Oscar 2022: Jane Campion la storia dell'unica regista nominata

Director Jane Campion attends the 74th Annual Directors Guild of America (DGA) Awards in Beverly Hills, California, U.S., March 12, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Mancano pochi giorni alla 94esima edizione degli Oscar e con essa l'euforia per il premio più importante della settima arte al mondo ha suscitato grande interesse. Una delle categorie più importanti e ambite è «Miglior regista» e quest'anno, nonostante la grande rivoluzione sociale che inizia a rendere giustizia alle donne in varie sfere culturali, politiche e persino lavorative, c'è solo una donna nominata nel 2022.

Jane Campion, che è la favorita per vincere la statuetta, è in competizione per l'Academy Award grazie al suo lavoro in El Poder Del Perro, il western che potrebbe una volta per tutte dare a Netflix - la più grande piattaforma di streaming del mondo - il suo primo trionfo nella categoria premier del cerimonia. Nonostante queste buone previsioni, il suo trionfo non rappresenterebbe solo un altro elemento nel suo curriculum, ma anche la possibilità di diventare la terza donna a vincere quel premio in tutta la sua storia.

La storia della vita di questo regista è diventata rapidamente un argomento di interesse nei social network e nei media, non solo perché è la potenziale vincitrice, ma anche perché è un grande striscione nella lotta per l'equità delle nomination all'interno degli Oscar che sono stati criticati negli ultimi anni per la mancanza di donne spazi all'interno delle categorie principali, con «Best Management» che è la più richiesta da cambiare.

Per Campion questa nomination si aggiunge a un record di due nella stessa categoria, qualcosa di unico per una donna IL POTERE DEL CANE (da L a R): PHIL JONES (PRODUTTORE ASSOCIATO - 1ST ASSISTANT DIRECTOR), JANE CAMPION (REGISTA - PRODUTTORE - SCRITTORE). Cr. KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX © 2021

Elizabeth Jane Campion è nata il 30 aprile 1954 a Wellington, in Nuova Zelanda, e sotto i mezzi di sussistenza che i suoi genitori hanno generato con un'attività nel settore calzaturiero ha deciso di studiare antropologia alla Victoria University di Wellington nel 1975. Dopo aver viaggiato per un anno in Europa e aver studiato pittura alla Chelsea School of the Arts di Londra, Campion si è trasferito in Australia, dove ha completato una laurea in pittura presso la Sydney School of the Arts dell'Università di Sydney nel 1979.

Come breve resoconto della sua vita sentimentale e della famiglia che ha formato, nel 1992 Campion sposò Colin David Englert. Il loro primo figlio, Jasper, è morto all'età di 12 giorni, ma nel 1994 è nata la loro figlia Alice Englert, che si dedica alla recitazione. Jane e Colin hanno divorziato nel 2001.

Nella sua carriera professionale nel mondo della settima arte, il suo primo cortometraggio, Peel (1982) ha vinto la Palma d'oro come miglior cortometraggio al Festival di Cannes 1986, ma il riconoscimento internazionale gli è arrivato con il suo film The Piano (1993). Con questo film ha vinto allo stesso festival così come il premio come miglior regista dell'Australian Film Institute e l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale nel 1994.

La sua carriera nel cinema ha già un precedente sulla conquista delle donne nel mondo della regia cinematografica, poiché è stata la seconda regista nominata all'Oscar per la migliore regia nella storia dell'Accademia. Nel 1993, è diventata la prima donna a vincere la Palma d'oro al Festival di Cannes, una pietra miliare che non si è ripetuta fino al 2021, quando Julia Ducournau ha ricevuto il suo assolo per il suo secondo lungometraggio, Titane.

È stata la seconda donna ad essere nominata come «Miglior regista» agli Oscar

Nel 1996 ha diretto il film Portrait Of A Lady, tratto dal romanzo di Henry James, e interpretato da Nicole Kidman, John Malkovich, Barbara Hershey e Martin Donovan. Holy Smoke (1999) ha riunito Champion con Harvey Keitel, questa volta con il ruolo femminile di Kate Winslet. In the Cut (2003), un thriller erotico basato sulla scrittrice di bestseller Susanna Moore, ha offerto a Meg Ryan l'opportunità di liberarsi dei ruoli del cinema di famiglia.

Fuori dal cinema, Jane è stata la produttrice esecutiva del documentario Abduction: The Megumi Yokota Story (2006), ma nel 2009 ha pubblicato Bright Star, un film che segna il suo ritorno al romanticismo nello stile più puro di The Piano. Racconta la storia d'amore dei poeti John Keats e Fanny Brawne.

Nel 2019 il suo film El Piano è stato scelto come miglior film di tutti i tempi diretto da una donna, secondo un sondaggio di esperti cinematografici organizzato dalla BBC, aggiungendo a un altro dei grandi trionfi per lei e per le donne dell'industria dello spettacolo che lo hanno anche elencato come uno dei principali pionieri del cinema e una figura a cui seguirà la rivoluzione all'interno di spazi che prima erano considerati solo per «uomini».

La sua lista completa di apparizioni non è solo in film ma anche in cortometraggi come: The Lady Bug (segmento del film antologico To Each His Own Cinema) nel 2007, The Water Diary (segmento del film antologico 8) nel 2016, After Hours nel 1984, Peel: An Exercise in Discipline nel 1982 o Mishaps of Seduction and Conquest nel 1981.

La televisione è un'altra piattaforma in cui ha lavorato con grande successo e dimostrando che la sua versatilità quando si tratta di lavorare è una delle sue più grandi qualità, in quanto ciò gli ha permesso di realizzare progetti come: 2017 Top of the Lake: China Girl (miniserie TV, co-diretto con Ariel Kleiman), Top of the Lake (miniserie televisiva, co-diretta con Garth Davis), Two Friends (film per la TV) e Dancing Daze (serie TV, episodio 1).

The Power of the Dog (The Power of the Dog) è un film drammatico western autoprodotto e diretto basato sull'omonimo romanzo di Thomas Savage del 1967. Il film è interpretato da Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons e Kodi Smit-McPhee. Questo film è in testa con 12 nomination ai 94 premi Oscar, incluso il miglior film.

Trascorsero dodici anni tra la prima di Bright Star e The Power of the Dog. Fortunatamente, critica, pubblico e industria hanno accolto con entusiasmo il ritorno di un regista in grande stile, con il quale la nomination di Jane Campion potrebbe essere aggiunta a Chloé Zhao e Kathryn Bigelow come uniche donne a vincere un Oscar.

Solo sette donne sono state nominate come miglior regista: Lina Wertmüller per Pasqualino Settebellezze (1976), Jane Campion per The Piano (1993) - sì questa è la sua seconda nomination -, Sofia Coppola per Lost in Translation (2003), Kathryn Bigelow per The Hurt Locker (2009), Greta Gerwig per Bird Lady (2017), Emerald Fennell per Promising Young Woman (2020) e Chloé Zhao per Nomads Land (2020); di questi, solo Bigelow e Zhao hanno vinto la statuetta.

