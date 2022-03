Honduras vs Messico: dove e a che ora guardare la penultima partita del Tri in rotta verso il Qatar 2022

Soccer Football - World Cup - CONCACAF Qualifiers - Mexico v Honduras - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 10, 2021 Mexico's Alexis Vega in action with Honduras' Alexander Lopez REUTERS/Henry Romero

C'è sempre meno tempo per incontrare i tre paesi Concacaf che parteciperanno alla Coppa del Mondo del Qatar 2022. Gli ultimi giorni dell'Ottagonale definiranno i primi tre posti e la squadra nazionale messicana si batterà per un posto sicuro nella Coppa del Mondo.

Come parte della sua seconda partita eliminatoria affronterà la sua controparte honduregna al Metropolitan Olympic Stadium di San Pedro Sula, Honduras alle 17:05 nel Messico centrale. Il Tri giocherà la partita senza la presenza di Gerardo Tata Martino, perché a causa di problemi di salute non è stato in grado viaggiare con la squadra.

Se il Messico vuole assicurarsi una volta la qualificazione per il Qatar 2022, è costretto a battere gli honduregni ed evitare complicazioni all'ultima data.

El Tri è già in Honduras per la partita di questo pomeriggio (Foto: Reuters/Henry Romero)

È normale che la squadra nazionale messicana trasmetta le sue partite in televisione aperta e questa volta non farà eccezione. TV Azteca e TUDN sono le due emittenti televisive incaricate di coprire le azioni dal vivo della cravatta ottagonale concacaf.

Sebbene siano le solite stazioni televisive, ci sono altre opzioni per sintonizzarsi sul gioco e non perdere nessuna azione rilevante.

Data: domenica 27 marzo

Luogo: Stadio Olimpico, San Pedro Sula Honduras

Orari di apertura: 17:05 ore nel Messico centrale (CT), 16:05 ore. PT e GMT e 18:05 nel fuso orario EST (sud del paese).

Trasmissione: TV Azteca (Canal Azteca 7), TUDN (canale 5).

Alle 17:05 inizierà la penultima partita del Tri in rotta verso il Qatar 2022 (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

Internet: Il sito ufficiale TUDN tiene traccia della partita in diretta, gli utenti dovranno inserire il proprio account Izzi Tv o Blim TV per accedere alla trasmissione Internet. Mentre sei in Azteca Deportes devi solo andare sul loro sito web e selezionare l'opzione della partita Honduras vs Messico.

App mobile: tramite l'app TUDN puoi sintonizzarti sulla partita. Anche quando scarichi l'app Azteca Deportes.

Social network: un modo alternativo per non perdere gli eventi più rilevanti del penultimo round è tramite Twitter. L'account ufficiale della squadra nazionale messicana @miseleccionmx realizzerà una rete «live» con il riepilogo e il punteggio della partita.

Radio: per i fan che non hanno accesso a internet o alla televisione, potranno sintonizzarsi sulla narrazione di W Deportes sulla frequenza 730 AM e 96.9 FM.

La squadra di Tata Martino deve vincere le ultime partite per evitare il rischio di raggiungere la zona dei playoff (Foto: REUTERS/José Cabezas)

Con 22 punti finora, il Tricolor è al terzo posto in classifica, quindi fino ad ora avrebbe il suo pass assicurato alla Coppa del Mondo. Tuttavia, a causa della differenza di punti con Costa Rica e Panama, c'è la possibilità che si verifichi una serie di combinazioni che sostituiranno la squadra azteca.

Quindi la squadra del Tata Martino deve vincere le ultime partite per non correre il rischio di raggiungere la zona playoff. Il biglietto per il Qatar 2022 dipenderà esclusivamente dal lavoro della squadra tricolore e dai risultati che si sommano in campo.

I messicani sono a pari punti con gli Stati Uniti, se il Messico vince e gli Stati Uniti perdono, la nazionale potrebbe aspirare al secondo posto ed essere già sicura del trasferimento in Qatar. Ma se pareggia e gli americani vincono o pareggiano, non ci saranno cambiamenti in classifica.

Il Messico giocherà senza Gerardo Martino, in quanto l'allenatore non ha viaggiato con la squadra a causa di problemi di salute (Foto: Reuters/Henry Romero)

Se pareggiassero, il Messico avrebbe ancora dubbi sul loro ingresso in Coppa del Mondo e tutto sarebbe definito nell'ultima partita dell'Ottagonale in quanto avrebbe 23 punti; fino ad ora il Costa Rica è al quarto posto con 19 punti e se vincessero, la differenza di punteggio con il Tri sarebbe solo una punto.

Se perdessero, il quadro diventerebbe più complicato man mano che aumentano le possibilità di cadere al quarto posto, il che li costringe a giocare uno spareggio continentale per andare al campionato del mondo.

