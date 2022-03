Dalla Turchia incolpano Falcao per la crisi economica del Galatasaray

Soccer Football - Super Lig - Galatasaray v Besiktas - Turk Telekom Stadium, Istanbul, Turkey - May 8, 2021 Galatasaray's Radamel Falcao celebrates scoring their second goal REUTERS/Kemal Aslan

L'arrivo di Falcao García a Galatasaray, nel settembre 2019, ha generato grandi aspettative in tutta la Turchia. Il «Tigre» di Santa Marta aveva fatto ottime campagne a Monaco, con una media di 23 gol tra le stagioni 2016-17 e 2018-19.

Il giorno della sua presentazione, Istanbul, la capitale turca, era piena di fan da quando il colombiano è arrivato all'aeroporto. Più tardi, alla presentazione della squadra, allo stadio Turk Telekom, il calciatore «Cafetero» è stato il più onorato in mezzo all'eccitazione e alle canzoni dei fan di «León».

Tuttavia, Falcao non poteva corrispondere agli obiettivi che le direttive gli si ponevano. Gli infortuni costanti hanno causato l'assenza del capocannoniere della squadra colombiana per un numero significativo di partite. Mentre a Monaco proveniva da 38 partite, nei due anni al Galatasaray non ha superato la media di 20, situazione che ha gradualmente aumentato il fastidio dei tifosi.

Ebbene, sembra che, un anno e mezzo dopo, l'assunzione di Falcao continui a causare problemi finanziari alla squadra di Istanbul. Lo ha rivelato nelle scorse ore Turcan Bolayır, membro del consiglio di amministrazione del Galatasaray, attraverso un'assemblea in cui sono stati presentati anche i bilanci del club.

«Il denaro del Galatasaray è stato bruciato nel trasferimento di Falcao. Non ha giocato 29 partite. L'uomo è già ferito. Il denaro del Galatasaray viene deviato», ha spiegato Bolayır.

Sebbene l'arrivo di Falcao a Galatasaray sia avvenuto come free agent, alla fine del suo prestito a Monaco, la squadra turca lo firmò in cambio di offrirgli un grosso stipendio, il più alto dello staff in quel momento. Il presidente della squadra, Burak Elmas, ha rivelato nell'agosto 2021 che lo stipendio della «Tigre» a stagione era di 9,5 milioni di dollari.

È stato lo stesso motivo che ha accelerato la partenza del marcatore samario, poiché, sommato ai suoi costi, anche il Galatasaray non aveva le risorse finanziarie per sostenerlo nella squadra. «Il nostro reddito è incerto. Il valore della trasmissione in diretta di quest'anno non è chiaro», ha detto Elmas in un'intervista al quotidiano sportivo turco Fanatik.

Infine, il cannoniere colombiano ha finito per giocare 43 partite per il Galatasaray: 34 in Super League, tre nella Coppa locale e sei nei tornei internazionali. Inoltre, ha segnato 20 gol e ha assistito tre volte. Alcuni dei suoi numeri sono rimasti indebitati, dal momento che ci sono state più occasioni in cui è stato fuori dai campi (45 partite) rispetto a quelle a cui ha partecipato. Nella sua avventura in Turchia non è stato nemmeno in grado di vincere titoli.

Dopo aver lasciato le casse del Galatasaray, la 'Tigre' ha fatto il suo tanto atteso ritorno a LaLiga in Spagna. Anche se ha sorpreso nella prima parte della stagione, segnando cinque gol, finora quest'anno è riapparso il fantasma degli infortuni.

Falcao non è stato in grado di agire nelle ultime tre partite di campionato del Rayo Vallecano, e questo ha significato che non ha potuto essere preso in considerazione dall'allenatore della nazionale colombiana, Reinaldo Rueda, per il doppio turno dei turni di qualificazione contro Bolivia e Venezuela . L'ultimo impegno di Falcao con la squadra del Madrid è stato il 26 febbraio, quando ha giocato 17 minuti nella sconfitta casalinga per 1-0 contro il Real Madrid.

Sebbene non ci siano ancora certezze sui problemi che ti affliggono, è legato a un infortunio muscolare. Ma per ora resta da aspettarsi se 'Tigre' può già essere disponibile per la prossima partita di campionato, che sarà contro il Granada il 3 aprile.

