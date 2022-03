COVID-19: segnalato un basso afflusso di adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni nei centri di vaccinazione

Oggi è iniziata la vaccinazione di terza dose contro COVID-19 per i bambini dai 12 ai 17 anni in tutti i centri di immunizzazione del paese. Tuttavia, è stato riportato un piccolo afflusso nei centri di immunizzazione di Lima

«Ci aspettiamo che tutti gli utenti vengano a farsi vaccinare perché è molto importante. I vaccini sono una protezione. Tutto il personale è impegnato a vaccinare gli adolescenti», ha detto un'infermiera alla stampa.

Secondo le immagini RPP, la vaccinazione del parco zonale Huiracocha, a San Juan de Lurigancho (SJL), ha registrato un basso numero di adolescenti. Le code che erano visibili all'esterno erano dovute al fatto che i genitori accompagnavano i loro figli minori per completare la vaccinazione contro il COVID-19.

Allo stesso modo, è stato riportato pubblicamente sui social network che le vaccinazioni dello stadio Luis Gálvez Chipoco, a Barranco, e quella del Jockey Plaza, a Surco, erano quasi vuote e la maggior parte delle persone presenti era maggiorenne.

Secondo l'Ufficio del Mediatore, le statistiche sulla vaccinazione nei minori dovrebbero interessare le autorità. In questo senso, ha spiegato che 1 milione di adolescenti non hanno ricevuto la seconda dose del vaccino COVID-19, mentre 1,8 milioni di ragazzi e ragazze non hanno nemmeno una dose.

Va notato che, per i ragazzi e le ragazze dai 12 ai 17 anni, il Ministero della Salute (Minsa) ha scelto di attendere un periodo di 5 mesi dopo ricevere il secondo vaccino.

VACCINAZIONI

La direttrice delle vaccinazioni di Minsa, María Elena Martínez Barrera, ha specificato che attraverso la campagna «Vaccino il Perù, completo le tue dosi», non solo i bambini dai 12 ai 17 anni potranno fare il loro terzo vaccino, ma anche che si cercano anche persone di età pari o superiore a 18 anni per completare il loro programma di vaccinazione.

36 ore

Nel caso di Lima, la giornata di vaccinazione di 36 ore si terrà presso lo Stadio Chancas (Santa Anita), Stadio Municipale di Ollantaytambo (Ate), Campo de Marte (Jesús María), Videna (San Luis), Parco Zonale Huiracocha, Università Cesar Vallejo (San Juan de Lurigancho), Parco Mayta Capac (San Martín de Porres), Sinchi Roca Zonal Park (virgole),

Inoltre, presso il Complesso Sportivo Comunale (Puente Piedra), IPD San Juan de Miraflores (San Juan de Miraflores), IPD Villa María del Triunfo (Villa María del Triunfo), Centro Sportivo Villa el Salvador (Villa El Salvador), Stadio Luis Gálvez Chipoco (Barranco) e al Jockey Plaza (Santiago de Surco).

I centri di vaccinazione Essalud che si piegano a 36 ore continue di cura sono:

-Miller Beach a Domingo Cueto 225 altezza dell'ospedale Rebagliati, Jesús María.

-Stadio Monumentale in Avenida Javier Prado 7700, Ate Vitarte.

-San Isidro Labrador nel settimo isolato di La Cultura Avenue, Santa Anita.

12 ore

Allo stesso modo, una giornata di vaccinazione di 12 ore si terrà presso lo stadio Solis García (Chosica), Stadio Pachacutec (Chaclacayo), Stadio Gabriel Nicho, Barbones Barracks (El Agustino), Loza Deportiva de Cieneguilla (Cieneguilla), Loza Deportiva de San Andrés (Huaycán), CIAM La Molina, Vaccina Car of the Agrarian Università (La Molina), Vaccino auto della Costa Verde (Magdalena), IPD Bayóvar (San Juan de Lurigancho), Stadio Bonilla (Miraflores) e Stadio Apolo Alcalde (La Perla).

Centri di vaccinazione.

VACCINAZIONE NEI BAMBINI

Per quanto riguarda la vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni, María Elena Martínez ha specificato che, ad oggi, più di 2.400.000 ragazze e ragazzi hanno ricevuto la loro prima dose, ovvero il 57% di questa popolazione target. E più di 1.300.000 bambini hanno la seconda dose, ovvero c'è una copertura del 32%.

«I vaccini non mancano. Le brigate vanno a scuola e quindi chiediamo ai genitori di permetterci di vaccinare i loro figli. Stiamo usando molte strategie, quindi stiamo chiedendo ai cittadini di accedere alla vaccinazione», ha detto.

