I due calciatori colombiani che compaiono nell'undici ideale alla 17a data dei playoff

La vittoria per 3-0 della squadra colombiana contro la nazionale boliviana per la 17esima data delle qualificazioni mantiene viva l'illusione di qualificarsi per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar. In assenza di un giorno, il 'Tricolor' non ha più la possibilità di assicurarsi una quota diretta all'evento orbitale; tuttavia, combatterà il ripescaggio contro Perù e Cile, che appaiono rispettivamente nella quinta e settima casella.

La vittoria su «La Verde» ha permesso alla Colombia di salire al sesto posto con 20 punti, oltre a migliorare la differenza reti. Inizialmente, il compromesso era serrato, poiché la Bolivia ha scelto di difendersi nel proprio campo e reagire, se ne avesse l'opportunità. È stato fino al 39° minuto che Luis Díaz è stato in grado di aprire il punteggio con un gioco individuale. Miguel Borja (72′) e Mateus Uribe (90′) hanno chiuso la raccolta per il 'Tricolor', che ha vinto di nuovo dopo sette partite.

Come al solito, il portale SofaScore, specializzato in statistiche calcistiche, ha annunciato i giocatori più importanti della giornata, in base alle valutazioni che ognuno ha ricevuto. La novità è che ci sono due colombiani: James Rodriguez, che ha ricevuto un punteggio di 8,5, uno dei più alti della data, e William Tesillo, che ha segnato 7,3.

Una delle novità è stata proprio l'assenza di Díaz, come ha segnato e anche contribuito al trionfo della Colombia. Anche, il guajiro ha ricevuto un punteggio elevato su altri siti Web e, per molti utenti, ha rappresentato il punto più alto tra i ritorni individuali della squadra nazionale.

L'undici ideale per la diciassettesima giornata è completato da Sergio Rochet (Uruguay); Ronald Araújo (Uruguay), Fabian Balbuena (Paraguay), Guilherme Arana (Brasile); Rodrigo De Pau l (Argentina), Angel Di Maria (Argentina), Neymar (Brasile), Lionel Messi (Argentina) e Julio Enciso (Paraguay).

Messi è stato il calciatore che ha ottenuto il punteggio più alto con 9,3 punti. La stella argentina del Paris Saint-Germain ha segnato il terzo e ultimo gol della sua nazionale nella vittoria contro il Venezuela a La Bombonera. Il secondo e il terzo posto sono condivisi da Di Maria e James, entrambi con 8,5 qualifiche.

Qualificazioni sudamericane per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar: undici ideali del 17° appuntamento. Foto tramite SofaScore

Gli occhi della squadra colombiana sono ora puntati sul Venezuela, che sarà il suo rivale martedì prossimo al termine dei turni di qualificazione, a fronte di una potenziale quota per il ripescaggio. Quelli guidati da Reinaldo Rueda devono prevalere contro il 'Vinotinto' indipendentemente dal punteggio per raggiungere la cifra di 23 punti e sperare che il Perù non vinca a Lima contro il Paraguay.

Potrebbe interessarti: la nazionale colombiana e le tre chiavi che il Venezuela può sfruttare dopo la sconfitta Argentina

Va notato che se vincono sul suolo venezuelano, il risultato tra Cile e Uruguay passa in secondo piano, poiché gli Australi hanno 19 unità e, se battono il «Celeste», raggiungeranno 22. Nel frattempo, una vittoria per gli «Incas» contro il Paraguay lascerà la Colombia senza possibilità di giocare il ripescaggio per andare alla Coppa del Mondo, poiché segnerebbero 24 punti e diventerebbero irraggiungibili.

Dopo la nota perdita di Juan Guillermo Cuadrado a causa dell'accumulo di cartellini gialli, il 'Tricolore' non potrà contare su Alfredo Morelos, attaccante degli Scottish Rangers. Lo ha riferito questo sabato la Federcalcio colombiana (FCF) in una dichiarazione:

«Dopo gli esami medici del giocatore Alfredo Morelos, ha confermato un infortunio muscolare alla coscia sinistra, che non gli consente di partecipare alla prossima partita delle Qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. Per questo motivo, l'attaccante viene chiamato a iniziare i suoi lavori di recupero. Auguriamo al giocatore un buon ritorno nel suo club», afferma la comunicazione.

È interessante notare che anche Morelos non è stato preso in considerazione dallo stratega nazionale nella vittoria per 3-0 contro la squadra boliviana, a causa del sovraccarico muscolare.

Nell'immagine, Alfredo Morelos, marcatore dei Rangers. Foto: REUTERS/Carl Recine

CONTINUA A LEGGERE: