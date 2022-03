Taylor Hawkins nei video che hanno catapultato i Foo Fighters alla fama mondiale

Il 25, 26 e 27 marzo sono state le date selezionate nel calendario per l'edizione 2022 dello 'Stereo Picnic Festival'. E, nella data in cui è iniziato l'evento, una rock band era tra i principali artisti ad esibirsi: i Foo Fighters si sarebbero esibiti questo venerdì sul palco di Campo Briceño 18, ei colombiani ascoltavano la loro musica, che avevano già suonato in altre occasioni nel paese quando erano in concerto.

Tuttavia, verso le dieci di sera del 25 marzo, i Foo Fighters hanno riportato una storia che prima li ha colpiti e poi tutti quelli che l'hanno ascoltata: media, fan e industria musicale: Taylor Hawkins, il batterista del gruppo che aveva circa 50 anni, era morto.

«La famiglia Foo Fighters è devastata dalla tragica e prematura perdita della nostra amata Taylor Hawkins. Il suo spirito musicale e le sue risate contagiose vivranno con noi per sempre. Il nostro cuore va a sua moglie, ai figli e alla famiglia, e chiediamo che la sua privacy sia trattata con il massimo rispetto in questo momento inimmaginabilmente difficile», sono state le parole condivise dal gruppo rock sul suo profilo Instagram.

I Foo Fighters confermano la morte del loro batterista Taylor Hawkins. Foto: Instagram @foofighters

Secondo i primi rapporti, il batterista americano è stato trovato morto nell'hotel Casa Medina di Bogotà dove alloggiava. In considerazione della situazione, lo spettacolo della band allo «Stereo Picnic Festival» (2022) è stato cancellato e altre esibizioni musicali che erano in sospeso in altri paesi.

Ora, in omaggio a Hawkins e alla sua carriera, Infobae ricorda alcuni dei video musicali dei Foo Fighters in cui il batterista brillava con le sue esibizioni. E come non iniziare con 'Everlong', una delle canzoni del gruppo che porta quella popolare etichetta, di risuonare nelle profondità dei loro fan, di apprezzare molto il loro pubblico. La canzone risale al 1997 e appare nel secondo album dei Foo Fighters, a cui è stato dato il nome «The Colour and the Shape».

Non va tralasciato che, insieme a Dave Grohl (cantante del gruppo), Hawkins si è messo in mostra nelle sue esibizioni per i video musicali. Un altro video musicale da menzionare è quello di 'Learn To Fly'; l'album che contiene questa canzone e altri successi si chiama 'There is Nothing Left to Lose', l'anno in cui questo lavoro è stato pubblicato è stato il 1999.

Passiamo ora al videoclip di 'Long Road To Ruin', questa canzone è catturata nella lista delle canzoni offerte nell'album «Echoes, Silence, Patience & Grace» dell'anno 2007. Se parliamo di visualizzazioni su YouTube, il pezzo audiovisivo della canzone è oggi con la cifra di 32.501.309 visualizzazioni.

L'album precedente copre anche l'uscita della canzone «The Pretender», contrariamente ai video citati, in questo pezzo audiovisivo i membri dei Foo Fighters non sono coinvolti nell'interpretazione di nessun personaggio, cantano e suonano i loro rispettivi strumenti, ma è proprio per questo che stanno fuori, qui puoi vedere Taylor Hawkins completamente dedito a suonare la batteria.

Il video di 'Breakout' è un altro pezzo piuttosto divertente da guardare, l'album a cui appartiene è 'There is Nothing Left to Lose' (1999).

D'altra parte, al di là della musica, anche i Foo Fighters sono entrati in campo cinematografico con le riprese di un film horror chiamato 'Studio 666′, la produzione è stata rilasciata nel 2022.

