Scontri e bandiere rosse, i rischi per Checo Pérez nel Gran Premio dell'Arabia Saudita

Dopo aver fatto una storica qualificazione al Gran Premio dell'Arabia Saudita nella sua edizione 2022, Sergio Pérez partirà da la prima posizione in griglia per la gara di domenica. In un circuito di Jeddah che si è caratterizzato come non specificamente ideale per gli overrun (quest'anno è il suo secondo in calendario), i rischi per il pilota messicano sono dovuti ai continui incidenti che si verificano tra le pareti strette e i limiti della pista.

Ad esempio, la sessione del giorno. L'attività è stata interrotta due volte a causa della presenza di bandiere rosse a seguito delle collisioni di Nicholas Latifi de Williams e Mick Schumacher de Haas. Il canadese durante il primo trimestre e il tedesco nel secondo trimestre. Quest'ultimo con un colpo fortissimo che ha generato una notevole incertezza sul suo stato di salute. Il suo benessere è stato finalmente confermato, ma ha dovuto essere portato in ospedale per ulteriori controlli.

La pista di Jeddah festeggia il suo secondo anno nel calendario di Formula 1. I giri ad alta velocità e le pareti come limiti hanno fatto sì che i piloti prestassero particolare cura e attenzione nello sviluppo dei giri. Lo stesso Checo ha affermato in più di un'occasione che questo fine settimana è uno dei più difficili della stagione della massima categoria del motorsport.

Mick Schumacher cade nelle qualifiche Q2 al Gran Premio dell'Arabia Saudita. Foto: @F1

Nel 2021, il 32enne pilota messicano ha dovuto lasciare il Gran Premio dopo aver recitato in uno scontro con un'altra vettura al 15° giro di gara, a causa dello spazio limitato e affollamento che si è generato subito dopo un rilancio di gara (anche a causa di un altro incidente). Il danno all'RB16B non le ha permesso di continuare in quello che è stato il penultimo round della stagione.

Per quanto riguarda le conseguenze dirette, significava allontanarsi dalla lotta per il terzo posto nella Coppa del Mondo che teneva in quel momento con il finlandese Valtteri Bottas de Mercedes. Il risultato si è concluso con l'ormai ex compagno di squadra di Hamilton al terzo posto in gara. Il Gran Premio è stato vinto da Lewis e al secondo posto c'era Max Verstappen.

«La gara della scorsa stagione è stata pazzesca, è un circuito molto impegnativo e lo sarà ancora di più con le nuove vetture. Sfortunatamente, non ho finito la gara nel 2021, quindi voglio fare una gara pulita e mostrare tutto il potenziale di questa vettura», ha detto Pérez prima della realizzazione dell'attuale Gran Premio.

Sergio Pérez ha continuato ad analizzare lo scontro che lo ha lasciato fuori dal GP dell'Arabia Saudita nel 2021. (Foto: Twitter/ @F1)

Quello che Pérez ha fatto questo sabato 26 marzo passerà alla storia non solo nella sua carriera professionale, ma anche negli sport messicani. La sua partenza dalla parte anteriore della griglia per la gara rappresenterà la prima volta che un pilota azteco lo farà.

El Tapatio ha fermato il timer a 1:28 .200, appena 0,025 secondi più veloce del Ferrari Charles Leclerc che ha conquistato il secondo posto. Carlos Sainz Jr. ha completato il podio dopo aver tagliato il traguardo 0.202 dopo.

«Mi ci sono voluti un paio di gare. È stato fantastico. Posso fare mille giri e non credo di poter battere quello che ho fatto, è stato emozionante. Non ci aspettavamo molto rispetto alle Ferrari, non ci siamo concentrati sulla gara, ma speriamo di continuare così domani», ha detto a fine giornata.

