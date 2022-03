Come dovrebbe affrontare il Perù il duello contro il Paraguay? Due precedenti selezioni rispondono

L'ultima data delle qualificazioni sudamericane per la Coppa del Mondo in Qatar è arrivata e questo martedì 29 marzo, la squadra nazionale peruviana accoglie la sua controparte paraguaiana in una partita che avrà l'attenzione di diversi fan in una data decisiva.

La partita si terrà allo stadio nazionale di Lima. L'ultima volta Perù-Paraguay, è stato lo scorso 2 luglio 2021 in un duello che si è concluso pareggiando 3-3 nei novanta minuti e che è stato definito dai rigori con una vittoria per i peruviani.

La partita tra Blanquirroja e Albirroja è in programma dalle 18:30 ora peruviana, 20:30 ora del Paraguay e si svolgerà allo Stadio Nazionale.

Pertanto, Infobae ha contattato Miguel Rebosio e Pablo Zegarra, ex giocatori della nazionale peruviana, che hanno analizzato l'ultima partita delle qualificazioni del Qatar 2022.

L'ex difensore della nazionale peruviana ci racconta come dovrebbe andare il Perù se vuole raggiungere il ripescaggio in vista dei Mondiali del 2022 in Qatar. «Il Paraguay non ha nulla da perdere, il Perù deve farla franca con tutto, ovviamente con molta intelligenza e non trascurando se stesso. Fin dal primo minuto, il Perù deve andare a cercare l'obiettivo, come ti dico, il Paraguay non ha nulla da perdere e sarà rilassato e calmo», ha detto Rebosio a Infobae.

Per Rebosio, la mentalità con cui esce il bicolore sarà importante per raggiungere il gol contro il Paraguay. «Da parte sua, il Perù deve dimenticare quello che è successo a Montevideo, è una questione passata, il chip deve essere coinvolto, dove devono lottare per quel ripescaggio della Coppa del Mondo», ha detto.

Da parte sua, Pablo Zegarra afferma che il Perù deve dimenticare la mossa controversa e concentrarsi per raggiungere l'obiettivo contro il Paraguay. «È chiaro che tutto ciò di cui parliamo è quella giocata una tantum, vero? Più non nella partita giocata dal Perù, ma c'è sicuramente il lavoro del comando tecnico, nel voltare pagina e concentrarsi su ciò che sta arrivando, che è importante e si concentra su una partita definitiva che è contro il Paraguay. Abbiamo l'opportunità di vincere in un ambiente ideale, giocando in casa, con il nostro pubblico e sarà sicuramente un fattore molto importante», ha detto a Infobae.

L'ex allenatore dello Sporting Cristal è fiducioso che Ricardo Gareca insieme al suo comando tecnico della nazionale peruviana stia già lavorando sulla questione mentale per raggiungere l'obiettivo questo martedì contro il Paraguay. «Sicuramente dal team interno hanno voltato pagina e sicuramente martedì saremo molto chiari su cosa deve essere fatto per ottenere quel risultato positivo che garantirà la nostra vittoria e ci qualificherà per quel ripescaggio, in vista della Coppa del Mondo», ha detto Pablo Zegarra.

