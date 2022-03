Vaccinagate: Minsa non ha firmato sanzioni per coloro che sono coinvolti nello scandalo della vaccinazione irregolare dei funzionari

Nel febbraio 2021, dopo che il caso «Vaccinagate» è stato presentato, il Medical College of Peru (CMP) ha indicato che avrebbe avviato un processo disciplinare per le 487 persone coinvolte, che hanno ricevuto i vaccini Sinopharm in modo irregolare nel 2020. Tuttavia, una sanzione non sarebbe stata avviata e alcune sono state addirittura assolte.

Il caso avrebbe dovuto essere esaminato dal Consiglio regionale III Lima. Tuttavia, dopo un anno di ricerche, è stato riferito che almeno 10 medici sono stati assolti, tra cui: Ciro Maguiña, ex vice decano, ratificato come direttore del Fondo editoriale CMP; Oswaldo Lazo, consigliere dell'attuale decano nazionale, Raúl Urquizo; Alejandro Aguinaga, attuale membro del Congresso di Fuerza Popular; Eduardo Gotuzzo, medico ricercatore; Claudia Gianol i, manager di Switzerland Lab; e Carlos Castillo Solórzano, ex consulente per l'immunizzazione presso il Ministero della Salute (Minsa). Secondo il rapporto della commissione d'inchiesta, Solórzano era incaricato di prendere contatti per offrire i vaccini.

In totale, sono coinvolti 115 medici e resta da sapere quale conclusione sarebbe arrivata la CRIII Lima. Secondo Percy Mayta-Tristan, direttore della ricerca presso la Southern Scientific University, «l'uso di un prodotto di ricerca al di fuori di una sperimentazione clinica non è consentito, nemmeno per il team di ricercatori».

87 LE SANZIONI NON HANNO AVUTO EFFETTO

I regolamenti CMP stabiliscono che è necessario raggiungere un accordo sanzionatorio e quindi emettere una risoluzione per renderlo efficace. Secondo l'unità di giornalismo dei dati del quotidiano El Comercio, in un documento inviato l'8 marzo da Ildauro Aguirre, che è l'attuale decano della CRIII Lima, a Yarela Enriquez, segretaria della precedente direzione, sono stati rilevati 87 casi di accordi sanzionatori che non hanno mai avuto un risoluzione.

Tra le sanzioni ci sono medici coinvolti in casi di corruzione, abbandono, pseudoscienza e il «Vaccinagate». - almeno 10 medici coinvolti in quest'ultimo caso aveva un accordo sanzionatorio, ma senza risoluzione.

Secondo l'accordo 005SO, del 2 dicembre 2021, il dottor Germán Málaga, che ha guidato lo studio sul vaccino Sinopharm, è stato sospeso dalla pratica professionale per 12 mesi. Ma, poiché la risoluzione della sanzione non è stata firmata, non è stata attuata. Lo stesso è successo con il medico Luis Suárez, ex viceministro della sanità pubblica del Minsa. Ha ricevuto 3 dosi in modo irregolare e 2 nel processo regolare e si è deciso di sospenderlo per 2 mesi. D'altra parte, sua moglie, Inés Caro Kahn, ha ricevuto solo 15 giorni di sanzione. Nessuna sanzione è stata efficace.

D'altra parte, la persona incaricata di indagare su questo caso a Minsa è Fernando Carbone. Ha detto che è già necessario concludere queste indagini.

«Uno Stato che fa appello a non sanzionare è uno che non corregge gli errori (...). Sembra che ci sia un tentativo di far passare il tempo fino a quando il caso non diventa invalido, ma scrivi o non c'è interesse e questo è sbagliato», ha detto.

Né l'attuale amministrazione di Hernán Condori ha firmato nessuna delle 87 risoluzioni di sanzioni. A questo proposito, il decano della CRIII Lima ha affermato che «viene seguito il giusto processo».

«Sembra che ci sia l'intenzione di insabbiare», ha detto Mayta-Tristan.

NON TUTTI I VACCINI ERANO CONTATI

Un altro problema rilevante per il caso di vaccinazione irregolare che si verifica nel 2020 è il numero di dosi che ogni persona avrebbe somministrato. El Comercio ha rivelato che, a seguito di una revisione dello stato di vaccinazione delle persone coinvolte, c'è un gruppo di medici che non sono stati contati per le vaccinazioni e avrebbero potuto ricevere più di 3 dosi.

Ad esempio, l'ex viceministro Suarez registra 5 dosi. Secondo Minsa, ha ricevuto la sua prima dose nel giugno 2021, ma in realtà lo ha fatto nel settembre 2020. D'altra parte, Ciro Maguiña ha ricevuto la sua prima dose nel dicembre 2020, ma Minsa registra la prima dose che ha ricevuto nel febbraio 2021.