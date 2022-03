Ricardo Monreal ha negato il conflitto con AMLO sulla riforma dell'elettricità: «Il meglio che abbiamo mai avuto»

Ricardo Monreal, leader del banco del National Regeneration Movement (Morena) al Senato della Repubblica, ha indicato che non avrebbe affrontato il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dopo che il Tabasqueño ha accusato il legislatore di essere disinformato sulla riforma dell'elettricità.

Durante la sua conferenza stampa mattutina del 25 marzo, López Obrador ha assicurato che se la riforma elettrica sarà approvata, andrà a beneficio del popolo messicano. Tuttavia, ha colto l'occasione per inviare una dura critica all'anche presidente del Consiglio di coordinamento politico (Jucopo), in cui lo ha definito «disinformato».

«È disinformato perché non ci sono perdite, anzi, vince il popolo del Messico, qualsiasi deputato, senatore dovrebbe pensare a ciò che è meglio per il popolo. L'unico padrone che ha un funzionario pubblico è il popolo. Le uniche aziende che dovrebbero interessare i dipendenti pubblici sono le imprese pubbliche «, ha affermato l'amministratore delegato.

Di fronte alle dichiarazioni del Tabasqueño, Monreal ha commentato di essere chiaro sulla sua posizione politica e ha ribadito la sua lealtà al partito delle ciliegie.

AMLO ha difeso la riforma elettrica (Foto: EFE/LUIS TEJIDO)

«Ho sentito l'espressione del Presidente della Repubblica al mattino. Non ho intenzione di affrontarlo, non mi separerò mai dalla sua posizione politica e dal Movimento. Non c'è disaccordo. Ha dato un'opinione, non ho intenzione di rispondere, non voglio confrontarmi con lui. Lo riconosco, lo rispetto, lo considero il miglior presidente che abbiamo mai avuto», ha detto Ricardo Monreal.

I commenti dell'amministratore delegato durante la mattinata di questo venerdì sono stati dati dopo che Monreal ha menzionato che sia nelle commissioni che nella presentazione della sessione plenaria, l'iniziativa presidenziale potrebbe subire cambiamenti, poiché diversi settori vedono aree di opportunità nella stesura finale promossa da l'Esecutivo. Ha anche auspicato che, nella revisione della Camera alta, si possano apportare opportune correzioni.

«Ricorda che rinunciamo alla giurisdizione nazionale, cioè che tutte le controversie che sorgono sull'interpretazione delle leggi, devono essere risolte in pannelli internazionali, in questi luoghi di arbitrato internazionale, (e) normalmente non facciamo bene e ce ne sono molti, miliardi di dollari in cui saremmo stati rischio di pagare, se fosse approvato in quei termini», ha detto Monreal a vari media lo scorso giovedì 24 marzo.

Secondo Monreal, Ignacio Mier prevede che il documento finale della riforma sarà presentato il 15 aprile (Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro)

Ha anche sottolineato che dopo aver parlato con Ignacio Mier, coordinatore di Morena alla Camera dei Deputati, gli ha detto che il prossimo 15 aprile, provvisoriamente, sarà quando l'iniziativa sarà pronta per essere rivolta al Senato.

Inoltre, ha affermato che fa parte del suo lavoro al Senato cercare oppositori, imprenditori ed esperti nel settore dell'energia e dell'elettricità al fine di alimentare le riforme, al fine di generare un'iniziativa che sia ben accolta dalla società messicana.

Moreal vede la riforma dell'elettricità come un'opportunità per dialogare con l'opposizione (Foto: EFE/Luis Galicia/Archivio)

«La mia posizione, in questo momento, è che una volta arrivati al Senato (i verbali), dobbiamo agire come ha sempre fatto, con riposo e moderazione, ma parlerò con tutti i coordinatori per dare il ritmo appropriato al minuto che ci arriva dalla Camera dei deputati, se sarà approvato», ha detto.

Per quanto riguarda l'avversione generata dalla riforma dell'elettricità nei banchi dell'opposizione, Monreal ha affermato che con le modifiche che spera si rifletteranno nel testo finale, serviranno come strumento per stabilire un dialogo.

