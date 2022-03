Taylor Hawkins: Il sensibile tributo che i Coldplay hanno reso in concerto per la morte del batterista dei Foo Fighters

La musica è in lutto. La morte di Taylor Hawkins in Colombia ha sorpreso il mondo intero. La notte di marzo 25, il batterista dei Foo Fighters, un gruppo rock americano, è stato trovato senza vita all"hotel Casa Medina, nel Bogotá, dove doveva far parte del festival Estéreo Picnic.

Alla chiusura di questa nota, le cause della sua morte sono sconosciute, anche se si ritiene che abbia subito un attacco di cuore grazie alle informazioni fornite dalla Segreteria della Salute di Bogotà alla stampa. Sebbene i dettagli siano ancora riservati, puoi già conoscere la cronologia di come sono avvenuti gli eventi.

Quello che si sa per certo è che il gruppo musicale ha confermato la deplorevole notizia attraverso una dichiarazione sulle sue piattaforme alle 21:00, lasciando i fan scioccati perché Taylor Hawkis era pieno di vitalità nel spettacolo dei Foo Fighters a Lollapalooza, in Argentina, sei giorni prima della sua morte.

Dopo il messaggio, gli utenti di tutto il mondo hanno lamentato la partenza del batterista sui social network, così come varie celebrità del gilda musicale. Ma un tributo che ha colpito l"accordo più sensibile tra i fan dei Foo Fighters è stato quello dei Coldplay, una band che ha condiviso il palco con il gruppo Argentina.

HANNO CANTATO «EVERGLOW»

Durante il loro primo spettacolo in Messico e ore dopo la morte di Taylor Hawkins è stato confermato, Chris Martin, leader degli inglesi , si sedette davanti al suo pianoforte e agli occhi dei suoi seguaci rese omaggio a uno dei suoi grandi amici.

«Abbiamo sentito che un nostro amico, in una grande band chiamata Foo Fighters, è morto. Non eravamo sicuri che ne avremmo parlato al concerto, ma dobbiamo farlo perché sono nostri amici e ci teniamo a loro», ha detto il cantante della band con voce increspata.

«Riteniamo che dovremmo mandare amore ai Foo Fighters perché sappiamo che era una bella persona, quindi suoneremo questa canzone per i Foo Fighters», ha concluso e poi ha cantato i primi accordi di «Everglow».

Il testo della canzone è stato composto da Martin e Gwyneth Paltrow, che è stata sua moglie fino al 2014. Dopo la separazione, l'artista ha affermato che il tema «riguarda, se si tratta di una persona cara o di una situazione o di un amico o di una relazione finita, o che qualcuno è morto, stava pensando, dopo aver attraversato la tristezza di qualcosa, anche tu ottieni questo «bagliore perpetuo».

«Beh, dicono che la gente viene, che la gente se ne va, questo particolare diamante, è davvero speciale. E anche se forse te ne sei andato, e il mondo potrebbe non saperlo, vedo ancora che sei celeste. (...) Quando ho freddo, c'è una luce che mi dai. Quando sono all'ombra, sento un everglow dentro di me», dice una parte della canzone.

CONTINUA A LEGGERE: