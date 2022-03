Miami e Cusco, le città in cui i peruviani hanno viaggiato di più nel 2021

Secondo il rapporto più recente di Despegar, la principale compagnia di viaggi in America Latina, gli Stati Uniti sono stati la destinazione preferita dai peruviani quando si tratta di viaggiare e pianificare le loro vacanze durante il 2021. Cinque città degli Stati Uniti sono in cima alla classifica nelle prime 10 destinazioni internazionali.

«Miami è una destinazione che appare sempre nelle preferenze dei peruviani per la sua varietà di attrazioni turistiche, che la rende ideale per viaggiare con la famiglia, la coppia e gli amici. D'altra parte, dalla riattivazione dei voli internazionali, più di 17.000 peruviani si sono recati a Orlando e nel solo 2021 l'interesse per viaggiare verso quella destinazione è cresciuto di oltre il 70%, posizionandosi come la seconda città preferita in questo paese «, ha affermato Inés Hochstadter, Paese Manager di Despegar per Perù, Ecuador e Colombia.

«Tumbes e Piura sono state le destinazioni locali in più rapida crescita nell'ultimo anno. Questo perché molti hanno scelto siti che offrono una connessione con la natura e gli spazi aperti. Per quanto riguarda le attività, le preferite erano i tour della città, Machu Picchu, Canyon del Colca, Paseo a la Huacachina e Parque de las Aguas a Lima», ha aggiunto.

Le città più visitate nel 2021 sono state:

-Classifica delle destinazioni internazionali:

1. Miami

2. Cancun

3. Orlando

4. New York

5. Fort Lauderdale

6. Punta Cana

7. Madrid

8. Cartagena

9. Città del Messico

10. Los Angeles

-Classifica delle destinazioni nazionali:

1. Lima

2. Cusco

3. Piura

4. Arequipa

5. Tarapoto

6. Iquitos

7. Tumbes

8. Chiclayo

9. Trujillo

10. Pucallpa

FESTE E SOGGIORNI

Il rapporto riportava una preferenza per i viaggi durante le vacanze o le festività come Pasqua, vacanze scolastiche, festività nazionali, Natale e fine anno. Inoltre, durante il secondo trimestre, c'è stato grande interesse a visitare città negli Stati Uniti come Washington, Houston o Dallas, che di solito non erano le più scelte in epoca pre-pandemica.

Per quanto riguarda il soggiorno, la tendenza per le destinazioni nazionali è compresa tra 3 e 5 giorni, e per i viaggi internazionali, da 5 a 7 per le spiagge del Sud America e dei Caraibi; e da 15 a 30 per gli Stati Uniti e l'Europa.

«Siamo molto felici di vedere che l'interesse per viaggiare e visitare nuove destinazioni rimane intatto. Siamo ottimisti su ciò che verrà e speriamo che sempre più viaggiatori torneranno a questa affascinante abitudine», ha concluso il Country Manager di Despegar per Perù, Ecuador e Colombia.

