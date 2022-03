Olga Zumarán consiglia i ragazzi dello spettacolo: «Pensano che lo scandalo dia soldi, calpestano il terreno»

Nel novembre 2021, Olga Zumarán è riuscita a sconfiggere il cancro cervicale dopo aver subito un'isterectomia; cioè la rimozione totale del suo utero. Questo episodio ha segnato completamente la vita dell'attrice peruviana, che ora è ambasciatrice della campagna «Utero senza vergogna».

A causa della sua lunga carriera nella televisione peruviana, la ricordata Eva Olazo de Mil Oficios vuole informare i suoi follower sull'importanza dei controlli preventivi. Grazie a questi, Olga ha diagnosticato la sua malattia oncologica in tempo e ha avuto maggiori possibilità di una pronta guarigione.

« So di poter influenzare le persone, che non hanno vergogna e fanno i loro controlli. Sfortunatamente, ai miei tempi non c'erano vaccini, ora ci sono vaccini contro il papillomavirus umano. Quindi dico sempre alle donne di lavorare con la prevenzione, frequentare il loro ginecologo sano», ha commentato in un'intervista per il quotidiano La República.

A proposito del suo successo in televisione, Zumarán aggiunge di sapere bene che il mezzo è eccitante, sebbene la popolarità e la fama siano effimere. « L'importante è lasciare il segno come una brava persona, un bravo attore, un buon presentatore in modo che si ricordino di te con affetto. Quello è già nel libro dello spettacolo, l'enciclopedia come si suol dire e mi dà grande piacere», ha aggiunto.

COSA NE PENSI DEGLI SHOW BOYS?

Anche se non ha detto nomi, l'ex reginetta di bellezza ha affermato di conoscere bene la nuova generazione di personaggi televisivi peruviani che stanno raccontando l'ora, gli stessi che diventano notizia a causa dei loro scandali.

«Questi ragazzi pensano che la vita non accadrà. Quando hai 20 o 30 anni, vedi 60 o 70 anni così lontani e non sai che quando ti giri finisce tutto, come la pandemia che ci ha rinchiusi tutti. Pensano che lo scandalo dia soldi, che ti assumano. Mi hanno detto: 'Fate qualche scandalo per essere assunti'», ha detto.

Olga Zumarán ha raccomandato di seguire il suo consiglio: «Cammina sulla terra, lavora, studia, risparmia; non stare con i carrelli dell'anno». Sottolinea anche che possono divertirsi, ma con consapevolezza e controllo: «Devi avere un po' di gestione perché ci sono molti danni alla tua salute mentale».

La vita dell'attrice è già fuori pericolo. (Foto: Instagram)

IL MOMENTO PIÙ DIFFICILE DEL 2021

Nel settembre di quell'anno, Olga Zumarán aveva una lesione pre-maligna sulla cervice rilevata mediante colposcopia. «La prima cosa che mi è venuta in mente è stata l'idea della morte. Stavo pensando a quanto tempo potrei rimanere in vita, potrebbero volerci qualche anno o solo mesi. Nessuno nella mia famiglia ha mai sofferto di questo tipo di cancro o di nessun altro», ha detto a El Comercio quando ha saputo dei risultati.

Prima di questa procedura, l'ex reginetta di bellezza aveva eseguito il suo controllo di routine annuale, dove il medico ha trovato un'anomalia e ha ordinato questo secondo esame che ha ingrandito l'immagine della cervice ed è riuscito a identificare la lesione.

Dopo averla valutata, era determinata a eseguire un'isterectomia che ha avuto successo, quindi il cancro è già fuori dal suo corpo. «Mi hanno rimosso le ovaie, le tube di Falloppio e l'utero, i medici mi dicono che ho una prognosi molto buona, perché all'inizio hanno preso la malattia», ha detto dopo l'intervento chirurgico.

Olga Zumarán è stata sottoposta a isterectomia. (Foto: EsSalud)

