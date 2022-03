Putin ha ordinato una brutale caccia ai funzionari per tradimento

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a concert marking the eighth anniversary of Russia's annexation of Crimea at Luzhniki Stadium in Moscow, Russia March 18, 2022. RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS/File Photo





Quando il russo ha informato i suoi generali del piano per invadere l'Ucraina, tutto sembrava molto facile, ma le circostanze attuali mostrano uno scenario complesso che si è diffuso nel tempo, dando origine a una situazione che non era nei piani del Cremlino.

Un mese dopo l'inizio dell'operazione, con il passare dei giorni, la potenza militare di Mosca si fa sentire al di là della feroce resistenza dei difensori, a testimonianza della distruzione causata dai bombardamenti russi su varie città ucraine. Oggi, con l'inizio dell'assedio di Kiev, capitale del Paese, il timore è che un'ulteriore escalation di violenza si diffonda in tutta l'Ucraina. Tuttavia, nonostante l'inesorabile avanzata delle truppe di Mosca, la campagna russa sull'Ucraina, almeno nel primo mese del suo inizio, è per molti un fallimento come originariamente previsto.

Fino a questa settimana la Russia ha perso ufficialmente sette dei suoi generali che stavano combattendo in Ucraina; le vittime si sono verificate in meno di un mese . Come confermato dai funzionari di Washington e dell'Unione europea (UE), queste vittime inaspettate di ufficiali di alto rango devono essere aggiunte a gravi fallimenti operativi. Tra i più importanti, l'intelligence britannica ha indicato la disorganizzazione delle comunicazioni e la mancanza di disciplina dei suoi soldati come elemento che ha impedito il rapido successo dell'invasione dell'Ucraina.

Tuttavia, l'evento più scioccante per Mosca è stato riportato ieri venerdì dalla stampa britannica rilevando che un anziano Ufficiale militare russo, il colonnello Yuri Medvechek, comandante di una brigata corazzata, fu ucciso dai suoi stessi ufficiali e soldati in un atto di rivolta a causa delle perdite subite da una colonna di carri armati a suo carico, per la quale fu sindacato dai suoi uomini come inoperante e codardo per il morte di diversi suoi compagni. La versione britannica delle circostanze della morte di Medvechek non è stata ancora confermata o smentita da Mosca. Tuttavia, i dettagli orribili sono stati confermati dal corrispondente della rete televisiva araba Al-Jazzera di Mariupol riferendo che Medvechek è stato colpito da un carro armato della sua brigata guidato da un giovane tenente che lo ha letteralmente schiacciato quando l'ufficiale era deliberatamente sulla schiena passando sopra il suo corpo.

Sempre in direzione di quanto riportato ufficialmente dal governo ucraino e di un rapporto segreto di Washington, le forze armate ucraine hanno causato, fino al 24 marzo, la perdita di 14.902 soldati russi che sono stati neutralizzati dall'inizio della guerra. Il rapporto dell'intelligence statunitense indica anche che hanno distrutto 1.674 portaerei truppe, 487 carri armati, 249 pezzi di artiglieria, 62 camion cisterna, 82 sistemi di lancio multiplo di razzi, 123 elicotteri, 102 aerei, 52 sistemi di batterie antiaeree, 31 veicoli non aerei con equipaggio (droni) e 2 navi sono state affondate, mentre i restanti 4 sono stati danneggiati in misura maggiore o minore da modesti aerei ucraini.

Al di là di queste perdite confermate, una delle maggiori preoccupazioni del Cremlino è il conteggio dei suoi generali uccisi nel teatro delle operazioni, poiché erano tutti comandanti di due e tre stelle, incluso un tenente generale, che costituisce il più alto livello di vittime di alti ufficiali nell'esercito russo dalla seconda guerra mondiale. Anche durante l'invasione sovietica dell'Afghanistan, la perdita di uomini e attrezzature a causa dei mujaheddin musulmani - che in seguito avrebbero formato la terribile organizzazione terroristica Al-Qaeda e i talebani - fu estremamente grave e alla fine sfociò in un'umiliante sconfitta e nel ritiro da Mosca in quel momento, eppure lo avevano fatto non registrò mai la perdita di sei suoi generali in 30 giorni di combattimenti.

In questa direzione, giovedì scorso, Mykhailo Podoliak, capo dei consiglieri per la sicurezza nazionale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che i generali russi uccisi in combattimento sono caduti a causa della sottovalutazione delle capacità ucraine utilizzando un sistema di comunicazioni obsoleto che consentiva intercettarli.

Yakov Rezantsev, il settimo generale ucciso in Ucraina

Le valutazioni occidentali sulla morte dei comandanti russi sono un po' più realistiche. Un diplomatico francese, esperto di sicurezza, ha dichiarato alla stampa a Parigi mercoledì scorso che almeno sei generali russi erano effettivamente morti in Ucraina. Secondo il rappresentante francese, cinque di queste vittime erano dovute a malfunzionamenti delle vecchie apparecchiature di comunicazione elettronica russe che non erano correttamente utilizzate ed esponevano la posizione dei militari agli attacchi alle loro posizioni sul terreno. Il diplomatico francese ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che le autorità ucraine hanno registrato la perdita di un sesto generale russo, ma che questo comandante è caduto a seguito di un'operazione notturna di un cecchino che è riuscito a abbatterlo da una distanza imprecisata, che attira anche fortemente l'attenzione in termini di inosservanza di regole misure di sicurezza di base nei campi militari russi, soprattutto durante la notte, quando l'operazione di un cecchino riduce al 30% le sue possibilità di successo in relazione a un attacco durante le ore diurne.

Per l'intelligence della NATO, i generali russi stanno combattendo in prima linea di fronte a vari atti di indisciplina da parte di giovani soldati con poca esperienza e la debolezza dei quadri intermedi per guidarli sul campo di battaglia. In altre parole: i generali devono andare in prima linea di battaglia per far rispettare i loro ordini, il che li espone a un rischio maggiore di quanto normalmente si osservi in quelle gerarchie militari.

Allo stesso tempo, a Washington, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha dichiarato mercoledì che la cosa più intelligente che Mosca potrebbe fare in questo momento è prendere la decisione di porre fine a questo conflitto e cessare l'aggressione militare contro l'Ucraina. Sempre giovedì scorso, il Ministero della Difesa britannico ha riferito che ottenere il controllo del traffico aereo era l'obiettivo principale della Russia durante i primi giorni del conflitto e il suo fallimento ha ridotto esponenzialmente il suo progresso militare operativo. Tale valutazione viene mantenuta anche se i militari russi oggi circondano Kiev, la capitale ucraina e hanno rilevato altre città strategicamente importanti dove la resistenza sta ancora operando in modalità guerriglia.

Questo scenario militare è stato descritto molto bene nell'opinione di un esperto militare di Washington che sono membri dell'Institute for War Studies (ISW), che hanno sottolineato nelle loro dichiarazioni che le forze armate ucraine e il corpo riservista e civile hanno sconfitto - almeno inizialmente - il russo campagna lanciata da Vladimir Putin. Altri esperti militari occidentali ritengono che la campagna dell'Ucraina fosse mirata a una serie di operazioni aeree e terrestri attraverso le sue unità corazzate di carri armati per conquistare Kiev, Kharkov, Odessa e altre città ucraine per forzare un cambio di governo in Ucraina in non più di 5 a 8 giorni. Al momento, un'operazione del genere è fallita miseramente, l'obiettivo delle forze russe non è stato raggiunto in 30 giorni e continuano a muoversi lentamente data la resistenza ucraina. I progressi russi sono limitati in alcune parti del teatro militare, anche se alla fine e in poche settimane potrebbero raggiungere il loro obiettivo se non fosse stato raggiunto un cessate il fuoco prima, ma è chiaro che non sono riusciti a catturare i loro obiettivi secondo il piano originale.

Il segretario Austin, parlando in una conferenza stampa in Bulgaria con il primo ministro bulgaro Kiril Petkov, ha affermato che i russi sono stagnanti su diversi fronti, il che è vero. In un'altra risposta a una domanda, se Mosca avrebbe tentato di impadronirsi di Odessa, Austin è stato cauto, dicendo che sebbene non potesse parlare di pianificazione o strategia russa, è chiaro che le tattiche utilizzate fino ad oggi non mostrano alcuna indicazione che le truppe di Putin stiano adempiendo al loro piano originale quando entrano e occupando l'Ucraina. per deporre il suo governo. La prova che le cose non sono andate bene militarmente per i russi è che hanno usato tecniche brutali che assomigliano al modo in cui stanno attaccando i corridoi umanitari per l'evacuazione di civili e centri abitati disarmati, ha aggiunto Austin.

Tuttavia, le forze russe continuano la loro offensiva, che in molti casi ha violato aspetti umanitari come il diritto alla guerra stesso, questa settimana le autorità ucraine hanno accusato l'esercito russo di bombardare indiscriminatamente una scuola d'arte in cui 430 persone erano rifugiati nella città di Mariupol, dove l'assedio e l'azione brutale delle truppe russe passerebbe alla storia a causa del credibile sospetto di aver commesso massicci crimini di guerra.

Funzionari del governo locale a Mariupol hanno confermato che la scuola d'arte è stata completamente distrutta e se ci sono stati sopravvissuti, le persone sono rimaste sotto le macerie dell'edificio per troppe ore senza che si potesse fare nulla per salvarli a causa dell'intensità del fuoco di artiglieria russa che che non ci sono informazioni sulla sorte di quei rifugiati prima dell'attacco, ma si ritiene che non ci siano sopravvissuti. Si ritiene che la distruzione della scuola, dove i civili si sono rifugiati dalle bombe, sia stata causata dall'impatto di un missile Kinzhal - un'arma distruttiva ipersonica della velocità - mai sparato prima in combattimento e ancor meno contro aree civili che hanno causato la devastazione dell'edificio e il quasi morte certa dei 450 civili rifugiati lì.

Un'altra fonte di intelligence dell'Europa occidentale a cui ha avuto accesso Infobae ha affermato di monitorare elettronicamente le operazioni militari in Ucraina e di essere stati in grado di accedere attraverso immagini satellitari inedite ai danni arrecati nella scuola dove c'erano solo civili, indicando che è simile all'attacco portato uscito sabato scorso su un deposito di armi e munizioni ucraine nella parte occidentale del paese e vicino al confine con la Polonia, quindi non c'è dubbio che entrambi gli attacchi hanno utilizzato missili ipersonici Kinzhal anche contro i civili che hanno cercato rifugio nell'edificio della scuola, che costituisce un crimine di guerra.

Di fronte a questa azione, non sorprende che il procuratore della Corte penale internazionale, Karim Khan, abbia chiesto di far avanzare un'indagine sui crimini di guerra e l'uso come strumento per generare terrore per gli stupri di ragazze e donne adulte che la Russia avrebbe perpetrato. Con questo, i problemi che Vladimir Putin avrebbe dovuto affrontare non si concentrano più solo sulla sua ritardata e lenta operazione militare per conquistare l'Ucraina o sulla crisi economica che incombe sulla Russia come prodotto di sanzioni economiche e finanziarie.

Mentre questo accade, il silenzio è sempre più assordante all'interno del Cremlino da parte di quei funzionari che non avrebbero osato interrogare il nuovo «zar» Vladimir prima, e tutto sembra crescere giorno dopo giorno come molti mega-milionari russi e quadri politici di mezzo alla Duma e Il Cremlino inizia a preoccuparsi. D'altra parte, l'ultima tornata di sanzioni, molto più severe di quelle precedentemente conosciute, è stata spinta dall'UE e da Washington nel quadro del viaggio del presidente Biden in Europa questa settimana, e sembrano avere un effetto devastante sull'economia russa, che sta dividendo le opinioni all'interno del Il regime di Putin come mai prima d'ora. prima tra i funzionari russi che non vogliono rimanere nella storia come politici di un paese economicamente distrutto, tanto meno come complici e criminali di guerra. Questa situazione all'interno della politica russa ha portato Putin a ordinare ai suoi servizi segreti di cacciare brutalmente i funzionari coinvolti in quello che il presidente considera alto tradimento.

Data questa situazione, i funzionari della NATO sostengono che ci deve essere una comprensione delle ragioni delle prime defezioni dei quadri politici del Cremlino e di alcuni mega-milionari russi, molti dei quali hanno già lasciato Mosca con le loro famiglie e sono stati protetti dall'Unione Europea, che per l'epoca essere e per motivi di sicurezza preservano la propria identità.

CONTINUA A LEGGERE: