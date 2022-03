Pianifica te stesso! Questo sabato Bogotá organizza una giornata di vaccinazione gratuita contro il papillomavirus umano

In occasione della commemorazione della Giornata mondiale per la prevenzione del cancro cervicale, il Ministero della Salute di Bogotá ha annunciato che, insieme alla Lega colombiana contro il cancro, terranno una giornata di vaccinazione gratuita contro il papillomavirus umano (HPV) questo sabato.

Secondo l'entità, il biologico previene il cancro cervicale, quindi hanno invitato le ragazze di età compresa tra 9 e 17 anni a recarsi negli 11 punti che sono stati istituiti a Bogotá per la vaccinazione gratuita contro l'HPV.

Da parte sua, il Segretario alla Salute di Bogotà, Alejandro Gómez, ha invitato gli uomini a venire anche nei punti di vaccinazione per essere immunizzati contro la malattia. «La giornata di oggi include il vaccino gratuito per le donne, ma invito tutte le famiglie in modo che anche gli uomini possano applicarlo», ha scritto il funzionario attraverso il suo account Twitter.

Il segretario Gómez ha poi spiegato che, sebbene nel «caso degli uomini, purtroppo, non è gratuito perché il piano nazionale di vaccinazione non lo ha incluso per loro, ma è consigliabile (che lo applichino)».

Coloro che sono interessati a ricevere il vaccino contro il Papillomavirus umano potranno farlo nei seguenti 11 punti abilitati, tra le 8:00 del mattino e le 4:00 del pomeriggio di questo sabato:

A nord di Bogota:

- Lega colombiana contro il cancro- gara 12 A # 77-34 (vicino a Unilago).

- Centro commerciale Galerias.

- Centro commerciale Plaza Imperial.

- Centro commerciale Bulevar Niza.

- Coliseum Tibabuyes.

Centro est di Bogotà:

- Centro commerciale Centro Mayor.

- Centro commerciale Mallplaza.

A sud di Bogota:

- Centro commerciale Altavista.

A sud-ovest di Bogotà:

- Centro commerciale Paseo Villa del Río.

- Centro commerciale Gran Plaza Bosa.

- Colosseo Cayetano.

Dopo aver annunciato la giornata di vaccinazione contro l'HPV a Bogotà, il Segretario della Salute ha anche annunciato che avrebbe esteso una richiesta al Ministero della Salute in modo che anche gli uomini possano ricevere gratuitamente l'immunizzatore contro il Papillomavirus umano.

«Nella prevenzione come nella contraccezione, le responsabilità sono loro e loro, allo stesso modo. Questa è anche un'equa distribuzione delle cure», ha affermato Gómez.

Immagine d'archivio. Nel 2021, i casi di cancro cervicale sono aumentati a Bogotà. Foto: ANDINA

Per quanto riguarda i dati sul cancro cervicale a Bogotà, il Ministero della Salute ha annunciato che, nell'ultimo anno, l'incidenza del cancro cervicale nella città è aumentata del 61,2% rispetto al 2020, da 1.223 casi a 1.971 nel 2021.

Secondo l'entità, le località che hanno riportato la maggior parte dei casi di cancro cervicale durante l'anno precedente sono state: Suba, con 203; Kennedy, con 186; Engativa, con 140 e Bosa, con 111.

Date le cifre, l'entità ha ribadito il suo invito al grande pubblico per prevenire l'HPV immunizzando contro la malattia e anche per eseguire i rispettivi test DNA/HPV per rilevare, trattare e curare precocemente il cancro cervicale.





