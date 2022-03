I falegnami colombiani cercano lavoro in Spagna per uno stipendio di oltre $5 milioni

L'Agenzia pubblica per l'impiego della Senna ha dato buone notizie per coloro che sono alla ricerca di lavoro e desiderano un'opzione al di fuori del paese, poiché ha riferito che un'azienda richiede profili colombiani per lavorare in Spagna.

La chiamata indica che stanno cercando falegnami per lavorare 40 ore alla settimana ad Almeria. Riceveranno curriculum fino all'8 aprile 2022 o fino al numero di candidati richiesti. L'offerta di lavoro richiede cittadini colombiani in grado di svolgere le seguenti funzioni:

-Costruire, assemblare e assemblare in cantiere i telai, le capriate e i telai in legno degli edifici.

-Costruire, installare, trasformare e riparare strutture ed elementi in legno in carri, navi e altri mezzi di trasporto.

-Installare e lucidare pezzi di legno all'interno e all'esterno di edifici come porte, finestre, scale e rivestimenti.

-Interpretare piani, disegni e schizzi per determinare le specifiche e calcolare i requisiti.

-Misurare, tagliare, modellare, assemblare e unire materiali in legno, sostituti e altri materiali.

-Preparare il budget dei costi per i clienti.

-Effettuare le regolazioni secondo i codici di costruzione.

- Lavoro con legno massello, come porte d'ingresso, mobili e lavoro anche con piani e armadi da cucina.

Chi è interessato a partecipare deve avere una laurea, avere un minimo di 7 anni di esperienza, avere conoscenze nell'uso di strumenti e macchinari legati al legno. Le condizioni di lavoro che avranno sono uno stipendio mensile di 1.250 euro netti equivalenti a circa 5.230.125 pesos colombiani al mese; ore dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 15:30.

Va notato che, quando il numero di curriculum richiesti per il posto vacante è soddisfatto, la domanda non sarà disponibile, perché andrà in uno stato di monitoraggio, anche se la data di chiusura non è stata rispettata.

Come candidarsi?

-I candidati devono registrare il loro curriculum nell'applicazione web dell'Agenzia pubblica per l'impiego Sena e presentare domanda per il posto vacante di loro interesse.

-Il processo di selezione finale è esclusivamente ed esclusivamente per il datore di lavoro e avrà luogo una volta effettuata la verifica del profilo, il colloquio e il processo di test tecnico.

-La società richiederà i documenti di immigrazione necessari per l'incorporazione alle persone che hai selezionato.

-La selezione finale dei candidati può essere effettuata di persona o virtualmente.

-Gli interessati devono avere un passaporto o iniziare l'elaborazione.

Oltre a questa opzione, il presidente Iván Duque ha annunciato pochi giorni fa che grazie a una partnership con il settore privato i giovani potranno candidarsi per 200.000 nuovi posti di lavoro sulla piattaforma Linkedin.

Questo è il programma «Young Work if any» guidato dal Ministero del Lavoro e dal Consiglio presidenziale per la gioventù, che mira a continuare a stimolare la generazione di posti di lavoro nel paese.

«Questo è un patto per i giovani. Stiamo ottenendo l'applicazione LinkedIn e il governo per lanciare questo programma per riempire nei prossimi 120 giorni i 200.000 posti vacanti che attualmente abbiamo a disposizione attraverso questa piattaforma tecnologica che utilizza l'intelligenza artificiale «, ha affermato Duque.

Per il ministro del Lavoro, Ángel Custodio Cabrera, il programma rappresenta anche un'opportunità per i datori di lavoro poiché coloro che assumono persone tra i 18 ei 28 anni potranno accedere al sussidio per il sostegno del libro paga del 25%. «La disoccupazione in Colombia ha avuto un tasso del 14,6%, il che significa un calo di quasi il 3% rispetto a gennaio 2021, il che dimostra che stiamo soddisfacendo il paese», ha affermato Custodio Cabrera.

Inoltre, ci sono incentivi per i datori di lavoro che hanno collegato i giovani a nuove posizioni, poiché riceveranno il 25% di un salario minimo per ogni lavoratore, entro il 2022 il salario minimo è stato fissato a $1.000.000, il che significa che l'incentivo aumenterà da $227.131 a $250.000 per ogni giovane assunto formalmente. Allo stesso modo, per i datori di lavoro che hanno collegato le donne di età superiore ai 28 anni a nuovi lavori, il sostegno finanziario sarà del 15%, ovvero passerà da $136.278 a $150.000 per ogni donna assunta.

È interessante notare che, entro gennaio 2022, il tasso di disoccupazione in Colombia era del 14,6%, che è superiore all'11% presentato a dicembre 2021, ma queste statistiche non possono essere confrontate, poiché Dane sta utilizzando un nuovo approccio metodologico per adeguare la sua misurazione ai quadri dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO).

