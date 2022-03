Colombia, campionessa del Dubai Para Athletics Grand Prix

Con un roster di lusso, la Colombia è stata incoronata campione del Gran Premio di atletica leggera che si è svolto a Dubai dal 21 al 24 marzo. La delegazione, composta da sette donne e nove uomini, ha vinto un totale di 25 medaglie, così suddivise: 12 d'oro, otto d'argento e cinque di bronzo. L'evento ha riunito 446 rappresentanti provenienti da 43 paesi. Il Comitato paralimpico colombiano ha vinto il 60% della medaglia totale.

I 16 rappresentanti nazionali hanno gareggiato in 32 competizioni e si sono recati negli Emirati Arabi Uniti con la missione di dimostrare le loro capacità, sia sul campo che nei test in pista e di riconvalidare la grande prestazione di atletica leggera colombiana ai Giochi di Tokyo 2020.

Un esempio di questo, è il caso di Yesenia Restrepo, la brocca da discoteca, ha vinto la medaglia d'oro nella competizione F11, con una distanza di 33.75, il suo miglior punteggio dagli ultimi Giochi Paralimpici, dove ha vinto la diga di bronzo nello stesso evento. Dopo aver vinto la medaglia d'oro, l'atleta Paisa ha dichiarato: «Sono appena uscito dal mio test record, sono soddisfatto dei risultati, è una motivazione per la nostra preparazione per Parigi 2024».

Un altro atleta che è salito sul gradino più alto del podio è stato il lanciatore del giavellotto, Mauricio Valencia. Il campione paralimpico di Rio 2016 e argento a Tokyo 2020, ha vinto in questo Gran Premio di atletica leggera adattato, l'oro nell'evento F34, «Questo è un duro lavoro, Dio sa cosa lavoriamo. Questo oro è un risultato per lo sport paralimpico, per me, per la mia famiglia e per tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo processo», ha detto dopo essere sceso dal podio.

La quinta medaglia d'oro della delegazione colombiana è stata vinta da Erica Castaño, nel test di uscita dell'album F55. Lì, l'atleta Paisa ha ottenuto una distanza di lancio di 22,19, riuscendo a superare il proprio segno. Erica si è riferita al suo trionfo in questo modo: «Ho appena vinto una medaglia d'oro per il paese nell'uscita dell'album, mi sono sentita molto bene nel test, molto a mio agio, tutto poteva essere fatto nel miglior modo possibile. Siamo al massimo in quella che è la nostra preparazione generale, i risultati si vedono».

Per quanto riguarda il salto in lungo, i colombiani Omar Acosta e José Gregorio Lemos si sono piazzati rispettivamente al primo e terzo posto durante questo test. Acosta con un salto di 5.60 è stato il primo, conquistando anche il record nazionale, mentre Lemos è stato terzo con una distanza di 6,12.

Un'altra disciplina in cui brillavano gli atleti colombiani era nei 200 metri T35. Durante questa competizione, Yamil Acosta ha vinto l'argento, mentre Julián Acosta è salito al terzo posto nella classifica. Nel frattempo, nei 400 metri T12, Buinder Bermudez ha vinto la diga d'argento negli uomini e Mayerli Buitrago è stata terza, nel ramo femminile.

Secondo le informazioni del Ministero dello Sport per la partecipazione della delegazione colombiana, il governo nazionale ha investito una somma di 1.599 milioni di pesos. Negli Emirati Arabi Uniti, gli atleti, i colombiani hanno battuto i record del mondo. La prima a farlo è stata Karen Palomeque nel T37 da 400 metri con un tempo di 01:00 .44 secondi. Nel frattempo, José Lemos lo ha fatto nel lancio del giavellotto F38 con una distanza di 60,58 metri.

La nazionale colombiana torna nel Paese con due obiettivi raggiunti: confermare e migliorare i marchi. Ora, la delegazione ha gli occhi puntati su quelli che saranno i Parapan American Games di Santiago 2023 e i Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

