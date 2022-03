Messico e Stati Uniti firmano accordi per combattere la pesca illegale e proteggere gli ecosistemi marini

Una tortuga caguama es captada atorada en una red de pesca en aguas cercanas a Playa San Lázaro, en Baja California Sur, México. Centro para la Diversidad Biológica via Reuters. ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO. NO VENTA. NO ARCHIVO.

La protezione degli ecosistemi marini minacciati dall'inquinamento da plastica e dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata è stato uno dei temi che l'Assistente Segretario di Stato degli Stati Uniti per gli Oceani e gli Affari Ambientali e Scientifici Internazionali, Monica Medina, ha esaminato durante il suo visita di tre giorni in Messico che si è conclusa questo venerdì.

Medina è stata a Città del Messico dal 23 al 25 marzo per incontrare il Ministro dell'Ambiente e delle Risorse Naturali (Semarnat), María Luisa Albores; i capi del Procuratore Federale per la Protezione Ambientale (Profepa), Blanca Alicia Mendoza; della Commissione Nazionale del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, e la Commissione nazionale per le riserve naturali protette (Conanp), Adán Peña Fuentes.

L'Ambasciata degli Stati Uniti in Messico ha spiegato che questi incontri hanno discusso, tra le altre questioni, la conservazione marina e la protezione degli ecosistemi fragili e delle specie in via di estinzione, tra cui vaquita e totoaba.

Medina ha elogiato la presentazione messicana del Parco Nazionale di Revillagigedo come parte della rete di aree marine protette del Corridoio Marino Tropicale Orientale e la sua accettazione da parte del Segretariato del Corridoio.

Ha anche incontrato il Segretario della Marina (Semar), José Rafael Ojeda, e i leader della Commissione nazionale per l'acquacoltura e la pesca (Conapesca) e l'Istituto Nazionale della Pesca (Inapesca), con i quali ha affrontato il problema dell'illegale, non denunciato e non regolamentato pesca, che minaccia i mezzi di sussistenza delle comunità costiere che dipendono da stock ittici sostenibili per il reddito e la sicurezza alimentare.

La funzionaria statunitense ha incontrato il Sottosegretario agli Affari Multilaterali e ai Diritti Umani, Martha Delgado, con la quale ha discusso temi come la protezione del pianeta e la conservazione della natura e una leadership responsabile su questioni regionali e globali come la crisi climatica.

MAZATLAN, SINALOA, 09MARZO2010.- Gli Stati Uniti hanno posto il veto all'importazione di gamberetti messicani che si applicherà il 20 aprile di quest'anno. Secondo le autorità statunitensi, la tecnica utilizzata per pescare questo crostaceo non protegge la tartaruga selvatica. Questa restrizione non si applica ai gamberetti prodotti negli incubatoi. Nell'immagine d'archivio la Tarola Boat che ha raccolto 1.200 chilogrammi in quattro giorni. FOTO: VICTOR HUGO OLIVAS/IL DIBATTITO DI SIINALOA/CUARTOSCURO.COM

Un altro incontro, Medina ha discusso con il direttore dell'Agenzia spaziale messicana (AEM), Salvador Landeros, l'approfondimento e il rafforzamento della collaborazione spaziale degli Stati Uniti con il Messico.

Il Messico ha firmato gli Accordi Artemis nel 2021, unendo le nazioni di tutto il mondo per impegnarsi in un'esplorazione spaziale sostenibile, pacifica e responsabile.

Inoltre, Medina ha condotto una tavola rotonda con le donne che lavorano nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica in cui ha osservato che ulteriori opportunità per le donne in questi campi sono importanti per il progresso della scienza sia in Messico che negli Stati Uniti.