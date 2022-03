Più di 9 milioni di persone si sono trasferite in altri EPS, ma i problemi di assistenza rimangono

Personal médico atiende a un enfermo en una unidad de cuidado intensivo NO COVID del Hospital El Tunal, el 17 de enero de 2021 de en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

In Colombia, un totale di 13 EPS sono stati liquidati a seguito di problemi di corruzione e risorse per il loro funzionamento, quindi gli utenti sono stati gravemente colpiti dall'esaurimento dei servizi sanitari o dall'assenza di un posto dove accedere ai farmaci.

Iván Mesa, direttore delle assicurazioni presso il Ministero della Salute, ha assicurato a W Radio che le liquidazioni cercano di migliorare la salute in Colombia ea beneficio dei pazienti che erano affiliati a uno dei WPS che hanno smesso di funzionare.

Ha anche detto che, nonostante la preoccupazione dei colombiani, nessuno sarà lasciato senza assistenza sanitaria e ha dato una parte di tranquillità a tutti coloro che sono in attesa di un trasferimento.

Molte persone hanno riferito di essere state trasferite all'EPS, che non ha copertura nel comune in cui vivono. Per questo, Mesa ha detto che il decreto di trasferimento lo risolverà.

A questo proposito, Mesa ha affermato che l'obiettivo è che le persone abbiano la possibilità di scegliere il fornitore di servizi sanitari più adatto alle loro esigenze.

«Il monitoraggio della gestione è guidato dalla Sovrintendenza Nazionale della Salute, ormai l'EPS dovrebbe avere le cure necessarie, ciò che si cerca è rafforzare la rete assicurativa», ha chiarito.

Mesa ha affermato che ci sono già 9 milioni di utenti trasferiti su diversi EPS e ha affermato che è stato un volume significativo di utenti.

«Dal momento in cui il ministero ha assunto l'assegnazione degli utenti ad altri EPS, abbiamo più di 9 milioni di persone riassegnate ad altri EPS, con liquidazione determinata, prelievi parziali o insediamenti volontari. È stato un volume significativo di utenti che si sono trasferiti».

Dopo questa distribuzione, gli utenti di Coomeva EPS in liquidazione potranno sapere a quale EPS sono stati assegnati inserendo le affiliate Consulta assegnate ad altri EPS. E a sua volta, l'EPS ricevente deve comunicare la rete di servizi sanitari a disposizione dei propri utenti, nonché i canali di assistenza.

«Si raccomanda che, al fine di facilitare l'accesso ai servizi sanitari, il membro contributore o il capofamiglia contattino l'EPS assegnato e aggiornino i loro dati di base e il loro gruppo familiare», ha confermato il direttore delle assicurazioni del Ministero della salute e della protezione sociale.

L'ammontare del debito detenuto da EPS Coomeva, che è appena entrato nel processo di liquidazione, è vicino a $837 milioni di pesos con cliniche e ospedali nel paese, conti che dovranno essere risolti nell'ambito del processo di liquidazione dell'entità sanitaria.

Data la decisione della Sovrintendenza alla Salute, le associazioni dei pazienti si aspettano che si tenga conto del fatto che i pazienti che verranno trasferiti, per la maggior parte, hanno malattie gravi.

Secondo l'Associazione colombiana degli ospedali e delle cliniche (ACHC), che raggruppa più di 300 IPS, il debito di Coomeva nei confronti di queste istituzioni a giugno 2021 ammontava a oltre 554 milioni di dollari. Il 73% era in ritardo di portafoglio.

Secondo le informazioni della Sovrintendenza, Coomeva ha passività vicine a $1,7 trilioni, ovvero l'EPS ha un livello di debito di 1,6 volte il valore del bene. «Ciò rappresenta un divario di 204,23 miliardi di dollari in azioni adeguate e perdite cumulative superiori a un miliardo di pesos», ha affermato la banca.

Da ottobre, la gilda ha emesso l'avviso al Ministero della Salute per mezzo di una lettera, chiedendo misure urgenti per risolvere la situazione che, nonostante i ripetuti tentativi di dialogo, non era stata risolta.

La liquidazione annunciata un paio di giorni fa dalla Sovrintendenza alla Salute, per 4 anni, infatti, era sotto sorveglianza speciale, ma Coomeva non ha preso le misure di Supersalud.

«Coomeva non soddisfa le condizioni finanziarie e di solvibilità, con il capitale minimo e indicatori azionari adeguati», ha affermato l'entità perché durante i primi 11 mesi del 2021, Coomeva ha registrato perdite per $190,219 milioni.

