posto, dopo aver lottato per tutto il fine settimana di fronte alle continue battute d'arresto che lo hanno portato a iniziare la gara al 15° posto.

Il britannico, che ha avuto uno dei peggiori voti della sua lunga carriera, ha fatto buoni progressi all'inizio per salire al decimo posto all'inizio del 14° giro, per poi saltare al settimo posto quando la Mercedes lo ha tenuto in pista con gomme vecchie in seguito il momento in cui Nicholas Latifi ha avuto il suo incidente. Lewis ha battuto Kevin Magnussen al sesto posto e le sensazioni della squadra tedesca sono passate dal più basso al più alto contro ogni previsione.

Ma quando la safety car è arrivata a 14 giri dalla fine, a Hamilton è stato negato uno stop alla ricerca di nuove gomme. Quando la pit lane ha riaperto, il secondo classificato è stato autorizzato a fermarsi, ma è tornato di sei posizioni al 12° posto prima di passare ad Alexander Albon e poi a Lance Stroll per vincere la decima finale.

Hamilton aveva già recuperato un sorprendente terzo posto nella prima stagione in Bahrain nonostante i «problemi con la macchina» dopo che Max Verstappen e Sergio Perez erano stati costretti al ritiro. «Non è cambiato molto dall'ultima gara. Sono passati solo pochi giorni», ha spiegato il britannico cercando di giustificare il decimo posto. E ha aggiunto: «Quello che so è che oggi non sono riuscito a tenere il passo con gli Haas alla fine. La potenza che hanno, mi hanno superato molto velocemente quando ho superato Magnussen all'inizio della gara».

Sotto forma di autocritica, ha guardato avanti sul calendario nella speranza di ottenere risultati migliori. «Abbiamo molto lavoro da fare, ma so che abbiamo una grande squadra e terremo la testa bassa e cercheremo di migliorare», ha detto il pilota. Sul problema di gareggiare quarantotto ore dopo che un missile minacciava di annullare il secondo round della nuova stagione di Formula 1, Hamilton ha espresso un desiderio davanti ai microfoni: «Voglio tornare a casa».

La fotocamera Mercedes W13 utilizzata da Lewis ha catturato il momento in cui il pilota è sceso dall'auto dopo la gara e ci ha permesso di osservare come ha appoggiato le mani sulle ginocchia in segno di stanchezza e delusione. Il nato a Stevenage non si è ancora abituato al nuovo prototipo e spera di ritrovare fiducia in vista del GP d'Australia che si svolgerà il prossimo 10 aprile.

