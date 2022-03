Un gruppo di soldati che hanno venduto armi e informazioni sulla sicurezza presidenziale ai dissidenti delle FARC è caduto

Lunedì mattina, l'ufficio del procuratore generale ha annunciato di aver perseguito sei presunti membri di una rete criminale al servizio della struttura Oliver Sinisterra, dei dissidenti delle FARC.

Tra gli arrestati ci sono cinque soldati professionisti assegnati a un battaglione delle forze speciali nel comune di Tumaco, Nariño. Le divise sono state coinvolte nel «furto di munizioni, granate, armi, uniformi e altri oggetti, che sono stati venduti ai leader della struttura criminale».

Quelli coinvolti sono: Edwar Raúl Cabezas Angulo, alias 'Black Beard', presunto membro del Oliver Sinisterra, che sarebbe incaricato di ricevere le armi da uomo in uniforme e materiale quartermaster soldati professionisti Luis Carlos Herrera Díaz, Macgyver Otálora Trujillo, Yeison Alexander Caicedo Racines, Jhon Fredy Landazuri Quinonez e Jaider Huberto Taborda Betín.

Il materiale di prova indica che hanno anche fornito informazioni su operazioni, movimenti di truppe e aerei militari. Allo stesso modo, era evidente che avevano fornito dati sulla distribuzione dei gruppi che fornivano sicurezza durante le visite del presidente, Iván Duque, e di altri funzionari a Tumaco.

Secondo il rapporto del procuratore, alcune delle granate e delle munizioni consegnate al fronte Oliver Sinisterra sono state utilizzate per commettere atti criminali nelle zone rurali di Tumaco. L'omicidio di otto persone, il 3 agosto 2021; e l'attacco a una compagnia Jungla della polizia nazionale, avvenuto nel villaggio di Brisas de Mataje, il 18 agosto 2021, sarebbero alcuni casi di questa azione. Nell'ultimo attacco, 14 soldati sono rimasti feriti.

Le indagini indicano che membri delle forze di sicurezza avevano commesso crimini tra il 2020 e il febbraio 2022, apparentemente ricevendo trasferimenti di denaro in cambio di input. Allo stesso modo, per ordine di alcuni leader, come «José» e alias «Murga», gli imputati avrebbero dovuto assassinare i membri di «Los Contadores» e altri gruppi armati illegali, che erano nella conduzione delle operazioni a cui hanno partecipato.

Un pubblico ministero della Direzione specializzata contro le organizzazioni criminali ha accusato i cinque soldati e un individuo, che deve rispondere di concerto per commettere un crimine aggravato, corruzione, divulgazione del segreto, furto aggravato; e la produzione, il traffico, il trasporto di armi, munizioni per l'uso esclusivo delle Forze Armate.

Le persone indagate non hanno accettato le accuse e, per ordine di un giudice del controllo delle garanzie a Pasto (Nariño), devono rispettare una misura di assicurazione della custodia in un centro penitenziario.

Va ricordato che lo pseudonimi «José», presumibilmente incaricato di richiedere e pagare armi ufficiali, è stato recentemente catturato nella provincia di Esmeraldas (Ecuador). Attraverso l'ufficio dell'INTERPOL in Colombia, è stata fatta la richiesta di emettere una notifica blu contro di lui per chiedere il suo ritorno nel Paese.

Le autorità colombiane hanno inferto un altro colpo al clan del Golfo, dopo che è stata confermata l'estradizione di Carlos Antonio Moreno Tuberquía, alias Nicolás, che era il secondo al comando di quella struttura criminale.

L'uomo era il successore di Dairo Antonio Úsuga David, alias «Otoniel», che, ricordiamolo, è stato arrestato lo scorso ottobre dalle forze pubbliche. In questo senso, la mattina di questo venerdì 25 marzo, presso l'Air Military Transport Command (CATAM), è iniziato il trasferimento di «Nicolás», richiesto dai tribunali di New York e Miami, negli Stati Uniti.

Questa procedura è iniziata lo stesso giorno in cui la Camera Civile della Corte Suprema di Giustizia ha respinto la tutela che la difesa di Moreno Tuberquía ha presentato per impedirne l'estradizione nel territorio degli Stati Uniti. Va notato che questo processo è stato promosso dallo stesso presidente della Colombia, Iván Duque.

