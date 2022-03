Ninel Conde ha ritirato la causa contro Giovanni Medina per danni morali

Giovanni Medina ha confermato che Ninel Conde ha ritirato la causa intentata contro di lui per danno morale. Questo conflitto legale è iniziato nel giugno 2021 e aveva fatto progressi, tuttavia, il cantante ha deciso che non continuerà in modo che ci sia pace tra i due.

Lo scorso giugno Ninel Conde ha annunciato di aver citato in giudizio Giovanni Medina, padre di suo figlio Emmanuel, a causa delle dichiarazioni rilasciate dall'uomo d'affari contro di lui nei media, oltre che esponendo costantemente i bambini sui social network e sulle riviste.

Tuttavia, nel tratto finale della causa legale per la custodia di suo figlio, Ninel ha deciso di abbandonare la causa in modo che non ci siano conflitti tra lei e il suo ex partner ora che entrambi stanno cercando di vivere con Emmanuel, come ha detto Medina in prima persona:

Giovanni Medina si sta attualmente occupando di Emmanuel, ma lui e Ninel stanno aspettando di sapere come sarà la custodia con la sentenza (Foto: Instagram/ @giovannimedinam)

All'epoca, gli avvocati di Conde hanno persino affermato che parte della causa era dovuta alle dichiarazioni che l'uomo d'affari ha fatto sul cantante, sul suo matrimonio con Larry Ramos e, recentemente, perché ha sostenuto e forse è stato un informatore per la giornalista Anabel Hernández, che ha scritto nella sua ricerca Emma e le altre narco signore della presunta relazione di Ninel con i capos.

Tuttavia, Giovanni ha rivelato che il suo ex compagno gli aveva detto di averlo citato in giudizio perché «sconsiderato», ma, come lui, ha cercato la pace tra i due.

Inoltre, l'uomo d'affari ha condiviso che non c'è più un mediatore tra i due, poiché il rapporto è migliorato al punto che non ci sono più accordi da fare, ma stanno aspettando la sentenza per sapere come sarà la custodia di Emmanuel.

D'altra parte, Medina ha confessato che la convivenza tra Ninel e suo figlio continua ad essere «fredda», ma spera che presto ci sia un buon rapporto tra loro due in modo che Emmanuel possa avere i suoi due genitori presenti.

Ninel Conde ha smesso di vedere Emmanuel a causa della pandemia e dei problemi sorti da Larry Ramos (Foto: Instagram/ @ninelconde)

«Al giorno d'oggi, la convivenza è stata un po' fredda, deve essere creato più che legame, ma questo accade proprio con la convivenza. Dobbiamo continuare a incoraggiarlo; da parte mia, porre le condizioni necessarie perché ciò avvenga», ha detto l'uomo d'affari.

A febbraio, la ballerina ha anche condiviso di aver cercato di ristabilire un buon legame emotivo con suo figlio, però, è consapevole che «la connessione è totalmente rotto», dal momento che non erano stati faccia a faccia per mesi, quindi non era rimasto altro che continuare a fare tutto il possibile per far sentire il bambino a suo agio con esso. Secondo Medina, nella prima riunione tra madre e figlio non c'è stato alcun momento emotivo per entrambi, ma nemmeno un momento di stress.

Ninel aveva anche condiviso che, durante la convivenza, si è mantenuta una buona atmosfera tra i tre e ha ringraziato il padre di suo figlio per non aver obiettato che Emmanuel la vedesse.

A proposito di Larry Ramos e dell'ordine restrittivo che Giovanni ha posto in modo che l'ex partner di Ninel Conde non si avvicini a Emmanuel, ha assicurato che è qualcosa che è «già lì» e continuerà ad essere lì, anche se non si preoccupa perché, attualmente, il colombiano è un latitante dalla giustizia e potrebbe essere arrestato in qualsiasi momento.

CONTINUA A LEGGERE: